Seničania sa budú pripravovať doma, v hre návrat Pavlíka a Kóňu



Autor: TASR | Publikované: Monday, 9. January 2017, 20:48

V pondelok začali so zimnou prípravou aj futbalisti FK Senica. Zverenci Miroslava Mentela a Michala Ščasného po zimnej prestávke rozložili svoj tréningový stan v domácom prostredí v značne pozmenenom zložení.

Podľa informácie na webe Záhorákov sa klub dohodol na ukončení zmlúv s Pedrom Astrayom, Paulom Quayem, Richardom Ebwellem a Albertom Delgadom. Stopéra Davida Březinu si vyžiadala z hosťovania pražská Sparta a Jakubovi Kosorinovi skončila profesionálna zmluva. Na prvom tréningu sa však objavili aj nové tváre. Defenzívny stredový univerzál Michal Mravec naposledy pôsobil vo fínskom Rovaniemi, kde si zahral aj Európsku ligu UEFA. Odchovanec žilinského futbalu je prvý slovenský hráč draftovaný do zámorskej Major League Soccer, kde si ho vybral Sporting Kansas. Dvadsaťdeväťročný futbalista prešiel v USA univerzitnou NCAA v drese University of Alabama a má na svojom konte už pôsobenie aj v Holandskom Emmene či Podbeskidzie Bielsko – Biala. Na skúške sú v klube aj stopér Josef Kvída, ktorého materským klubom je FK Příbram, a ďalší odchovanec žilinskej akadémie, 20- ročný Patrik Krčula. Kvída naposledy pôsobil v Slavoji Vyšehrad a Krčula hral druhú najvyššiu českú súťaž v drese FK Frýdek – Místek.

V utorok sa zároveň k mužstvu pripojí na skúšku srbský ofenzívny stredový hráč Ivan Markovič. Ten má za sebou pôsobenie v kórejskom Gyeongname, Chernomoro Varna, CSKA Sofia či gréckom Levadiakose, 22-ročný futbalista je produktom slávneho Partizanu Belehrad a mohol by byť výrazným oživením ofenzívnej fázy hry. Všetky ďalšie pohyby v kádri, smerom von či do mužstva budú závisieť od množstva rokovaní, ktoré v týchto dňoch vedenie klubu intenzívne vedie.

V kabíne sa okrem novicov objavili aj staronové tváre, senickí odchovanci Jakub Krč, Matej Kosorin a Nikolas Včelka. Posledný menovaný je kmeňový hráč Vysočiny Jihlava a jeho prípadne hosťovanie v domácom prostredí je takisto v štádiu riešenia.

"Zatiaľ nám v kádri chýbajú dvaja reprezentanti, ktorými sú Michal Šulla a Martin Červeňák. Prvý menovaný je s A-tímom, druhý v osemnástke. Máme tu troch nových hráčov a troch odchovancov, ktorí sa nám vrátili z hosťovaní. Káder nie je široký, máme 15 hráčov do poľa, z toho traja na skúšku," povedal Mentel pre MY - Záhorie.

Na prípravu je tento rok menej času ako v minulosti, skúsený lodivod však v tom problém nevidí. "U nás je to špecifické. Všetci sa bavíme o zimnej príprave, ale v špičkových ligách, ako je anglická, španielska či nemecká to ide bez nej. My vďaka klimatickým podmienkam máme prestávku o niečo dlhšiu. Ja som nebol nikdy veľký zástanca dlhých príprav. V nich sme síce boli na Slovensku majstrami sveta, ale dôležitá je tá hlavná časť. Ja by som bol radšej, ak by tie prípravy boli kratšie. Čo sa týka tréningového procesu, nevidím veľký rozdiel v prípravnom alebo súťažnom. Kondičná stránka sa dá nabrať aj ťažkými zápasmi."

Prípravné zápasy FK Senica v zimnej príprave pred jarnou časťou Fortuna ligy 2016/2017:

14. január 2017 (sobota): FK Senica - ŠKF Sereď (II. liga) (čas spresnia neskôr)

21. január 2017 (sobota): 12.00 FK Senica - Opava (II. liga ČR)

27 január 2017 (piatok): 13.00 MTK Budapešť (I. liga Maďarsko) - FK Senica

1. február 2017 (streda): SK Sigma Olomouc (II. liga ČR) - FK Senica (čas a miesto budú spresnené)

4. február 2017 (sobota): Bielsko-Biala (II. liga Poľsko) - FK Senica (čas a miesto budú spresnené)

11. február 2017 (sobota): 1700 FK Senica - 1. FC Slovácko (I. liga ČR)



