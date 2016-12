Ján Kozák: Veľmi úspešný rok pre slovenský futbal (2. časť)



Tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák v rozhovore, ktorý uverejnil oficiálny portál Slovenského futbalového zväzu, zhodnotil rok 2016, zaspomínal si na európsky šampionát, okomentoval nevydarený vstup do kvalifikácie o MS 2018, vyjadril svoj názor na "mladé pušky" z ´dvadsaťjednotky´ a prezradil, ako strávi vianočné sviatky, i to, čo si želá v roku 2017.

Rozsiahle interview vám prinášame v dvoch častiach. V tej prvej sa tréner Kozák venoval príprave na Euro 2016, samotnému šampionátu i vstupu do kvalifikácie o MS 2018 v Rusku. V druhej časti sa rozhovoril o najkrajších a najhorších momentoch roka, o fanúšikoch, o mladíkoch z Hapalovej "dvadsaťjednotky a o ďalšom programe národného tímu.

O najkrajšom momente roka...

"Ten prišiel po zápase s Anglickom na majstrovstvách Európy. Tá spontánna radosť všetkých hráčov, ale aj ľudí okolo nich, keď sa naplnil cieľ, to bolo neskutočné. Vydreli sme to, vybojovali. Vďaka tomu sme mohli mať z postupu dobrý pocit."

O ťažkých momentoch...

"Pre mňa sú najhoršie tie nefutbalové veci. Pretože sú to nepríjemné veci. Niečo sme pokazili my, k niečomu nemuselo dôjsť, niektoré veci boli priam až nekorektné. Ale to prináša život. Každý si robí svoju prácu. Ja rešpektujem prácu iných ľudí, ale stále som toho názoru, že sme malá krajina, a keď chceme byť úspešní, musíme sa spojiť pre spoločnú vec. Byť negatívny už pred zápasom a odrádzať ľudí zo štadiónov svojimi článkami, to je nekorektné vo vzťahu k reprezentácií i vo vzťahu k samotným hráčom."

O fanúšikoch...

"Ich počet na Eure ma milo prekvapil. Som im za to veľmi vďačný. Plný štadión sme mali aj doma s Anglickom. Bol som sklamaný po zápasoch so Škótskom a s Litvou, ale to bolo spôsobené rôznymi okolnosťami. Pravdou však je, že štadión v Žiline má kapacitu 9000 ľudí. Vezmime do úvahy fakt, že aj na tie zápasy so Škótskom a s Litvou bolo viac než 9000 ľudí. Čiže tých ľudí, skutočných fanúšikov, ktorí chodia na repre, si treba ďalej získavať poctivou robotou. Pretože, ak by sa hralo v Žiline, tak by bol štadión plný. V Trnave je ale kapacita 18 000, takže neboli obsadené všetky miesta. To moje sklamanie ale vyplynulo z toho, že chlapci celý rok naozaj poctivo hrali a myslím si, že si to zaslúžilo odozvu. Sám som hral futbal a viem, že keď človek príde na zaplnený štadión, je hneď ináč nastavený, lebo aj tá zodpovednosť voči fanúšikom je iná a podobne. Každopádne, fanúšikov, ktorí chodia na zápasy si veľmi vážim. Vytvárajú skutočne peknú atmosféru. Takú, ako si reprezentácia zaslúži."

O mladíkoch z "dvadsaťjednotky"...

"Som rád, že sme mali ešte možnosť odohrať prípravný zápas s Rakúskom (0:0). Po dlhšom čase sme tak mohli vyskúšať aj iných hráčov. Dať im priestor, aby sa ukázalo, do akej miery ich môžeme využiť v ťažkých kvalifikačných dueloch. Generačná obmena, to je normálne. Beriem to tak, že ľudia odchádzajú do dôchodku a prichádzajú iní. To isté platí aj vo futbale. Človek má síce peknú kariéru, ale vek nezastavíte. Prichádzajú mladí. Tí však musia mať kvalitu. Ale aj najskúsenejší hráči v našej repre mladíkov prijali. Rešpektujú ich ako hráčov, lebo vidia, že v budúcnosti môžu národnému tímu pomôcť. Ale A-tím je vyšší level. Na to si človek musí zvyknúť, predsa len, je to trochu iný futbal. Ale ja sa o našich mladých nebojím, pretože majú kvalitu a určite sa presadia. Na druhej strane, dávať niekomu reprezentačný dres predčasne, to nie je správne. Z vlastnej skúsenosti viem, koľko som musel bojovať o repre dres, keď som prišiel do národného tímu po ME 1976. Ale ja som si potom ten repre dres vážil. Ak človek dostane niečo príliš ľahko, neváži si to tak. Repre dres si hráči musia vybojovať, vážiť. Aby potom, keď ho na seba navlečú, tak aby ho len ťažko dávali dolu. Všetko má svoj čas. Ale prvý predpoklad je dobrý. Chlapci majú kvalitu, majú potenciál a v krátkej budúcnosti reprezentácia určite využije ich služby."

