Dvojnásobne prekvapený Tomáš Malec túži pomôcť gólmi



Autor: Michal Šášky | Publikované: Tuesday, 3. January 2017, 10:10

Na reprezentačný zraz mal najdlhšiu cestu. Výber, v ktorom prevládajú hráči domácej súťaže, dopĺňa jeden legionár z Česka, štyria z Poľska a Tomáš Malec až z ďalekého Nórska.

Dobre stavaný útočník našej reprezentácii citeľne chýba a dvadsaťtriročný odchovanec AS Trenčín by mohol byť presne ten typ futbalistu, akého v budúcnosti budeme potrebovať. „Veľmi sa z tejto nominácie teším. Je to príjemný pocit, že pán tréner o mne vie a povolal ma na zraz. Je to pre mňa veľká šanca ukázať, že som pripravený reprezentovať,“ povedal pre PROFUTBAL.sk Tomáš Malec, ktorý verí, že zaujme trénerov natoľko, aby dostal aj ďalšiu šancu. „Nepovedal by som, že je post útočníka na Slovensku problémový, ale určite tam máme medzery. Verím, že mi to bude padať a spravím nám dobrú reklamu,“ dodal dobre naladený zakončovateľ.

Nominácia na prípravné duely v Spojených arabských emirátoch ho prekvapila, keďže bol od futbalu najdlhšie spomedzi všetkých futbalistov. Nórska liga sa hrá opačným systémom jar - jeseň a sezóna skončila už v prvý novembrový víkend. „Tréner možno mohol uvažovať smerom, či som dostatočne pripravený, keďže nórska liga skončila skôr ako slovenská, česká či poľská. Mali sme po skončení sezóny dva týždne voľno, potom som sa ešte na tri týždne vrátil do Nórska, kde sme poriadne makali a až na sviatky som išiel domov. Individuálny plán som splnil, hoci je to iné ako hrať zápasy, ale verím, že som dobre pripravený a dokážem to,“ tvrdí odhodlane Malec.

Vysokého útočníka prekvapilo aj počasie na Slovensku. Zatiaľ, čo v Lillestrøme bolo v pondelok tesne pod nulou, v Senci namerali o sedem stupňov menej. „Je to trošku nečakaný skok, zvyčajne je na Slovensku teplejšie, ale nemám so zimou problém, zvykol som si na ňu. Aj napriek tomu sa už teším na teplo v Abú Dhabí a dúfam, že si užijeme tento zraz aj vďaka úspešným výsledkom,“ povedal Malec, ktorý nemal problém ako iní slovenskí hráči a klub ho bez problémov uvoľnil. „V utorok začíname prípravu, v deň nášho reprezentačného zrazu by som bežne odlietal do Nórska. Sezóna však začína až v apríli, takže v klube nerobili problémy, naopak, boli nadšení, že som dostal možnosť sa ukázať v reprezentácii,“ zakončil bezmála dvojmetrový útočník.

Foto: TASR, Michal Čierny