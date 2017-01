Poprad predostrel ponuku Šestákovi, Šturma chce z hráčov profíkov



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Friday, 6. January 2017, 08:00

Prípravu na jarnú časť druhej ligy Východ odštartoval aj ambiciózny FK Poprad. Pod vedením českého kormidelníka Františka Šturmu vybehli na trávnik v NTC v chladnom a zasneženom počasí hráči aktuálne šiesteho tímu priebežného poradia bez nových posíl.

"V kádri A-mužstva máme momentálne päť voľných miest. Chceme ich obsadiť kvalitnými hráčmi. Potrebujeme posily hlavne do ofenzívy, keďže nás na jeseň trápilo málo strelených gólov. Stále platí, čo sme povedali v lete, že chceme hrať atraktívny útočný futbal. Verím, že sa nám podarí vhodne doplniť káder, a že vďaka tomu začneme jarnú časť úspešne," zaželal si šéf klubu spod Tatier Roman Dvorčák, ktorý sa vyjadril aj ohľadom údajnej ponuky pre niekdajšieho reprezentanta Stanislava Šestáka: "My sme našu ponuku prispôsobili tomu, aký je Stano Šesták kvalitný hráč. Rozhodnutie je na ňom. Ak sa rozhodne pôsobiť v Poprade, budeme radi. Ak sa však rozhodne pôsobiť v Prešove, alebo kdekoľvek inde, tak mu budeme držať palce v jeho ďalšej kariére. Predsa len, je to hráč, ktorý pre slovenský futbal urobil veľmi veľa. Uvidíme, stále je to otvorená otázka. Múdrejší budeme o týždeň."

Cieľom trénera Šturmu je vytvoriť pod Tatrami profesionálny klub: "Potrebujeme zlepšiť prístup u niektorých hráčov. Niečo sme nastavili už na jeseň, zatiaľ sa to javí dobre, hoci stále to nie je úplne stopercentné. Potrebujeme tiež vhodne doplniť káder. S realizačným tímom na tom pracujeme už od novembra. Verím, že hráči, ktorých privedieme, nebudú len futbalisti, ale budú mať charakter a nechajú srdce v FK Poprad. Je pred nami ťažká zimná príprava, musíme dobre potrénovať a vytvoriť taký tím, ktorý zvládne dôležitý vstup do jarnej časti."

Poprad má po šestnástich kolách na konte 22 bodov a v tabuľke okupuje šiestu pozíciu, teda poslednú, ktorá zaručuje postup do nadstavbovej skupiny o postup do Fortuna ligy. V marci čakajú Podtatrancov dva dôležité zápasy proti už istým účastníkom spoločnej top dvanástky - Lokomotíve Košice a Partizánu Bardejov.

"Tím, ktorý sme s kolegom prevzali v polovici jesene, bol prestartnutý. Vravel som to už viackrát. Chceme ho preto omladiť, aby sme nemali vekový priemer 27 rokov. Niektorí hráči nás museli opustiť, keďže rýchlostne už nezvládali potrebné tempo. Snažíme sa káder doplniť o dynamických a rýchlych futbalistov, ktorých prispôsobíme do štýlu hry, akým sa chceme prezentovať. Mená ani posty vám zatiaľ neprezradím. My vieme, kde nás tlačí topánka. Viac sa dozviete v najbližších dvoch až troch týždňoch," dodal Šturma v rozhovore pre klubový kanál.

V rámci prípravy sa Poprad zúčastní aj Zimnej Tipsport ligy v Česku. "Je to úspešná súťaž s prvo a druholigovými mužstvami, sú tam aj nejaké poľské kluby. Sme radi, že nás vedenie Zimnej ligy oslovilo, chalanom to dá veľa. Zvolili sme takú prípravu, aby sme hrali proti kvalitným súperom. Zápasy proti treťoligistom či štvrtoligistom by nám nič nedali," uzavrel 44-ročný rodák z Nymburku.

Foto a video: FK Poprad, tasr