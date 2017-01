Zimná prestávka nám padla vhod, zhodujú sa hráči úradujúceho majstra



Trenčania odštartovali zimnú prípravu. Na úvodom tréningu sa zišlo až tridsať hráčov, z toho až jedenásť nových tvárí. Úradujúci majster má za sebou nevydarenú jeseň, figuruje až na siedmej priečke tabuľky s 22 bodovou stratou na vedúcu Žilinu. Boj o Európu však nevzdáva. V zostávajúcich dvanástich kolách totiž odohrajú zverenci Martina Ševelu až deväť zápasov na domácej pôde.

Na zraze nechýbal kapitán Peter Kleščík, ktorého sme sa opýtali na tému vianočných sviatkov. "Sviatky som trávil s rodinou v Čadci a neskôr v Trenčíne. Musel som si samozrejme dávať pozor na stravu, so šalátom som to nepreháňal," prezradil trenčiansky odchovanec. Po celej sezóne mal futbalu dosť, preto sa počas dovolenky zameral na ľadový hokej. "Od futbalu som úplne vypol, ani som ho nepozeral v televízií. V Bratislave som bol pozrieť zápas Slovana v KHL a väčšinou som pozeral hokejové majstrovstvá sveta hráčov do dvadsať rokov," dodal Kleščík. Na zimnú prípravu sa však teší a zdôrazňuje jej dôležitosť. V jarnej časti čaká AS Trenčín tuhý boj o pohárovú Európu."Zo zimnej prípravy budeme ťažiť skoro celý rok. Na jar nás čaká množstvo výziev. Máme pred sebou iba dvanásť kôl, preto to musíme od začiatku chytiť za pačesy a začať vyhrávať. Nás cieľ je jasný – pokúsiť sa v jarnej časti zabojovať o pohárovú Európu" dodal bývalý mládežnícky reprezentant.

Na prvom tréningu sa objavil aj mladý nigérijský stopér Christopher Maduka, ktorému taktiež dovolenka padla vhod. "Sviatky som strávil s rodinou v Nigérii. Bol som veľmi rád že môžem byť doma, keďže som tam nebol šesť mesiacov. Na spoluhráčov som sa však tešil," hovoril Maduka. Na jarnú časť Fortuna ligy sa teší a verí, že Trenčín bude v tabuľke stúpať. "Ja osobne verím, že jarná čas dopadne lepšie ako jesenná. Na jeseň sme sa potýkali z ťažkosťami, vôbec sa nám nedarilo vyhrávať zápasy. Verím však, že to bude lepšie. Do tímu prišli noví hráči a už na prvom tréningu vyzerali dobre. Myslím, že budeme oveľa lepší ako minulý rok", nechal sa počuť africký obranca.

Téma sviatkov neobišla ani anglického univerzála Jamesa Lawrencea. "Ja som trávil sviatky najprv s rodinou v Holandsku a potom som bol týždeň v Londýne. Oddychoval som a trávil čas s mojou rodinou," vyjadril sa Lawrence. "Na spoluhráčov som sa tešil, avšak menšia prestávka padla vhod, veď sme boli šesť mesiacov stále spolu," okomentoval s úsmevom na tvári odchovanec londýnskeho Arsenalu. Čo hovorí sympatický Angličan na plán prípravy? "Som spokojný, dlžka prípravy je ideálna. Môžeme sa rozohrať a zároveň sa spoznať s novými hráčmi v kabíne. Som veľmi zvedavý na to, čo tento tím dokáže. Dúfam, že budeme úspešní už počas prípravy." V jeho cieľoch do jarnej časti sa zhodne so svojimi spoluhráčmi. "Určite chceme vyhrať čo najviac zápasov. Veľa duelov odohráme doma, čo musíme využiť a získať čo najviac bodov. Všetci sa určite chceme opäť predstaviť v európskych pohároch. Podarilo sa nám to už niekoľko sezón po sebe a sme odhodlaní v tom pokračovať," zakončil James Lawrence.

Foto: TASR, Jozef Bedej