Guba čaká defenzívnu taktiku, Mišák musí od Ugandy doniesť dresy



Autor: Michal Šášky | Publikované: Thursday, 5. January 2017, 19:55

Hrajú za dedinu Nieciecza, ktorá má 750 obyvateľov, na najmenšom štadióne v lige s kapacitou nižšou než 4700 divákov, ale napriek tomu hrajú prím v najvyššej poľskej súťaži. Zo siedmich Slovákov v jednom mužstve sa až traja dostali na reprezentačný zraz a sústredenie v Spojených arabských emirátoch, čím tvoria polovicu legionárov v reprezentácii. Okrem skúseného Romana Gergela (28) dostanú šancu aj dvadsaťpäťroční stredopoliari Patrik Mišák a Dávid Guba, ktorí exluzívne pre PROFUTBAL.sk opísali svoj pohľad na jesennú časť v klube, reprezentačný výlet či fortunaligovú scénu.

Poľská dedina pomýšľa na pohárovú Európu vďaka slovenskej ofenzíve

Po dvadsiatich kolách poľskej ligy zimujete na perfektnom štvrtom mieste, s dvojbodovou stratou na Legiu Varšava a so šesťbodovou na duo Lechia Gdaňsk - Jagiellonia Białystok. Ako hodnotíte uplynulú jeseň vo farbách Termalici?

Dávid Guba: „V súčasnosti je postavenie nad očakávania, máme však potenciál najlepšej osmičky. Nazbierali sme na jeseň dosť bodov, ale stačiť nemusia, musíme to potvrdiť aj v zostávajúcich desiatich ligových kolách, aj následne v ďalšej časti súťaže.“

Patrik Mišák: „Prioritou bola pre nás majstrovská vetva, čiže osem najlepších tímov, čo sme splnili. Zatiaľ to máme dobre rozbehnuté, dúfam, že to bude aj rovnako dobre pokračovať. Po tridsiatich kolách sa liga rozdelí na dve osmičky a z bodového konta zostane tiež polovica. Všetko tak zostáva otvorené.“

V predchádzajúcej sezóne sa Nieciecza ako nováčik umiestnila na trinástom mieste, iba tri body od vypadnutia späť do nižšej súťaže. Čo sa zmenilo, že prišli takéto výsledky?

Patrik Mišák: „Viem to zhodnotiť iba z pohľadu jarnej časti, ktorú som strávil v klube, Dávid prišiel až teraz v lete. Pre klub to bola prvá sezóna v prvej lige, takže bolo jasné, že ambíciou bude záchrana. Za prvých tridsať zápasov však získal klub iba 33 bodov, takže sme hrali pod obrovským tlakom, bolo to z našej strany niekedy až antifutbalové. Vtedy boli myšlienky zamerané iba na záchranu, teraz sa nám to podarilo dobre rozohrať a môžeme pomaly pomýšľať možno aj na európske poháre.“

Do klubu prišiel aj skúsený tréner Czesław Michniewicz, ako sa vám s ním spolupracuje?

Dávid Guba: „Zbierame body, a to je pre klub najpodstatnejšie. Predchádzajúceho trénera som síce osobne nepoznal, ale viem, že klub hral ofenzívnejšie, čo niektorým chlapcom možno viac vyhovovalo. Tento tréner je vyspelejší z taktickej stránky, čo je pre nás, ofenzívnejších hráčov, o čosi náročnejšie, lebo častejšie bránime, ale musíme to rešpektovať. Obrazom sú body, takže vládne spokojnosť.“

V jednom mužstve ste sa stretli až siedmi Slováci, najdlhšie - už päť a pol roka - v ňom pôsobí krídelník Dalibor Pleva. Ostatní ste sa pridali iba v poslednom čase...

Dávid Guba: „Určite sme najpočetnejšia skupinka Slovákov v jednom klube v Ekstraklase.“

Patrik Mišák: „Dalibor tam pôsobil ešte v čase pôsobenia v druhej lige, potom pred prvou sezónou v najvyššej súťaži tam prišli Pavol Staňo a Martin Juhar, počas zimnej prestávky ja a v lete Dávid, Samo Štefánik a nakoniec Roman Gergel.“

Ako na takúto enklávu Slovákov reagujú vaši poľskí spoluhráči?

Patrik Mišák: „Partia v tíme je dobrá, nie sú s tým žiadne problémy ani podpichovačky, jedine v rámci zábavy, že je tu viac legionárov ako Poliakov. Necítime sa však, že by sme boli odsunutí na vedľajšiu koľaj, tvoríme dobrú partiu.“

Teraz máte za spoluhráčov viac Slovákov, než ste boli zvyknutí v Trenčíne...

Patrik Mišák: (smiech) „Preto to asi teraz nevnímame nejako špeciálne.“

Dávid Guba: „Ja už som si zvykol z Trenčína na všetky národnosti.“ (smiech)

Základná zostava sa pomerne často mení, stretli ste sa už na ihrisku aj všetci siedmi krajania?

Dávid Guba: „Ak sa nemýlim, tak iba dvakrát nastala taká situácia, že by sme hrali všetci. Väčšinou sa v tej zostave striedame. Keď som bol zranený, chlapci hrali tuším všetci. Tie výsledky teda majú naozaj výrazný slovenský rukopis.“

Patrik Mišák: „Prakticky všetci Slováci hráme v ofenzíve, okrem mňa aj Dávid, Samo Štefánik, Roman Gergel, aj Maťo Juhár, takže sme na tých útočných postoch rotovali.“

Ako reagovali na vašu nomináciu do reprezentačného tímu?

Dávid Guba: „Boli veľmi prajní, zablahoželali nám. Keby dostali pozvánku oni, určite by sme sa radovali s nimi. Nie je medzi nami rivalita.“

Do Abú Dhabí po víťazstvá i po dresy

Ani nie týždeň po pondeľňajšom zraze vás čaká prvý reprezentačný zápas. Budete môcť uplatniť niečo známe z klubového prostredia?

Patrik Mišák: „Ťažko povedať, pretože sme v reprezentácii prvýkrát a nevieme, čo nás ešte čaká. Nedokážem odhadnúť, na akej úrovni budú prebiehať tréningy, aký štýl futbalu budeme presadzovať, prípadne aké rozostavenie tréneri zvolia...“

Dávid Guba: „Z toho, čo som sledoval reprezentačné zápasy, tak si povedzme narovinu, že sme body zbierali najmä cestou dobrej povinnej defenzívy. Po tejto taktickej stránke to bude zrejme podobné s klubom. Nedá sa to teraz posúdiť detailne, ale určite sa tam bude dať niečo porovnať.“

Hráčov so skúsenosťami zo seniorskej reprezentácie by sme vedeli napočítať na prstoch jednej ruky, aj pre vás dvoch to bude premiérový štart. Môžeme sa spoľahnúť okrem spolupráce mladíkov z reprezentácie do 21 rokov a šiestich hráčov z MŠK Žilina aj na zohratosť vás troch?

Patrik Mišák: „Boli zápasy, keď sme hrali spolu všetci traja, ale väčšinou sa to prestriedavalo. Bolo asi päť či šesť zápasov, čo som nehral a miesto mňa tam bol Roman Gergel, takisto Dávid bol časť jesene zranený. Nedá sa povedať, že by sme ako trojica boli zohratí natoľko, ako napríklad Žilinčania, ktorí celú polsezónu odohrali pokope.“

Obaja ste ešte nedávno pôsobili v slovenskej najvyššej súťaži, takže pre vás ako pre legionárov nebude obsadenie vôbec neznáme. Na koho z reprezentačnej nominácie ste sa najviac tešili?

Dávid Guba: „Tešil som sa na všetkých, ale s Jakubom Holúbkom máme v poslednej dobe asi najintenzívnejší vzťah, takže naňho určite najviac.“

Patrik Mišák: „Ja som sa takisto tešil na chalanov z Trenčína, s ktorými som sa dlho nevidel. S Kubom Holúbkom sme sa stretli pred nedávnom asi po roku, tak sme si povedali, že sa porozprávame teraz na zraze; s Tomášom Malecom sme sa tiež nevideli odkedy sme v Trenčíne skončili. Celkovo sa teším na túto akciu.“

Čo očakávate od duelov s Ugandou a Švédskom?

Dávid Guba: „Čo som čítal, tak Švédi budú mať podobne zložený káder ako my, takže si myslím, že to bude vyrovnaný súboj. Bude tam veľa mladých hráčov, ktorí sa budú chcieť predviesť. Uganda sa zase pripravuje na Africký pohár národov a ako vieme, Afričania bývajú fyzicky úplne inde ako my, bude to náročné.“

Patrik Mišák: „Nedávno som videl rebríček desiatich najlepších brankárov za rok 2016 (tvorený Medzinárodnou federáciou futbalových historikov a štatistov (IFFHS) - pozn. red.), kde ugandský reprezentačný brankár Denis Onyango skončil na 10. mieste a preskočil aj Petra Čecha. Dokonca sa mi ozval jeden tréner z Poľska, ktorý sa pozná aj s našim klubovým trénerom a pravdepodobne niečo v Ugande v minulosti organizoval, popri čom sa spoznal aj s týmto brankárom. Požiadal ma preto, aby som od Onyanga doniesol nejaké dresy do Poľska.“

Myslíte si, že reprezentačný výber, zložený predovšetkým z hráčov domácej súťaže, bude disponovať dostatočnou silou?

Dávid Guba: „Ja si myslím, že áno. Dominuje tam žilinská či trenčianska škola, kvalitu určite máme. Najmä je v nominácii veľa hráčov z aktuálneho kádra Žiliny, ktorá je v lige absolútne suverénna, plus aj ďalší najlepší hráči z niektorých ostatných klubov. Nevidím v našej sile žiadne problémy.“

Žilinský úspech bol otázkou času

Sledujete dianie aj v našej domácej súťaži?

Patrik Mišák: „Priznám sa, že veľa zápasov som nevidel, keďže v Poľsku nechytáme slovenské kanály, ale pravidelne kontrolujem výsledky, čítam novinky na portáloch. Sledujem, ako sa komu darí.“

Dávid Guba: „Ja som veľký fanúšik. Chytám zápasy na internete, všetko si púšťam a fandím najmä Trenčínu a Žiline, ktorá teraz bezkonkurenčne vládne najvyššej súťaži.“

Prekvapilo vás tohtosezónne ťaženie Žiliny?

Dávid Guba: „Absolútne nie. Pôsobil som tam, vedel som dobre, ako sa tam pracuje, takže hoci mali spočiatku horšie výsledky, bolo iba otázkou času, kedy sa tá práca a filozofia začne prejavovať na úspechoch.“

Patrik Mišák: „Tréner Adrián Guľa tam odvádza výbornú robotu, čo bolo vidieť aj na tréningoch, aj v samotných zápasoch, veď už niekoľko sezón hrajú výborný futbal. Aj keď zo začiatku sa to na výsledkoch neodzrkadlilo, bolo jasné, že čoskoro budú dominovať aj výkonom.“

Dopredu sa tlačia aj Podbrezová či Slovan, môžu ešte ohroziť Žilinu?

Dávid Guba: „Neverím tomu, že by Žilina ešte mohla prísť o titul, to by sa musel stať zázrak. Čítal som, že po odstúpení Myjavy im ešte zoberú body, hoci neviem, kto to vymyslel, ale každopádne vieme, ako sa v Žiline poctivo pracuje, zaiste nepoľavia a svoj náskok podľa mňa ešte zveľadia. Klobúk dole však pred Podbrezovou za ich jesenné výkony.“

Patrik Mišák: „Podbrezovej sa darí, veď sú v tabuľke druhí, ale zatiaľ čo Žilina si môže udržať výkonnosť z jesene, pri Podbrezovej si tým nie som až tak istý. Takéto tímy občas vystrelia, ale nemyslím si, že budú permanentne vyhrávať celú sezónu. Aj Slovan sa môže dotiahnuť, majú kvalitu mužstva, dobré zázemie, ale Žilina si to už ustráži.“

Naopak, úradujúci majster z Trenčína spadol v tejto sezóne do spodnej časti tabuľky...

Patrik Mišák: „Mali to ťažké, veď po minulej sezóne predali hádam sedemdesiat percent základnej zostavy. Nie je ľahké všetkých nahradiť. Stačí sa pozrieť, koľko gólov či asistencií im odišlo, azda všetci ofenzívni hráči. Nahradili ich mladí futbalisti, ktorí sú síce dobrí, ale potrebujú čas.“

Dávid Guba: „Myslím si, že Trenčín doplní káder a na jar bude silnejší. Chcú však ešte riešiť aj štadión, majú čo robiť okolo toho, ale verím, že všetko zvládnu.“

Dávid, vy ako prešovský odchovanec určite sledujete aj výkony Tatrana v najvyššej súťaži. Čo hovoríte na ich vystúpenia?

