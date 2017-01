Szilárd Németh: Repre chýba hrotový útočník



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Sunday, 1. January 2017, 10:50

S 22 gólmi je stále historicky druhým najlepším strelcom slovenskej reprezentácie, za prvým Róbertom Vittekom zaostal len o jeden presný zásah. Jeho kariéra odštartovala v rodnom Komárne, odkiaľ v mládežníckom veku zamieril do bratislavského Slovana. V hlavnom meste si urobil dobré meno a postupne ho vylepšoval v 1. FC Košice, Interi Bratislava, anglickom Middlesbrough či v nemeckom Aachene. Kedysi obávaný kanonier Szilárd Németh dnes svoje skúsenosti odovzdáva mladým talentom Slovana.

"Je to úžasná práca. Chlapci sú vďační a človek pri nich psychicky stále mladne, len to telo starne (úsmev). V tejto kategórii je kľúčový prechod z malého ihriska na veľké, ktoré je v porovnaní s malým trikrát väčšie. Dôraz kladieme na herné činnosti jednotlivca, aby chlapci vedeli ovládať loptu, vedeli urobiť kľučku, prihrať a viesť loptu. Od chlapcov vždy vyžadujem, aby boli sebavedomí a vážili si loptu. Nechcem vidieť bezhlavé odkopávanie, ale chcem, aby situácie riešili futbalovo a zdravo si dovolili. Keď sa to nenaučia v tomto žiackom veku, tak v doraste to budú mať oveľa ťažšie," rozhovoril sa pre klubový web "belasých" tréner tamojšieho výberu do štrnásť rokov.

"Szili" má za sebou úspešnú kariéru. "Okrem Sparty a Štrasburgu som bol všade šťastný," priznáva. Najkrajšie spomienky mu zostali na Britské ostrovy: "Tie štadióny, zápasy, hviezdni spoluhráči i súperi či tréningové podmienky, na to sa nedá zabudnúť a bolo úžasné zažiť to na vlastnej koži. Do Middlesbrough vtedy prišiel tréner Steve McClaren, ktorý predtým v Manchesteri United asistoval Alexovi Fergusonovi. Mal som česť hrať s viacerými vynikajúcimi futbalistami, bolo to skrátka super."

V národnom tíme pôsobil desať rokov. Od sezóny 1996/1997 nazbieral v najcennejšom drese 58 štartov, v ktorých zaznamenal 22 gólov. "Zápasov i zážitkov bolo veľa. Dodnes ma však mrzí, že sme vtedy nepostúpili na žiadny veľký turnaj. V roku 2005 sme hrali v baráži o postup na MS 2006 so Španielskom, no treba uznať, že súper bol lepší. Mňa teší, že sa mi podarilo dať gól Angličanom, Španielom, Francúzom či Chorvátom. Góly proti dobrému súperovi vždy potešia," hovorí 39-ročný rodák z Komárna.

Bývalý útočník sa pochvalne vyjadril na adresu súčasného reprezentačného "áčka". Slabinu však vidí v ofenzíve. "Už viackrát som hovoril, že mužstvu chýbajú skôr tí ofenzívni hráči. Reprezentácia je v defenzíve kompaktná, no v prechode do útoku sú trochu problémy. Čo sa týka pozície hrotového útočníka, tak taký hráč nám určite chýba. Za našich čias som si nebol istý, či nastúpim alebo nie, bola tam silná konkurencia. Na mojom poste hrávali hráči ako Tibor Jančula, Jozef Majoroš, Jozef Kožlej, Martin Fabuš. Vždy som musel ísť naplno, aby som sa dostal do základnej zostavy," dodal Szilárd Németh.

Zdroj: skslovan.com; foto: skslovan.com, TASR, Rastislav Blaško