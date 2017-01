Zemplínčanov zima nezastavila, v kádri nastal zvýšený pohyb



Autor: Tomáš Zagiba, zdroj: foto: TASR | Publikované: Monday, 9. January 2017, 14:50

Napriek mrazivému počasiu vybehli v pondelok dopoludnia futbalisti MFK Zemplín Michalovce na umelý trávnik v areáli svojho štadióna, kde absolvovali prvú spoločnú tréningovú jednotku v roku 2017. V kádri siedmeho tímu (po odstúpení Myjavy) priebežného poradia nastalo niekoľko zmien.

Do prípravy Zemplínčanov sa nezapojili Dominik Kunca (na skúške v Slovácku), Emmanuel Mensah, Ivan Kotora, Dávid Škutka a Celestine Lazarus. Až v priebehu týždňa by na východ republiky mali doraziť dvaja Albánci z gréckeho PAOK-u Kristian Kushta a Kristi Qose. Naopak, na skúške sú stopéri Peter Kavka a Martin Kubena, ako aj ofenzívny univerzál Filip Serečin. Na prvom tréningu sa objavil aj obranca Vernon de Marco, ktorý na jeseň hosťoval v bratislavskom Slovane. Jeho budúcnosť je nateraz otvorená.

Michalovčania odohrajú prvé jarné kolo proti Trnave v Poprade, pravdepodobne v utorok 21. februára, keďže na ich štadióne sa približne o mesiac a pol začnú práce na vyhrievanom trávniku, kamerovom a turniketovom systéme.

Na úvod zrazu sa pred novinárov postavil kormidelník Michaloviec Anton Šoltis.

V pondelok dopoludnia ste odštartovali zimnú prípravu. S akým kádrom?

"Našiel som pokope prakticky celé mužstvo. Z novicov sú tu Kavka, Kubena a navrátilec Filip Serečin. Okrem toho sme vytiahli pár hráčov z nášho dorastu. Trénuje s nami aj Vernon de Marco, ale jeho budúcnosť je stále v štádiu riešenia. Na prvom tréningu sa ešte neobjavil Mensah. Nie sú vylúčené nejaké odchody, ani príchody."

Kto teda definitívne opúšťa tím?

"Zmluvy sa skončili trojici Škutka, Kotora, Lazarus. Tí sú definitívne na odchode."

Je možné, že Vernon de Marco odohrá jarnú časť v Michalovciach?

"Je tu, stále má s nami platnú zmluvu, uvidíme. Samozrejme, vedel by som si predstaviť jeho návrat, je to kvalitný hráč, no myslím si, že už prekročil hranice klubu a mal by sa posunúť ďalej. Je to aj na rozhodnutí vedenia."

Môže byť Filip Serečin tým pravým ožívením ofenzívy?

"Dobre ho poznáme, no bol zranený. Uvidíme, v akom je stave. Verím, že už bude zdravý."

Šepká sa aj o odchode skúseného stredopoliara Tomáša Sedláka...

"Tiež je to v štádiu riešenia, ešte nič nie je oficiálne. Niektoré príchody a odchody nie sú vylúčené, súčasný káder môže a nemusí zostať pokope. V hre je viacero alternatív."

Bude v Michalovciach pokračovať Emmanuel Mensah, ktorý patril na jeseň k vašim najlepším hráčom?

"Na prvý tréning neprišiel, zatiaľ sa neozval. Ale títo hráči sa väčšinou objavia v priebehu týždňa. Verím, že príde. Počuli sme nejaké šumy, no mal by sa hlásiť u nás. Dúfam, že to tak aj bude."

Na skúške máte dvoch stopérov Kavku a Kubenu...

"Potrebujeme sa posilniť na poste stopéra, preto sú tu. Uvidíme, ako s nimi budeme spokojní. V defenzíve nás tlačila topánka, potrebujeme tento post doplniť dominantným stopérom. Peter Kavka hrával najvyššiu súťaž v Košiciach, naposledy bol v českej druhej lige, kde sa mu skončila zmluva. Martin Kubena k nám prichádza na skúšku z Liptovského Mikuláša."

Nastupuje sa vám do zimnej prípravy o to lepšie, že Fortuna ligy už vďaka Myjave pozná vypadávajúceho?

"Po polsezóne sme zachránení, cieľ sme splnili... Na jednej strane je úsmev, na druhej sa trošku mení aj to myslenie. Keďže sme zachránení, určite dáme priestor mladším hráčom, aby sme videli, ako zvládajú ligovú záťaž. Celé to smeruje už k letu, keďže situácia sa tak vyvinula. Preto dostanú viac priestoru mladí."

Ako bude vyzerať zimná príprava?

"Počasie nám momentálne nepraje, no futbalisti si nenavyberajú. Mínus 10, mínus 15, ideme vonku. Samozrejme, tie tréningy budú v takomto počasí o niečo kratšie. Prvé tri týždne sa rieši objem, vytrvalosť, silová zložka. Následne príde na rad herná zložka a ladenie do prvého súťažného zápasu. Sústredenie absolvujeme na prelome januára a februára v Tatrách, kde odohráme aj dva prípravné zápasy proti Górniku Zabrze a Cracovii Krakov."