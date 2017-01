Slovan rokuje s Droppom a Kerbrom, možný aj príchod Kóňu a Rabiua



Monday, 9. January 2017

Slovan Bratislava v pondelok na obed oficiálne odštartoval zimnú prípravu na jarnú časť sezóny 2016/17. Po stredopoliarovi Granwaldovi Scottovi opúšťa mužstvo aj grécky obranca Vasileios Pliatsikas a prípravu nezačal ani Španiel Vernon De Marco Morlacchi. Odchod holandského obrancu Lorenza Burneta je na spadnutie.

O zmenách v kádri informoval športový riaditeľ Richard Trutz. „Rozviazali sme kontrakt s Granwaldom Scottom, ktorý sa už nachádza v Juhoafrickej republike a momentálne rokujeme so záujemcami z Holandska o Lorenza Burneta. Na jar sa neukáže v belasom drese ani Vasileios Pliatsikas. Rokovania s Michalovcami ohľadom Vernona ešte pokračujú,“ priblížil stav odchodov bývalý hráč a úspešný rozhodca. Prípravu s mužstvom neodštartoval ani František Kubík.

Opačným smerom zatiaľ nesmeroval nikto, Slovan si však v tíme udržal dôležitú persónu. Krátko po Novom roku podpísal nový kontrakt Kornel Saláta. „S Kornelom sme predĺžili zmluvu o dva roky, je to dôležitý pilier našej defenzívy, bola to naša priorita počas zimnej prípravy. Zároveň nás teší, že sa uzdravil Milan Rundič, ktorý absolvoval fyzické testy na výbornej úrovni a je stopercentne fit. V defenzíve teda urgentné posilnenie nepotrebujeme a neplánujeme,“ povedal Trutz.

V súvislosti so Slovanom sa spomínali mená dvoch Čechov – defenzívneho stredopoliara Lukáša Droppu a ofenzívneho záložníka Milana Kerbra. „Prejavili sme záujem o českého reprezentanta Lukáša Droppu i hráča 1. FC Slovácko Milana Kerbra, ale rokovania zatiaľ nie sú uzavreté. Smerom k ofenzíve sme naklonení k príchodu útočníka a možno aj krídelného futbalistu,“ prezradil športový manažér Slovana.

V kuloároch sa hovorí, že úzke kontakty s bratislavským Slovanom má aj Tomáš Kóňa, ktorý pôsobil naposledy v Spartaku Myjava a tiež bývalá trenčianska hviezda Ibrahim Rabiu, ktorý od leta pôsobí v belgickom KAA Gent. „V prípade Rabiua by som podrobnosti nekonkretizoval, podával kvalitné výkony v drese Trenčína a určite by to bol platný hráč aj pre náš klub. Tomáš Kóňa je skúsený slovenský futbalista, bývalý reprezentant a keby prišiel do Slovana, mladí chlapci by sa od neho mali čo učiť. Je možné, že sa objaví v belasom drese,“ reagoval Richard Trutz.

Slovan Bratislava už v stredu 11. januára odlieta na prípravu do Turecka, odkiaľ sa vráti až 5. febuára. Jarná časť sezóny štartuje 18. februára zápasom proti Tatranu Prešov. „Testy ukázali, že hráči cez zimnú prestávku nezaháľali a sú plne pripravení na to, aby mohli vhupnúť do tvrdej prípravy. Chceme, aby do Turecka odišlo 24 hráčov, vrátane troch brankárov. Reprezentanti Kotula a Oršula sa pripoja k mužstvu priamo na mieste. Všetko je zabezpečené, na sústredení pobudneme 25 dní a absolvujeme šesť zápasov. Súperi sú dohodnutí všetci až na jedného, do úvahy pripadá japonské mužstvo, FK Sarajevo či litovský Vilnius. Po návrate z Turecka odohráme prakticky dve generálky, 10. februára proti Olomoucu a o deň neskôr proti maďarskému Videotonu,“ zakončil Trutz.