Galád s ambicióznymi plánmi: Vrátiť Nitru do ligy



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Monday, 9. January 2017, 13:30

Viac k téme .. Ivan Galád po tretíkrát v Nitre

Tretíkrát vstúpil Ivan Galád do tej istej rieky. Jeho predošlé dve pôsobenia pod Zoborom boli relatívne úspešné. Rád by preto na ne nadviazal, hoci ako sám hovorí: "Nevnímam to ako tretí angažmán. Mojím cieľom je naplniť ambície tohto mesta, aby po určitom čase hráčov ľudia na ulici spoznávali a vážili si ich pre ich prácu. Vtedy budeme vedieť, že sme úspešní."

Pred necelými dvanástimi rokmi "Corgoňov" vytiahol z druhej ligy. Pred šiestimi ich zasa dostal do pohárovej Európy. Bude úspešný aj po tretí raz? Nitra sa aktuálne nachádza v druhej lige a v aktuálnej sezóne je už nepravdepodobné, že by mohla zamiešať postupové karty.

"Reálne sme zhodnotili situáciu, urobili sme športový audit posledných troch sezón a stanovili sme si dva ciele - prvým, krátkodobým, je dostať sa do prvej šestky a pokúsiť sa v nej o čo najlepšie umiestnenie. Druhý, dlhodobý cieľ, je na rok a pol a bude ním vrátiť Nitru do najvyššej slovenskej súťaže," prezradil otvorene Ivan Galád pre portál nasanitra.sme.sk.

Do zimnej prípravy mužstva sa zapojili Matúš Mikuš a Jaroslav Machovec. Niekdajší kouč slovenskej reprezentácie do 21 rokov oslovil aj ďalšie známe mená. "Hoci sú naši chlapci šikovní a talentovaní, chceli by sme posilniť mužstvo na piatich postoch. Pri výbere hráčov budem postupovať veľmi opatrne a zodpovedne, máme určite časové obdobie na to, aby sme priniesli futbalistov, ktorí budú spĺňať naše parametre. Čo sa týka Mikuša a Machovca, nič ešte nie je oficiálne. Oslovil som aj viacerých nitrianskych odchovancov, napríklad Pavla Farkaša, Ľuba Kolára, Tomáša Kóňu, Karola Karlíka, Martina Boszoráda, Lukáša Štetinu, Lukáša Hrošša a iných," dodal rodák z Krupiny.

Že by sa mu podarilo naštartovať v Nitre po dlhšom čase opäť záujem o tamojší futbal?

Zdroj: nasanitra.sme.sk; foto: iskraborcice.sk