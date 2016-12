Partizán Bardejov v očakávaní prvého jarného zápasu



Autor: Juraj Ščerbík, zdroj: foto: ahojbardejov.sk/J. Šivec, Erik Demek | Publikované: Thursday, 22. December 2016, 10:05

Rekonštrukciou mestského štadióna Partizána Bardejov dočasne prišli futbalisti o jednu hraciu plochu. Preto požiadali SFZ o výnimky, aby mohli plynule hrať majstrovské súťaže. Mládež využívala dve plochy doma. Najmä tú s umelou trávou, no i vedľajšie ihrisko, na ktorom boli sústredené takmer všetky tréningy od prípraviek. Zaťažkávacou skúškou prešiel menší mestský štadión v časti Bardejovská Nová Ves. Majstrovské súťaže tam odohralo „A“ mužstvo, ako aj ženy a juniorky.



"Predtým, ako sme tam začali hrávať majstrovské zápasy, museli sme urobiť isté kroky, aby komisiou pre štadióny na SFZ tento štadión bol certifikovaný a spĺňal podmienky na odohratie majstrovských zápasov druhej najvyššej súťaže a prvej ligy žien. Ihrisko sme využívali iba na majstrovské zápasy. Z tohto dôvodu si veľmi pochvaľujeme spoluprácu a ďakujem za ústretové kroky funkcionárom klubu ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves, na čele s jeho prezidentom Františkom Šottom starším, ktorí nám vytvorili výborné podmienky. Touto cestou by som sa chcel taktiež poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, že majstrovské zápasy v B.N.V mali hladký priebeh, a že sme to zvládli k spokojnosti nás všetkých. Chcem sa poďakovať aj fanúšikom, ktorí za nami do B.N.V. na zápasy dochádzali a vážim si ich podporu, za pomoci ktorej sme dosahovali dobré výsledky,“ zhodnotil zložité obdobie manažér Partizána Dušan Molčan.



Aj v týchto nie ľahkých podmienkach Molčan považuje uplynulý rok za úspešný: "Pred začiatkom tejto sezóny sme sa taktiež nevyhli odchodom hráčov. Zo základnej zostavy Čikoš-Pavličko s Milunovičom do Skalice, Gagnon do Trnavy a Sipľak do Michaloviec. Prišli nové tváre na doplnenie - Novák z Krásnej, Hamuľak z Michaloviec, Horodník z VSS a Patarocha z Ukrajiny. Z nášho dorastu dostal príležitosť poľský legionár Góra a aj Sova. Niektorí mladí odišli za študijnými povinnosťami do iných klubov. Tých, ktorí sa v letnej príprave nedostali do kádra „A-čka“ sme po vzájomnej dohode, ako aj dobrej spolupráci, poslali na rozohratie do ŠK Milénium. Vytvorili sme naše farmárske mužstvo vo Svidníku, kde hrajú Ducar, Sova, Nemergut a Patarocha.“







Tento ročník je poznačený reorganizáciou druhej najvyššej súťaže. Namiesto dvoch skupín Východ a Západ tu bude v budúcom ročníku už len jedna, celoslovenská. "Podľa môjho názoru je to dobré riešenie, nakoľko prax nám ukázala, že rozdelenie druhej najvyššej súťaže na dve skupiny a navýšenie počtu na 24 mužstiev nebolo vhodné. Som rád, že konferencia SFZ na návrh pracovnej skupiny prezidenta, ktorej členom som bol aj ja, schválila nový model. Od budúcej sezóny budeme mať iba jednu druhú ligu so šestnástimi účastníkmi, ktorá bude celoslovenskou súťažou. Na atraktivite by mala získať najmä pri konfrontácii klubov druhého sledu z celej republiky. Verím, že v takej podobe vydrží čo najdlhšie a že k ďalšej reorganizácií sa už tak skoro vracať nebudeme,“ vyslovil presvedčenie manažér Partizána.



Bardejov si už zabezpečil účasť v nadstavbovej skupine, v ktorej bude bojovať o postup do najvyššej súťaže. Po odohratí šestnástich kôl jesennej časti je na druhom mieste za vedúcim FC VSS Košice. V ostatných dvoch kolách základnej časti nastúpi 19. marca vo Zvolen a 26. marca doma s Popradom. Tento zápas by sa už mal odohrať na zrekonštruovanom štadióne s vyhrievaným trávnikom.



Strelci gólov v jesennej časti: Hamuľák 9, Andraščík, Gura, Večimák, Ivanko-Macej po 3, Horodník, Grohoľ po 2, Jacko, Staš, Šosták po 1