Kubík nafúkal za volantom, zaplatí mastnú pokutu!



Autor: TASR, zdroj: foto: Róbert Fritz, tasr | Publikované: Monday, 9. January 2017, 16:14

Peňažný trest a zákaz šoférovania uložil v pondelok Okresný súd (OS) v Bánovciach nad Bebravou futbalistovi Františkovi Kubíkovi za jazdu pod vplyvom alkoholu. O treste rozhodol súd v takzvanom zrýchlenom trestnom konaní. TASR o tom informovala Jana Šinková z Krajského súdu v Trenčíne.

"Súd uložil obvinenému peňažný trest vo výške 15.000 eur a náhradný trest v trvaní troch mesiacov nepodmienečne, ak sumu neuhradí. Tiež mu uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo každého druhu na tri roky," konkretizovala Šinková.



Nie je však potvrdené, či rozhodnutie bude právoplatné, pretože voči trestnému rozkazu sa môže podať odpor v lehote ôsmich dní. Uviedli pre TASR justičné zdroje. Kubík strávil noc v cele predbežného zadržania. Momentálne by mal byť už na ceste do Bratislavy, kde Slovan odštartoval hernú zimnú prípravu.



Slovenského reprezentanta Františka Kubíka zadržala v nedeľu večer policajná hliadka v Bánovciach nad Bebravou pre jazdu pod vplyvom alkoholu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Elena Antalová.

Podľa jej slov dopravní policajti Krajského družstva cestného dozoru z Trenčína namerali v nedeľu na ceste I/9 v Bánovciach nad Bebravou 27-ročnému Kubíkovi na vozidle BMW X5 pri dychovej skúške 0,71 mg/l (1,48 promile). Opakovaná dychová skúška po dvadsiatich minútach mala hodnotu 1,46 promile.

"Vodičovi policajti následne v zmysle zákona obmedzili osobnú slobodu. Poverený policajt Okresného dopravného inšpektorátu v Bánovciach nad Bebravou ho obvinil z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky a hrozí mu až ročný trest odňatia slobody," dodala krajská policajná hovorkyňa.

Športový riaditeľ Slovana Richard Trutz na margo celého incidentu uviedol: "Túto informáciu sme sa dozvedeli iba z médií. Nemáme to ešte potvrdené od samotného hráča. Kubík má momentálne vypnutý telefón, ale v priebehu dnešného dňa sa s ním spojíme. Určite budú vyvodené dôsledky, ale ešte je priskoro hovoriť aké. O dôsledkoch a sankciách sa budeme baviť vo vedení. Nechcem predbiehať aké budú. Či to bude také prísne, či to bude finančná sankcia. Uvidíme čo bolo dôvodom, nemáme oficiálnu správu. Je to nepríjemná situácia. Kubík je dôležitý hráč. Uvidíme, ako celú situáciu vyriešime."

„Nemôže sa to stávať, Fero si to určite dobre uvedomuje. Ja k tomu ale nemôžem nič viac povedať. V kabíne nepadlo k tejto veci ani slovo, vyriešiť si to musí klub. My sa ako hráči musíme vyvarovať nefutbalovým vplyvom,“ povedal za kabínu brankár Slovana Ján Mucha.

Kubíkov prípad nie je ojedinelý. Jeho súčasný klubový spoluhráč, Holanďan Mitchell Schet ešte ako hráč AS Trenčín vlani 10. mája po majstrovských oslavách havaroval, pričom mal tiež šoférovať pod vplyvom alkoholu. Vedenie AS s ním následne rozviazalo zmluvu.

Otvorená je zatiaľ kauza reprezentanta Vladimíra Weissa, ktorý v októbri počas kontroly dopravnou policajnou hliadkou odmietol dychovú skúšku i následný krvný odber. Futbalista tvrdí, že v danom čase nesedel za volantom auta.



Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané. © 2014, Autorské práva TASR a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené.Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané.