Juhoafrický zväz prepustil reprezentačného trénera Mashabu



Autor: TASR | Publikované: Thursday, 22. December 2016, 12:13

Shakes Mashaba už nie je trénerom futbalistov Juhoafrickej republiky. Domáca federácia ho prepustila po novembrovej suspendácii, keď sa ostro vyjadril na adresu svojich kritikov po kvalifikačnom zápase MS 2018 proti Senegalu.

Po päťdňovom výsluchu obvinili Mashabu z troch priestupkov - hrubého pochybenia, porušenia disciplíny a komunikačnej politiky zväzu. Reprezentačného trénera na základe týchto obvinení prepustili s okamžitou platnosťou. "Je poľutovaniahodné, že sme v predchádzajúcom mesiaci museli riešiť takéto záležitosti, hlavne keď sa reprezentácii podarilo vzkriesiť šancu kvalifikovať sa na MS 2018," povedal šéf Juhoafrického futbalového zväzu Dennis Mumble.

Po nečakanom novembrovom víťazstve svojho tímu 2:1 sa Mashaba v návale zlosti "obul" do svojich kritikov a pred rozhovorom pre národnú televíziu ho museli upokojovať. "Títo ľudia ma už pochovali, vy to viete. Títo ľudia ma už pochovali... a vy chcete, aby som hovoril do médií?" - kričal nahnevaný Mashaba. Informovala o tom agentúra AP.



