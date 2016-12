Podľa Löwa by sa rozšírenie MS nezaobišlo bez prekážok



Autor: TASR, zdroj: foto: Rastislav Blaško | Publikované: Monday, 26. December 2016, 12:06

Tréner nemeckej reprezentácie Joachim Löw upozornil, že prípadné rozšírenie majstrovstiev sveta by nepochybne sprevádzali prekážky. Vo všeobecnosti má k možnosti šampionátu so 48 účastníkmi a zvýšeniu počtu stretnutí skôr kritický postoj.

"Je to na zodpovednosti Medzinárodnej futbalovej federácie a Európskej futbalovej únie, musia nájsť rovnováhu medzi komerčnou a športovou stránkou, o ktorej by sme sa my tréneri radi dozvedeli viac. Ak máte dobrý produkt ako futbal, treba dbať, aby ste neprišli o jeho kvalitu," povedal Löw pre agentúru DPA.



