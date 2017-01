Železiari z Podbrezovej z cieľa nezľavujú a chcú byť tŕňom v oku (video)



Autor: TASR | Publikované: Monday, 9. January 2017, 11:21

Futbalisti ŽP Šport Podbrezová druhým miestom po jeseni vo Fortuna lige naznačili, kam až mieria. Cieľ je zrejmý, vstúpiť do Európy, aj keď pohyb v kádri nie je až taký búrlivý. Viac-menej si vystačia sami, so zaužívaným kádrom, bez veľkých mien.

Športový manažér Michal Budovec ako prvú z možných posíl vypichol útočníka Róberta Polievku. "Máme ho v štádiu riešenia, jeho pôsobenie doťahujeme s Dunajskou Stredou, aby u nás už odteraz mohol pôsobiť. Čo sa týka odchodov, otázny je útočník Pavol Šafranko, ktorý je hráčom Prešova a pracuje sa na tom, aby tu zostal. Záujem zvonka bol o Kuzmu, Kochana, no nič konkrétne, prípravu začali s nami a momentálne s nimi rátame. Kolektív si chceme udržať čím viac pohromade, z príchodov by som spomenul mladších hráčov, z Trenčína prišli Sedláček a Vavrúš, zo Senice sme privítali Jedináka, do dorastu pribudol Lepieš. Na skúške budú u nás dvaja 22-roční Ukrajinci z Dnipropetrovska stopér Larin, defenzívny stredový hráč Vasiliev a snažíme sa získať ešte nejakého útočníka."

Podľa slov M. Budovca s kádrom už príliš hýbať nebudú. "S Vajdom a Kochanom, ktorým sa končia zmluvy, rátame aj naďalej, chce to len dotiahnuť rozhovory a dohodnúť sa."

Veľké mrazy železiarov s povestným stánkom na Horehroní, kde počasie nikoho nešetrí, nevystrašili. Ak vraj budú extrémne zimy, presťahujú sa do telocvične. "Šancu vstúpiť do európskej ligy máme, treba ju využiť, nie každý rok sa môže opakovať. Káder sme ešte neuzavreli, nejakých hráčov sme si vyhliadli, treba vybavovať a od toho závisí forma, či už hosťovania, alebo prestupu," uviedol Július Kriváň, prezident klubu.

Hráčov čaká príprava vychádzajúca už z osvedčenej. "Okopíruje zaužívanú, týždeň v Podbrezovej a okolí, a potom na prelome januára a februára pôjdeme do Turecka za štyrmi súpermi. Traja sú istí, štvrtý sa vybavuje. Šafranko by u nás rád zostal, no je na hosťovaní a riešime ho. Ak odíde, treba za neho nájsť adekvátnu náhradu. Na konci jesennej časti sme mali úzky káder a potrebujeme ho posilniť. Ak budeme nakoniec trebárs tretí a Slovan druhý, hnevať sa nebudeme."

Tréner Marek Fabuľa nastaví ďalší program aj podľa toho, ako sa uzavrie súbor testovania a vyhodnotia individuálne plány. "Dúfam, že mrazy ustúpia a budeme môcť na Táľoch normálne v týždňovom kempe trénovať. Čo sa týka posíl, niečo som predostrel a je na kompetentných, aby to dotiahli a aby sme boli konkurencieschopní, aby bol každý na každom poste nahraditeľný. Cieľ sa nemení, za pozitívum považujem fakt, že všetci sa chystajú na nás a nie na Žilinu. Sme akýmsi tŕňom v oku, a to je dobré, pretože v minulosti to bolo naopak, my sme chceli preskočiť všetkých. Budeme sa snažiť pracovať tak, aby nás neustále chceli súperi preskočiť. Príprava bude štandardná, týždeň na Táľoch, dva týždne doma a herné sústredenie v Turecku. Ubehne nám rýchlo, o to bude možno ťažšia. Náročnosť v prípravných zápasoch sme posunuli vyššie, aby sme sa čo najlepšie na jar pripravili."

Nová posila Róbert Polievka si od Podbrezovej sľubuje, že na ihrisku strávi čo najviac minút. "Polroka som prežíval horšie obdobie, dvakrát sa v Dunajskej Strede menili tréneri. Mal som najskôr viac dôvery, potom menej, ani neviem prečo, a vraj by mi bolo lepšie na hosťovaní, kde by som častejšie hrával. Teraz som rád, že som v Podbrezovej a už sa teším. Asi to bude o polročnom hosťovaní, isto však neviem. Kolektív je na tom dobre, darí sa mu a bol by som rád, keby som mu pomohol."

Kapitán Jaroslav Kostelný nachádza novoročnú motiváciu bez obáv z vrtochov počasia. "Chceme sa pripraviť na jar a nadviazať na vydarenú jeseň, potvrdiť, že to nebola náhoda. Máme čas na prípravu a ja verím, že ju pri plnom zdraví optimálne zvládneme. Už som sa na tréningy tešil, a bez obáv, aj s tým počasím, aké máme."

» kliknite pre zobrazenie videa na youtube



Program prípravy

9.-14.1. – sústredenie Tále

17.1. ŽP Šport Podbrezová – FK Poprad (štadión Podbrezová–Skalica, 13.00)

21.1. ŽP Šport Podbrezová – MFK Vítkovice (Podbrezová–Skalica, 13.00)

24.1. ŽP Šport Podbrezová – MFK Frýdek-Místek (Podbrezová–Skalica, 13.00)

28.1. – 8.2. sústredenie Turecko a v jeho rámci zápasy:

ŽP Šport Podbrezová – Škendija (Maced.)

ŽP Šport Podbrezová – FC Krídla Sovietov Samara (Rus.)

ŽP Šport Podbrezová – Kajrat Almaty (Kaz.)



ďalší súper v štádiu vybavovania

Video: youtube.com/TV Hronka



Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané. © 2014, Autorské práva TASR a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené.Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané.