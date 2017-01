Slováci v dvoch skupinách odleteli do SAE, Škvarku poteší každá minúta



Autor: TASR | Publikované: Tuesday, 3. January 2017, 12:38

Výprava slovenskej reprezentácie rozdelená do dvoch skupín sa v priebehu utorka letecky presunula zo Schwechatu do Abú Zabí. Na palube nechýbal stredopoliar Michal Škvarka, ktorý vníma herné sústredenie v metropole SAE vyplnené dvoma prípravnými zápasmi s Ugandou (8. januára) a Švédskom (12. januára) ako výnimočnú šancu ukázať sa pred očami reprezentačného lodivoda Jána Kozáka.

"Pre každého hráča je sen dostať sa do reprezentácie a zahrať si za ňu. S tým som aj ja prišiel na tento zraz. Moje očakávania sú v tomto smere také, že každá minúta v najcennejšom drese sa ráta a má veľkú cenu," povedal 24-ročný stredopoliar MŠK Žilina, ktorý má v "Ligovom výbere" národného tímu piatich klubových spoluhráčov. "Je to dobrá vizitka pre Žilinu a lepšie pre nás, že sa bližšie poznáme. Dôležité však bude, aby sme všetci, nielen my Žilinčania, ťahali za jeden koniec povrazu," poznamenal Škvarka.

Na otázku TASR, ako by prijal prípadnú pozvánku do národného tímu už na ostrý kvalifikačný duel, Škvarka odpovedal: "Ocitnúť sa v národnom tíme s Hamšíkom a Škrtelom, to by bolo niečo neskutočné. To sú iní bombardéri... Mňa teší už táto pozvánka, ale určite sa budem chcieť vytiahnuť a ukázať sa pred trénerom Kozákom v čo najlepšom svetle, aby prišla ďalšia."

Prvý prípravný zápas v Abú Zabí odohrajú Slováci v nedeľu 8. januára proti Ugande, ktorú už o niekoľko dní čaká vystúpenie na Africkom pohári národov. Predtým ich čakajú v stredu a vo štvrtok dvojfázové tréningy, v piatok a v sobotu jedna tréningová porcia. "Vieme o tom, že Uganda sa pripravuje na veľký turnaj. Bude to ťažký zápas a rovnako taký očakávam aj proti Švédom, ktorí rovnako ako my nastúpia s ligovým výberom. Verím, že dobre potrénujeme a po vianočnom hodovaní a jedení koláčov sa rýchlo dostaneme do rytmu," dodal Škvarka.



