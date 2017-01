Z obrovského talentu len hviezda počítačovej hry



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Monday, 2. January 2017, 08:20

Mal povesť supertalenta nielen severoamerického, ale snáď aj svetového futbalu. Od skorej puberty lámal rekordy, strieľal góly medzi seniormi a reprezentoval. Hovorí vám niečo meno Freddy Adu? Niektorým znalcom áno, väčšine však zrejme nie. Nečudo, po tom, čo sa nepresadil ani v srbskej, či fínskej lige, to skúšal znova doma za veľkou mlákou.



Ďalší nový Pelé



Ešte neoslávil ani pätnáste narodeniny, keď sa stal najmladším športovcom v histórii Spojených štátov, ktorý podpísal profesionálny kontrakt. V drafte Major League Soccer si ho vybral D.C. United. O tri mesiace neskôr nastúpil ako striedajúci hráč v zápase proti San Jose a o ďalšie dva týždne premiérovo skóroval. Písal sa apríl 2004, Freddy Adu sa narodil v júni 1989. Američania v ňom videli svoj idol, ktorý potiahne reprezentáciu za svetovými úspechmi a aj vďaka tmavej pleti ho nazývali novým Pelém. Lenže, kto to kedy videl, aby sa nový Pelé zrodil práve v USA? Bol zrod Aduho hviezdy iba ďalším z marketingových ťahov slávnej veľmoci, alebo proste futbalista s ghanskými koreňmi neuniesol bremeno slávy?





Ťažko povedať. Šancu však dostal, o tom niet pochýb. V seniorskej reprezentácii USA debutoval vo veku 16 rokov a 234 dní a nie je potrebné pripomínať, že mladšieho nebolo a stále niet. Po angažmáne v Real Salt Lake dostal v roku 2007 prvú veľkú zmluvu v Európe, angažovala ho Benfica Lisabon. Azda neexistuje vhodnejší klub pre rozvoj mladého talentovaného hráča z úplne iného futbalového prostredia. Zahral si kvalitnú portugalskú ligu v silnom mužstve, v ktorom mohol obrovsky povyrásť. Zároveň bol na očiach skautom a pozorovateľom zo všetkých špičkových tímov európy. Stál dva milióny eur, ale nepresvedčil.



Z talentu iba cestovateľ



Nasledovali očakávané hosťovania po celej južnej Európe. Vyskúšal si francúzske Monako, vrátil sa do Portugalska v drese Belenenses, bol aj v gréckom Arise Solún a tureckom Rizespore. V roku 2011 sa však napokon rozhodol pre návrat do vlasti a obliekol si dres Philadelphie Union. To už sa hovorilo o nenaplnenom potenciáli. Po dvoch rokoch v USA to znova skúšal po svete, prešiel Brazíliu, Srbsko aj Fínsko, no bezúspešne. Z vychádzajúcej megahviezdy sa stal futbalový cestovateľ. Naposledy hral v drese Tampy Bay Severoamerickú futbalovú ligu (NASL) a už viac ako štyri roky nereprezentoval svoju krajinu. Túžil aj po anglických súťažiach, ale vystriedal trinásť iných klubov a napríklad skúška v Blackpoole bola pre neho priveľkým sústom.





V júni bude mať Freddy Adu dvadsaťosem rokov. Jeho meno stále nie je zabudnuté, ako hráč by však sotva žiaril aj vo Fortuna lige. V pamätiach fanúšikov teda navždy zostane ako talent, ktorý mal danosti Messiho a budúcnosť Pelého, ale skončil v šedom priemere. Aspoň jedna societa ho však navždy bude považovať za legendu - hráči počítačovej série Football Manager.

» kliknite pre zobrazenie videa na youtube

Foto: TASR/AP; video: youtube.com