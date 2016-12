Ján Kozák: Euro? Zážitok na celý život (1. časť)



Publikované: Sunday, 25. December 2016

Tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák v rozhovore, ktorý uverejnil oficiálny portál Slovenského futbalového zväzu, zhodnotil rok 2016, zaspomínal si na európsky šampionát, okomentoval nevydarený vstup do kvalifikácie o MS 2018, vyjadril svoj názor na "mladé pušky" z ´dvadsaťjednotky´ a prezradil, ako strávi vianočné sviatky, i to, čo si želá v roku 2017.

Rozsiahle interview vám prinášame v dvoch častiach. V tej prvej sa tréner Kozák venuje príprave na Euro 2016, samotnému šampionátu i vstupu do kvalifikácie o MS 2018 v Rusku.

O príprave na európsky šampionát...

"Rok 2016 by som rozdelil na tri časti. Príprava na Euro 2016, samotný šampionát a štart kvalifikácie o MS 2018. Odštartovala to príprava na európsky šampionát, počas ktorej sme odohrali päť zápasov. Dva v marcovom termíne, potom sme boli na sústredení v Rakúsku. Veľmi dobrom sústredení, vo výborných podmienkach. Vyvrcholením boli zápasy s Gruzínskom a s majstrami sveta Nemcami. Pôvodne sme chceli odohrať len jeden zápas, no samozrejme, Nemecko sa neodmieta. Dobre to vyšlo, mohol som dať príležitosť všetkým hráčom, vďaka čomu som presne vedel o ich aktuálnom stave. Nebolo to totiž jednoduché, hráči prichádzali na sústredenie postupne. Posledný prišiel Mak až 30. mája. Nebola to ľahká práca. V Nemecku sa vyhralo, čo si ja osobne vysoko vážim. Uspieť na pôde majstra sveta, to nie je každodenná záležitosť. Potom už prišla generálka proti Severnému Írsku v domácom prostredí v Trnave, pred peknou kulisou. Tá príprava, aj vďaka SFZ a ľuďom, ktorí nám vytvorili skutočne perfektné podmienky pre prácu, bola dobrá."

O európskom šampionáte...

"Pre mňa to bol zážitok na celý život. Zúčastniť sa niečoho takého nie je len tak. Bolo to veľkolepé po každej stránke, či už organizácia, samotné zápasy, atmosféra. Mňa ale najviac prekvapili naši fanúšikovia, ktorí vo veľkom počte prišli za nami do Francúzska. Predsa len, nie je to blízko, stojí to aj dosť peňazí, ale vidieť, že prišli a vytvorili pre nás super atmosféru. To si veľmi vysoko vážim."

O zápase s Walesom (1:2)...

"Už viackrát som povedal, že ten úvodný zápas sme brali všetci veľmi vážne. Keď sme pred turnajom robili analýzy, dospel som k záveru, že cesta k postupu zo skupiny vedie cez Wales. Ale vidíte, aký je futbal. Hoci chlapci podali veľmi dobrý výkon, bol to nešťastný zápas. Mal sa skončiť skôr remízou, ale potvrdilo sa, že vo futbale nič nie je náhoda. Wales už totiž v kvalifikácii na Euro doma porazil silné Belgicko, na jeho pôde remizoval. Dával veľmi veľa gólov. Zdanie niekedy môže klamať, a to sa aj potvrdilo. Wales išiel na turnaji pomerne ďaleko a predvádzal dobrú hru. My sme mu ale boli viac ako vyrovnaným súperom. Dostali sme gól, aký sme dostali, z priameho kopu od Balea..."

O zápase s Ruskom (2:1)...

"Potešilo ma, ako sa hráči zomkli. Prehrať prvý zápas na turnaji a mať pred sebou stretnutia so silným Ruskom a Anglickom, to je dosť zložitá situácia. Zvlášť, ak chcete naplniť cieľ, ktorým je postup zo skupiny. Tam sa ukázala sila kolektívu. Zomkli sme sa. Hlavne prvý polčas v zápase s Ruskom bol skutočne výborný. Musíme ale rešpektovať aj silu súpera, ktorý nás v závere dostal pod určitý tlak. No ustáli sme to a zaslúžene sme vyhrali."

O zápase s Anglickom (0:0)...

"Zrazu sme sa dostali do situácie, že máme šancu na postup. Nastúpili sme proti Anglicku, ktoré už bolo postupujúcim. Proti takému mužstvo sa hrá ťažko, mohli hrať uvoľnene, zatiaľ čo my pod tlakom neprehrať. Ale bolo vidieť, že hráči sa rozdali a podali dobrý obetavý výkon. Svedčí o tom aj fakt, že štyria z nich sa zranili, išli sme na doraz. Remízu sme nakoniec dosiahli a cieľ splnili. Tieto tri zápasy v krásnej atmosfére, to bol zážitok."

O zápase s Nemeckom (0:3)...

