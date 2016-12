Košút hľadá novú výzvu, najväčším cieľom reprezentácia



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Wednesday, 21. December 2016, 12:00

Dvadsaťšesťročný obranca Tomáš Košút pôsobí celú svoju profesionálnu kariéru v Česku. V Slovácku je už ako doma. Po siedmich rokoch ale cíti, že potrebuje zmenu. Rád by sa dostal na ešte vyšší level, aby sa mu definitívne otvorili dvere do národného tímu, na ktoré klope čoraz hlasnejšie. Robustný stopér exkluzívne pre PROFUTBAL.sk zhodnotil úspešnú jeseň, vyjadril svoj názor na slovenskú ligu a prezradil ciele do ďalšej kariéry.

Slovácko sa nachádza presne v strede ligového pelotónu. Ako hodnotíte jesennú časť?

Tomáš Košút: "Mali sme stanovené nejaké ciele, ktoré sa nám vďaka posledným výsledkom v závere jesene podarilo splniť. Bolo to ťažké, káder totiž opustilo veľa hráčov a nedošlo k výraznému posilneniu. No zvládli sme to. Vieme však, že liga je veľmi vyrovnaná. Tímy od ôsmeho miesta hrajú prakticky o záchranu."

Ste vy osobne spokojný s jeseňou?

"Áno, som veľmi spokojný. Odohral som všetky zápasy s plnou minutážou, až na jeden, keď som mal stopku kvôli štyrom žltým kartám. Zdravie držalo, čo bolo najdôležitejšie. Prišiel nový tréner, ktorý bol pre mňa impulzom do ďalšej práce. Chcel som hrať čo najviac, a to mi vyšlo."

U našich západných susedov ste už ako doma. Čo vás tak dlho drží v jednom klube?

"V Česku som už približne dvanásť rokov, v Slovácku pôsobím od sezóny 2009/2010. V klube stále dostávali šancu mladí futbalisti. Chcel som sa tu presadiť a podarilo sa. Mám tu už odohratých cez 150 ligových zápasov."

Nemali ste za tie roky ponuky z iných klubov?

"O nejakých ponukách som vedel. Klub však má nejakú predstavu, za akú sumu by ma uvoľnil. Zatiaľ som vždy bez problémov predĺžil spoluprácu so Slováckom."

Ako by ste opísali 1. FC Slovácko?

"Je to skôr menší, akoby rodinný klub, v ktorom dostáva šancu množstvo mladých hráčov. Tých dopĺňa niekoľko skúsenejších futbalistov. Platí to aj v tejto sezóne. Sme tu traja, štyria skúsenejší hráči a okolo nás talentovaní hráči a mladíci z akadémie. Klub je zabepezpečený, bez nejakých väčších problémov. Vedenie sa snaží v každom jednom smere. Podmienky sa zlepšili hlavne po majstrovstvách Európy do 21 rokov, keď prebehla na štadióne rekonštrukcia."

Ako hodnotíte úroveň českej ligy?

"Liga je veľmi vyrovnaná, každý môže poraziť každého. Myslím si, že každým rokom napreduje, posúva sa. Súťaž je čoraz rýchlejšia a silovejšia."

Slovácko je len kúsok od slovenských hraníc. Cítite sa tam komfortne?

"K dispozícii mám všetko, čo potrebujem. Mesto je malinké, no krásne. Každý je priateľský, všetci sa tu navzájom poznajú. Bývam na kraji mesta pri lese, kde mám trochu súkromia. Pomerne často chodievam aj na Slovensko, keďže je to naozaj len kúsok."

V českej lige pôsobí množstvo slovenských futbalistov. Ste s niektorými z nich v kontakte?

"Samozrejme, navzájom sa poznáme, no nie sme v nejakom bližšom kontakte. Ja som na okraji krajiny, všade to mám pomerne ďaleko."

Sledujete zo zahraničia aj dianie v našej Fortuna lige?

"Sledujem slovenskú ligu. Tiež sa podľa mňa posúva vpred. Vo Fortuna lige sa hrá čoraz atraktívnejší futbal. Je však škoda, že na štadióny nechodí viac ľudí."

Zvažujete, že by ste si v blízkej budúcnosti vyskúšali niečo iné ako Slovácko?

"V lete mi končí zmluva. Vedeniu klubu som už oznámil, že ďalší kontrakt podpísať nechcem. Potrebujem zmenu a nový impulz do práce."

Na jeseň ste neboli ďaleko od prvého reprezentačného štartu. Cítite šancu?

"Je to môj cieľ. Každý futbalista si želá reprezentovať svoju krajinu. Je to maximum, čo sa dá dosiahnuť. Ale je to len na mne, aby som si výkonmi zaslúžil pozvánku od trénera národného tímu."

Trúfate si postupne nahradiť skúsených zadákov Jána Ďuricu s Martinom Škrtelom?

"Sú to vynikajúci a skúsení hráči, no trúfam si ich raz nahradiť."

Na akom poste v defenzíve sa cítite najlepšie?

"Som ľavák, takže sa lepšie cítim na ľavej strane v stopérskej dvojici. Na tomto poste mi to "vonia" viac ako na ľavom obrancovi. Predsa len, som tvrdší typ hráča, ktorý má rád súboje. V dnešnej dobe majú krajní obrancovia iné úlohy."

S akými cieľmi vstúpite do blížiaceho sa roku 2017?

"Sviatky strávim s najbližšími v Piešťanoch. A potom uvidíme, čo prinesie rok 2017. Dám si nejaké predsavzatie, ale nechám si to pre seba, aby sa mi to splnilo. Dôležité je, aby boli moji najbližší zdraví a šťastní. Keď bude v mojom súkromnom živote všetko v poriadku, viem, že dosiahnem viac aj na ihrisku, pretože budem v pohode."