Pavol Šafranko: Ideálna možnosť pre dvadsaťjednotkárov



Autor: Michal Šášky | Publikované: Wednesday, 4. January 2017, 07:45

Slovenská reprezentácia odletí na najbližšie sústredenie úplne novovytvorená, štart v najcennejšom drese zatiaľ majú iba brankár Martin Dúbravka a Jakub Holúbek. Okrem početnej skupinky Žilinčanov sa ale môžeme spoľahnúť aj na zohratosť mladíkov z úspešnej dvadsaťjednotky.

Zverenci trénera Hapala sa prebojovali v uplynulej kvalifikácii na EURO 2017 vo svojej vekovej kategórii, teraz niektorí dostanú šancu predviesť svoje umenie aj v seniorskom výbere pod vedením Jána Kozáka. „Samozrejme, že si to veľmi vážim, takáto šanca sa predsa nenaskytne každý deň. Nasledujúce dva zápasy môžu trénerov presvedčiť, že ja alebo hocikto iný z mužstva patrí do seniorského výberu,“ okomentoval januárové sústredenie v Abú Dhabí pre PROFUTBAL.sk útočník Pavol Šafranko.

Príležitosť z mládežníckych výberov dostali okrem Šafranka aj obrancovia Denis Vavro a Martin Králik či stredopoliari Miroslav Káčer a Tomáš Huk. Už skôr sa ocitli v seniorskom výbere aj Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Matúš Bero či Albert Rusnák. „Miňo aj Stano sú hráči, na ktorých ako dvadsaťjednotka staviame a máme sa od nich ešte čo učiť. Budeme sa snažiť, aby sme sa po ich šľapajách tiež prebojovali do áčka,“ zložil Šafranko poklonu pre svojich spoluhráčov z uplynulej kvalifikácie.

So spoznávaním hráčov na pondelňajšom zraze nemal žiadny problém, okrem šiestich legionárov sú všetci z najvyššej súťaže. „Je to super, väčšinu chlapcov poznám či už z mládežníckej reprezentácie alebo z ligy, takže sa z toho teším. Navyše, som tu aj s klubovým spoluhráčom Jánom Krivákom, takže naša prítomnosť je aj vizitka celého mužstva Podbrezovej. Verím, že sa nám podarí klubový úspech v lige pretaviť aj do úspešných výkonov,“ dúfa Šafranko, ktorý ako kmeňový hráč Prešova ešte nevie, či sa po príchode bude hlásiť na východe alebo na Horehroní, keďže hosťovanie sa mu po jeseni skončilo.

Foto: TASR