"Prišiel zápas s Nemeckom. Žiaľ, na turnaji sme mali viacero hráčov, ktorí vo svojich kluboch nehrávali pravidelne. Nie je potom jednoduché, aby bol organizmus v priebehu krátkej doby pripravený na štyri takéto ťažké zápasy. Dôsledkom toho boli aj zranenia. Až štyria hráči nemohli nastúpiť proti veľmi silnému Nemecku. Vyhrali sme síce na ich pôde prípravný zápas, no to nám bolo asi viac na škodu, pretože Nemci pristúpili k vzájomnému duelu na šampionáte maximálne zodpovedne. Dali nám rýchly gól a potom sa to už nedalo ustáť. Sila súpera bola obrovská. Zápas som si predstavoval inak, ale nezvládli sme ho. Celkovo však šampionát hodnotím ako veľmi pekný. Z našej strany to bolo veľmi dobré, vzhľadom na konkurenciu, v ktorej sme sa predstavili."

O smolnej domácej prehre s Anglickom v kvalifikácii o MS 2018 (0:1)...

"Vznikli určité veci, ktoré som ani ja nepredpokladal, že sa môžu objaviť. K tomu ešte niekteorí hráči nehrávali a prišli aj zranenia. Pred úvodným kvalifikačným zápasom proti Anglicku sme mali dosť problémov so zostavením mužstva. K dispozícii nebol Weiss, Nemec nemal klub, Kucka bol zranený, Mak v Zenite ešte len začínal, takže kondične nebol pripravený tak, ako si takýto zápas vyžaduje. Zostavu i spôsob hry sme zvolili tak, aby sme čo najviac potrápili favorita. Krásna atmosféra, veľa ľudí, chlapci zo seba vydali všetko. Škoda vylúčenia Martina Škrtela, to ovplyvnilo zápas. Mužstvo totiž bolo dobre nastavené, dobre reagovalo na vývoj zápasu a do toho vylúčenia si súper nevypracoval ani jednu gólovú príležitosť. Ja si myslím, že pri plnej sile na oboch stranách by sme dali gól skôr my, nie Angličania. Ale stalo sa, čo ma veľmi mrzí, že sme dostali gól v 95. minúte. Je to kruté pre mužstvo, ktoré hrá v oslabení, navyše v domácom prostredí. Ale aj to prináša futbal..."

O zápase so Slovinskom (0:1)...

"Druhý zápas kvalifikácie, opäť to isté. Dosť veľa problémov, rôzne kauzy. Aj ja som musel riešiť hlavne mimofutbalové veci, a to nie je dobré. K tomu neúčasť Pekaríka, Weissa, Škrtela, Nemec ešte nebol stopercentne v poriadku. To je opäť veľký zásah do kolektívu. Po taktickej stránke sme sa ale pripravili veľmi dobre. Slovinsko si v domácom prostredí vytvorilo len jednu šancu po odrazenej lopte a bol z toho gól. Čakal som z našej strany viac smerom dopredu. Veril som, že z toho prehusteného stredu dokážeme vykombinovať a udrieme z nejakého protiútoku, no nepodarilo sa. Zápas sme prehrali po jednej šanci, hoci to ani nebola poriadna šanca. Situácia nebola dobrá, úvod kvalifikácie katastrofálny. Dve prehry."

O zápase so Škótskom (3:0)...

"Stáli sme pred ťažkou úlohou, čo ďalej. Doma Škótsko, doma Litva. Tlak obrovský. Keď sme chceli zostať v hre, museli sme oba zápasy zvládnuť, čo nikdy nie je jednoduché. Ale chlapci sa opäť zomkli. Do kádra sa vrátili viacerí hráči a ukázalo sa, že keď je ten kolektív pokope, chlapci pravidelne nastupujú vo svojich kluboch, tak sú pripravení a majú svoju silu. Hoci ani proti Škótom sme to nemali jednoduché, veď chýbali Pekarík, Hubočan a Weiss, čo je znovu dosť veľa. Ale náročný zápas po psychickej stránke sme zvládli."

O zápase s Litvou (4:0)...

"Potvrdilo sa, že mužstvo má kvalitu, má silu. Myslím si, že po veľmi dobrom výkone sme jednoznačne vyhrali. Vďaka tomu skupina zostala zaujímavá. Je tam Anglicko, a tiež Slovensko, Škótsko, Slovinsko, Litva. Bude to ťažké. Môžu nastať prekvapenia, veď nejaké už aj nastali. Je to otvorené a všetko máme vo vlastných rukách. Uvidíme, ako to dopadne. Osobne mi chýba o jeden bod viac, či už zo zápasu s Anglickom, alebo zo zápasu v Slovinsku. Čakal som, že budeme mať o jeden, dva či tri body viac. Toto mi k úplnej spokojnosti chýba."

Zdroj: futbalsfz.sk; foto: TASR, Rastislav Blaško