Vernon prekvapil svojou prítomnosťou v Michalovciach, Trutz: Máme záujem



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Monday, 9. January 2017, 17:55

Argentínsky stopér Michaloviec Vernon de Marco strávil jesennú časť na hosťovaní v bratislavskom Slovane a očakávalo sa, že po obojstrannej spokojnosti bude jeho kariéra pokračovať v hlavnom meste. V pondelok ráno sa ale objavil na východe republiky.

"S Michalovcami mám zmluvu platnú do leta, takže som sa tu musel hlásiť. Zatiaľ som hráčom MFK Zemplín," prezradil zvedavým novinárom rodák z Rosária. Bratislavský Slovan mal na jeho služby opciu do polovice decembra, tú však nevyužil. Napriek tomu vraj má o hráča naďalej záujem. "Sme s ním v rokovaní. Vernonovi sa v lete končí zmluva s Michalovcami. Rokujeme. Uvidíme, ako sa to vyvinie, či sa k nám znovu pripojí už teraz v zime, alebo s ním budeme počítať až od leta. O jeho služby máme ale naďalej záujem," priblížil športový riaditeľ Richard Trutz.

"Rád by som sa v kariére posunul ďalej, no človek nikdy nevie. Možno, že zostanem v Michalovciach. Každopádne, v Slovane som sa cítil dobre," priznáva 182 centimetrov vysoký stopér. Na úvodnom tréningu Zemplínčanov len vyklusával, do špeciálnych cvičení sa nezapojil. Mrazivé počasie mu problémy nerobilo, hoci...: "Ťažká zima, no za štyri a pol roka na Slovensku som si už zvykol. V Španielsku bolo 20 stupňov, tu je mínus 10. Nie je to veľa (úsmev)."

"Je tu, stále má s nami platnú zmluvu, uvidíme. Samozrejme, vedel by som si predstaviť jeho návrat, je to kvalitný hráč, no myslím si, že už prekročil hranice klubu a mal by sa posunúť ďalej. Je to aj na rozhodnutí vedenia," okomentoval situáciu ohľadom šikovného obrancu tréner Michaloviec Anton Šoltis.

Foto: TASR, Jozef Bedej