DAC vďaka domácim úlohám pripravený, László chce posilniť útok

Monday, 9. January 2017

Progres. Výsledkový i herný. To, čo si kluby sľubujú od trénerských zmien a to, čo sa v Dunajskej Strede podarilo do bodky naplniť. DAC začal jesennú časť hrozivo, v úvodných trinástich kolách vyhral len raz. Tím zo Žitného ostrova však v závere predchádzajúceho kalendárneho roka preukazoval výbornú fazónu. Z ostatných dvanástich dostupných bodov získal desať, v Slovenskom pohári vyradil v osemfinále Trnavu.

Za výrazným zlepšením a nájdením správnej cesty je potrebné hľadať nielen návrat mužstva na domáci štadión, kde DAC doposiaľ nestratil ani bod, no i trénerskú zmenu. Dunajská Streda pod koučom Kristiánom Némethom vyhrala 8,3-percenta všetkých stretnutí, po príchode Lászlóa vyše polovicu (57,14). Nielen o príčinách nárastu výkonnosti žlto-modrých sa PROFUTBAL porozprával s Csabom Lászlóm pred štartom prípravy na jarnú časť.

V Dunajskej Strede ste už niekoľko mesiacov. Aké sú vaše pocity z klubu, splnil to, s čím ste sem prichádzali?

„Doposiaľ funguje všetko na výbornú. Mali sme vynikajúci záver jesennej časti, teraz sa už koncentrujeme na rovnako dobrý štart do tej jarnej. Vedel som, čo môžem od tohto angažmán očakávať. Sledoval som slovenskú ligu ešte pred mojím príchodom do Dunajskej Stredy. Majiteľ klubu pán Oszkár Világi tu zmenil veľa vecí, dostával som o tíme len pozitívne novinky. Nemení sa tu len infraštruktúra, no i mnoho iných vecí. Jeho vízia budúcnosti DAC bola jedným z dôvodov môjho príchodu a som rád, že tento progres sa momentálne i skutočne deje.“

Progres, ktorý ste absolvovali s mužstvom je markantný. Čo bolo potrebné zmeniť pre jeho dosiahnutie?

„Do tímu som prišiel v rozbehnutej sezóne, takže som musel reagovať promptne. Zmenili sme mnoho vecí, upravili taktiku, dodali hráčom sebavedomie. Nesmierne dôležitý bol návrat zo Senca do Dunajskej Stredy, kde náš čakal z polovice dokončený nový štadión a fantastickí fanúšikovia. Všetko to do seba zapadlo a výsledky sú toho dôkazom.“

Nebolo trošku na škodu, že rozbehnutý tím pribrzdila zimná prestávka?

„To je ťažké povedať. Mohli sme pokračovať v dobrom futbale, no na druhej strane môžeme hrať po zimnej prestávke ešte lepšie. Napokon, máme dostatok času i priestoru na zlepšenie. Prišlo niekoľko nových hráčov, ďalší prísť ešte môžu. Som presvedčený, že kurz, akým sa chceme uberať, sme už nastavili. Verím však, že Dunajskú Stredu v najlepšom prevedení ešte len uvidíte.“

Čo si sľubujete od nasledujúcej prípravy v Turecku?

„Strávime tam desať dní, odohráme tri zápasy. Ďalšie tri nás čakajú po návrate. Čakajú nás kvalitní súperi z východu Európy – Dynamo Kyjev či Karpaty Ľvov. Zámerom bude sa pripraviť predovšetkým takticky. Po kondičnej stránke sú chlapci na tom dobre, navyše doma máme skvelé podmienky na vyladenie detailov. Pred odchodom na prestávku dostali domáce úlohy, aby sa udržali fyzicky pripravení. Robili sme im výstupné testy, spravíme i vstupné. Tie neoklamete (smiech). Uvidíme, do akej miery si plnili svoje úlohy. Som presvedčený, že chlapci boli poctiví a preto som rád, že prípravu začnú na určitej kondičnej úrovni.“

Na ktorých pozíciách možno hľadať priestor na zlepšenie?