Dávid Guba: „S chalanmi, ktorí teraz hrajú ligu, sa poznám ešte od ich žiackych čias. Som veľmi prekvapený, že Prešov nemá tendenciu posilňovať káder, ale vo vedení musia najlepšie vedieť, s akými financiami pracujú. Pre tých chlapcov je dobré, že hrávajú ligu, že sa môžu vyšvihnúť, predať do lepších klubov. Určite im psychicky pomôže, ak budú mať istotu záchrany po odstúpení Myjavy, každopádne mi tam chýba finančná istota. Som ich fanúšik, odchovanec a verím, že tam pôjde futbal hore. Plánuje sa tam postaviť nový štadión, aj keď tam bolo množstvo naťahovačiek a som zvedavý, ako to ešte celé dopadne, no verím, že sa to postaví čo najrýchlejšie a kvalitný prvoligový futbal sa opäť vráti do Prešova.“

Kauza Myjava sa v Poľsku stať nemôže, Fortuna ligu čaká ťažká budúcnosť

Spomenuli ste aj odstúpenie Spartaka Myjava z Fortuna ligy, aký máte na to názor?

Patrik Mišák: „Zachytil som situáciu na internete, je to pre mňa zarážajúce. Myslel som si, že Myjava je klub, ktorý si vytvoril určité zázemie a futbal robia s radosťou. Možno malý klub, z malého mesta, ale s dobrými fanúšikmi, kvalitnými futbalistami a v posledných sezónach aj s dobrými výsledkami. Takýto razantný krok je pre mňa veľkým prekvapením. Na úrovni súťaže je to sklamanie, liga stratila svoj náboj a aj ďalší dobrý tím. Veď mestá ako Košice, Banská Bystrica či Nitra hrajú niekde v druhej lige, hoci patria rozhodne vyššie, no nemajú ani tendenciu vrátiť sa medzi elitu. To nastavuje zrkadlo. Ligu čaká v najbližšej dobe asi ťažká budúcnosť.“

Mohlo by sa niečo podobné udiať v Poľsku, že si klub natočí štvrťhodinové video v šatni a zo dňa na deň odstúpi zo súťaže?

Patrik Mišák: „Rozhodne nie, v Poľsku je systém okolo športu nastavený inak. Sú tam tímy, ktoré majú finančné ťažkosti, či už je to Wisła Krakov, o Ruchu Chorzów sa hovorí už dlhšie, ale stále sú v lige. Môžu za to ale aj peniaze, ktoré sa točia okolo futbalu, záujem médií, fanúšikov či iné faktory.“

Dávid Guba: „Navyše, v Poľsku je situácia taká, že hoci najvyššiu súťaž hrá až šestnásť tímov, v druhej lige je hneď päť mužstiev pripravených ísť do Ekstraklasy, a to z hľadiska financií, ale aj po ostatných stránkach.“

Môže pomôcť kvalite slovenského futbalu aj reorganizácia súťaže, zníženie počtu mužstiev?

Dávid Guba: „Keď sa bavíme o financiách, zníženie počtu mužstiev by lige mohlo prospieť. Zbytočne sa klub trápi v najvyššej súťaži, keď na to nemá dobré možnosti a drží sa v nej iba umelo. Keď zostanú v lige mužstvá, ktoré majú svoju silu, majú peniaze, tak sa budú hrať dobré zápasy a bude aj kvalita.“

Patrik Mišák: „Je pravdou, že čím viac mužstiev súťaž hrá, tým je súťaž pestrejšia. Ale ak v nej majú hrať tímy, ktoré nemajú financie ani dostatočnú silu, tak lige uberajú na kvalite. Na Slovensku vidieť, že z druhej ligy je minimum mužstiev, ktoré pomýšľajú na postup do najvyššej súťaže. V Poľsku je to nastavené aj tak, že mužstvá pri postupe dostanú veľké dotácie od televízií, vďaka čomu majú priemerné kluby možnosť pokryť aj 80 percent rozpočtu na sezónu. Na Slovensku sa v princípe zápasy ani nevysielajú, iba na menších staniciach ide jeden zápas týždenne. Máme sa rozhodne od Poliakov v čom učiť.“

