Ďuriš asi opustí Plzeň, záujemca z Turecka



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Saturday, 7. January 2017, 08:13

Už po skončení jesennej časti sa nahlas šepkalo o tom, že Michal Ďuriš ukončí svoje pôsobenie vo Viktorii Plzeň. Cez sviatky tieto špekulácie utíchli, no začiatkom roka opäť ožívajú. A to čoraz intenzívnejšie.

Slovenský útočník gólmi zariadil triumf (3:2) Viktorie Plzeň nad Austriou Viedeň v poslednom kole skupinovej fázy Európskej ligy. Už vtedy sa písalo o dokonalej rozlúčke. "Som rád, že fanúšikovia prišli, aj keď už o nič nešlo. Ten zápas som otočil pre nich, chcel som sa im nejako poďakovať za tých šesť rokov, čo som v klube," nechal sa počuť Ďuriš. Po góle skočil priamo medzi fanúšikov. Prečo? „Možno to bol môj posledný zápas za Viktorku...“

„Zatiaľ som nad tým nerozmýšľal, no nesúhlasím s mojou situáciou v klube. Neteší ma to. Ale nechcem predbiehať. Som nesmierne rád, že som tu mohol stráviť toľko krásnych rokov. Keď fanúšikovia skandujú vaše meno, zistíte, že ste pre klub niečo spravili. Fanúšikov mám naozaj rád,“ odkázal vtedy Ďuriš. Jednu vec však vie naisto: „Ak by som odišiel z Viktorky, tak určite by som neprestúpil v rámci českej ligy.“

PROFUTBAL.sk medzi sviatkami v rozhovore s trénerom Plzne Romanom Pivarníkom zisťoval, ako vyzerá budúcnosť slovenského reprezentanta vo Viktorke. "Podľa mojich informácií Mišo Ďuriš zostáva v Plzni. Samozrejme, ak by prišla nejaká super ponuka, ktorá by bola výhodná pre neho i pre klub, tak by dostal povolenie na prestup. Zatiaľ ale počítame s tým, že u nás zostane," okomentoval prestupové šumy rodák z Košíc.

Dnes je zrejmé, že Ďurišov odchod je témou dňa. „Môžem potvrdiť konkrétnu ponuku jedného tureckého klubu. Je však nutné, aby všetko prebehlo k úplnej spokojnosti Plzne i smaotného hráča. To je pre mňa sväté," zdôraznil hráčov agent Pavel Zíka pre český deník Sport.

Podľa tohto zdroja sa o bývalú oporu Banskej Bystrice zaujíma turecký Antalyaspor, v ktorom pôsobí napríklad český obranca Ondřej Čelůstka či kamerunská hviezda Samuel Eto´o. Údajne je však na stole aj ponuka z Ruska. Antalyasporu patrí v tabuľke tureckej Super Lig po 16 kolách priebežná deviata priečka, na konte má 22 bodov a deväťbodovú stratu na zisk miestenky do pohárovej Európy.

Foto: fcviktoria.cz, Rastislav Blaško