Rusnák má víťaznú mentalitu: V MLS chcem vyhrávať a získavať trofeje (video)



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Saturday, 7. January 2017, 13:00

Slovenský krídelník Albert Rusnák ml. je definitívne hráčom Realu Salt Lake. Účastník severoamerickej Major League Soccer (MLS) usporiadal v piatok tlačovú konferenciu, na ktorej predstavil svoju hviezdnu posilu. O tom, aké nádeje vedenie vkladá do odchovanca košického futbalu, svedčí už prvotný pohľad na web amerického klubu.

"Všetko sa to udialo nesmierne rýchlo, no vnímam to pozitívne. Som šťastný, že som tu. Niekoľko fanúšikov ma privítalo už na letisku, je to skvelé. Zo strany Realu Salt Lake cítim obrovský záujem. A to je to, čo rozhodlo. Vždy som hovoril, že chcem byť súčasťou dobrého klubu, v ktorom sa budem cítiť ako v pravej futbalovej rodine. Tento prestup vnímam ako krok vpred," rozhovoril sa Albert Rusnák ml. pre klubovú televíziu.

Dnes už bývalý hráč Groningenu tiež priznal, že miluje víťazstvá. Jeho cieľ v novom pôsobisku je preto jasný: "Som víťazný typ. A to doslova. Dokonca aj keď hrám počítačovú hru, chcem zvíťaziť. S Groningenom sme triumfovali v národnom pohári, a to bol asi vrchol mojej doterajšej kariéry. Verím, že v MLS pridám ďalší. Som tu na to, aby som tímu pomohol vyhrávať a získavať trofeje."

Matt Gaschk speaks with RSL's newest signing, Albert Rusnák https://t.co/StoRahrOvb pic.twitter.com/Fr4K6Wx8KA — Real Salt Lake (@RealSaltLake) January 7, 2017

Od opory reprezentácie do 21 rokov, ktorá má za sebou už aj debut v seniorskom výbere pod vedením Jána Kozáka, sa za veľkou mlákou veľa očakáva. "Získali sme skvelého hráča. Každý dobre vie, aké dôležité je mať v zostave kvalitnú "desiatku". Práve títo hráči dávajú hre myšlienku a rozhodujú zápasy. My sme takéhoto futbalistu práve získali," neskrýval radosť majiteľ klubu Dell Loy Hansen.

Rusnák pôsobil v Groningene od decembra 2014. Celkovo odohral za klub 74 zápasov, v ktorých zaznamenal dvanásť gólov. Najväčší úspech zaznamenal s tímom v národnom pohári, v ktorom Groningen triumfoval v máji 2015 aj vďaka dvom gólom slovenského reprezentanta.

Zdroj: rsl.com, Twitter; foto: rsl.com/Robert Hitz