O úspešnom roku slovenských reprezentácií...

"Je to skutočné dobré, že sa nedarí len A-tímu, ale aj výberom do 21, 19 a 17 rokov. Treba to vnímať ako veľmi úspešný rok pre slovenský futbal. Niekto má možno iný názor, no pre mňa je to skvelé, že A-mužstvo bolo na európskom šampionáte a "dvadsaťjednotka" sa tiež kvalifikovala na Euro. Koľko krajín sa môže pochváliť tým, že sú súčasťou oboch šampionátov? Iba tie skutočne top krajiny. A menšie Slovensko je medzi nimi. Je to pekný úspech slovenskéch futbalu. Z toho sa teším. A zároveň verím, že zažijeme aj ďalšie podobne úspešné roky."

O nálade v reprezentačnej kabíne...

"Tvorilo sa to určitý čas. Je to ako v rodinách. Aj v kabíne sú nejaké výmeny názorov, ťažšie chvíle, no atmosféra v národnom tíme je super. Hráči sa do repre vždy radi vracajú. Nie je to ale iba o nich, ale aj o ľuďoch okolo, ktorí im vytvárajú prostredie, v ktorom sa cítia dobre. Bol na nás vyvíjaný enormný tlak, no dokázali sme sa z toho dostať a potvrdili sme to výkonmi na ihrisku. To je najlepšia odpoveď. Som toho názoru, že futbalista má na ihrisku ukázať svoju silu, schopnosti. A vecami, ktoré nevie ovplyvniť, by sa nemal zaoberať. Myslím si, že chlapci odvádzajú počas môjho pôsobenia na lavičke maximum, čo sa týka nasadenia, koncentrácie. Sú lepšie i horšie výkony, ale prístup je na dobrej úrovni."

O roku 2017...

"Ako som už naznačil, kvalifikáciu o MS 2018 máme vo vlastných rukách. V marci hráme na Malte, v júni v Litve. Budú to veľmi dôležité zápasy. Urobíme všetko pre to, aby potom tá jeseň bola zaujímavá. Najprv ale musíme zvládnuť tieto dve stretnutia. Ani jedno nebude ľahké. Sústredíme sa na tieto dva zápasy, aby jeseň bola takým vyvrcholením kvalifikácie. To by som si prial. Mužstvo máme dostatočne skúsené na to, aby zvládlo aj tie najťažšie zápasy. Úvod kvalifikácie síce nebol dobrý, ale títo hráči majú vnútornú silu a kvalitu na to, aby to zvládli. Hlavne vtedy, keď sú všetci zdraví. Musíme si totiž priznať, že nemáme taký široký káder. Sme malá krajina a je normálne, že nedisponujeme 40 top hráčmi. Nie je to tak, že môžeme jedného hráča nahradiť druhým bez toho, aby sme stratili na kvalite. Pod vplyvom rôznych okolností, zranení či káuz prišli prehry, ale to prináša život. Teraz sa ukáže sila nás všetkých, kolektívu, ľudí okolo. Ukáže sa, ako sa dokážeme so situáciou vysporiadať a ako budeme pokračovať v kvalifikácii. V kvalifikácii na Euro 2016 sme odštartovali parádne, záver už nebol optimálny. Bodaj by to teraz bolo tak, že sme začali zle a budeme finišovať dobre. Ale vo futbale to nikdy nie je také jednoduché."

O najbližšom programe...

"Pripravujeme ligový výber, s ktorým začiatkom januára pocestujeme do Abu Dhabi. Budeme hrať s Ugandou a so Švédskom. Chceme dať príležitosť hráčom z našej, poľskej a českej ligy. Hráčom, ktorí v minulosti prešli mládežníckymi repre kategóriami, no dnes už majú vyšší vek. V lige máme niekoľko takýchto zaujímavých futbalistov. Niektoré kluby nám vyšli v ústrety, iné nie, ale ja verím, že dáme dokopy kvalitné mužstvo. Hlavne chceme týchto hráčov vidieť v tréningovom procese, v zápasoch. Chceme zistiť, do akej miery s nimi môžeme počítať. Stále totiž niekto môže vyskočiť. Bodaj by to tak bolo, že by sme našli ďalších zaujímavých hráčov pre reprezentáciu."

O sviatkoch...

"Vianoce strávim klasicky. Budem sa tešiť na každé stretnutie, keď prídu deti, vnúčatá. Každú chvíľu v ich spoločnosti si budem vychutnávať."