„Radi by sme sa posilnili v útoku, potrebujeme skórovať častejšie. Koncovka nás napriek víťazstvám trápila. V strede poľa by som si želal viac kreativity. S obranou som spokojný, neinkasovali sme často. Kvalitu v tíme, verím, máme, no musíme byť koncentrovanejší. A to hlavne v ofenzívnej činnosti. Máme šesť týždňov, aby sme na tom zapracovali.“

Hľadáte i konkrétne mená, spomínal sa záujem o Pavla Šafranka z Podbrezovej...

„Nie som zástanca veľkých zásahov do hráčskeho kádra počas zimnej prestávky. Beztak v tomto období nezískate hráčov, ktorých si najviac želáte. Stopercentne nejaké zmeny nastanú, no nebudú masívne. Šafranko môže byť tým menom. Považujem ho za dobrého a nádejného hráča. Je taktiež mládežníckym reprezentantom Slovenska. Patrí medzi hráčov, ktorí sú pre nás atraktívni.“

Vo veci odchodov z klubu sa spomína predovšetkým meno Ákosa Szarku. Aká je momentálna situácia okolo tohto útočníka?

„S klubom má stále platný kontrakt, na zraze pred štartom prípravy na jarnú časť chýba pre chorobu. Viac vám neviem povedať.“

Ako sa staviate k rozhodnutiu Myjavy opustiť Fortuna ligu?

„Som z toho smutný a rovnaká nálada zrejme prevláda i medzi fanúšikmi a činovníkmi myjavského klubu. Liga a futbal na Slovensku tým len utrpí, to je samozrejmé. Škoda, že sa to takto vyvinulo, no i to prináša život. Nikto to už žiaľ nezmení.“

Zmenili sa na základe toho vaše ciele pred jarnou časťou? Napokon, vypadnúť už nemôžete...

„Absolútne nie. Naše ciele sú jasné a nemenné od počiatku. V prvom rade chceme stabilizovať klub, pokúsiť sa dosiahnuť úspech v národnom pohári a ligu zakončiť v polovici tabuľky. Pokiaľ dosiahneme viac, budem len rád.“

Snaha o zisk Slovnaft Cup-u teda zostáva vaším primárnym cieľom?

„Nepovedal by som, že máme prvoradé ciele. Je ich mnoho, vynárajú sa postupne. Tým najbližším je dobre sa pripraviť na jarnú časť, ktorej súčasťou je už i spomínaný Slovenský pohár. Samozrejme, smerom k poháru koncentrujeme veľkú pozornosť. Nepoviem však, že ho ideme vyhrať. Aj keď si to veľmi želám.“

Bude domáce prostredie zdrojom sily a energie pre vaše mužstvo?

„Nepochybne. Už na jeseň sa ukázalo, aký je rozdiel hrať doma a vonku. Samozrejme, radi by sme stabilizovali výkonnosť na ihriskách súperov, no doma musíme byť dominantní. Chceme tu vytvoriť pevnosť, kam budú chodiť súperi so strachom. Domáci stánok musí byť v budúcnosti miestom, kde budeme pravidelne zbierať všetky body.“

Ako a kde ste sviatkovali a oddychovali pred začiatkom plnenia vašich ambícií?

„Vianočný čas som trávil v Škótsku so svojou rodinou, na Slovensko som sa vrátil z Edinburghu len včera. Deti zostávajú v Škótsku, kde chodia do školy. Čas odlúčenia je ťažký, o to viac som si užil tohtoročné Vianoce. Strávili sme spolu príjemné chvíle.“

Aký je váš osobný cieľ pre rok 2017?

„Z osobného hľadiska si prajem predovšetkým šťastie pre svoju rodinu a blízkych. Veľkou výzvou pre mňa je kontinuálne dosahovať úspešné výsledky s Dunajskou Stredou. Posúvať sa tabuľkou i jednotlivými kolami Slovnaft Cup-u a ako som už hovoril, stabilizovať klub.“