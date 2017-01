Novinky z Ružomberka: Návrat Milana Bezáka, vízia tréningových ihrísk a akadémie



Autor: Lukáš Maťokár, zdroj: foto: Rudolf Maškurica a TASR | Publikované: Saturday, 7. January 2017, 23:00

Viac k téme .. Ružomberok si zmeria sily s pražskými S, v kádri minimálny pohyb

So zimnou zaberačkou začali už aj v Ružomberku. Na sobotňajšom úvodnom stretnutí najskôr vedenie privítalo hráčov v šatni, tí následne začali prípravu prvým tréningom. V mužstve neprišlo k výraznejším obmenám, do klubu prišli štyria hráči na skúšku. Opačným smerom sa pobral Martin Chrien, ktorého si stiahla z hosťovania Viktoria Plzeň. Pod Čebrať sa vracia niekdajší prezident Milan Bezák. O všetkých novinkách v klube, ambíciách a budúcej vízii ochotne porozprával portálu PROFUTBAL.sk generálny manažér Dušan Tittel, ktorý 27. decembra uplynulého roku oslávil okrúhlu "päťdesiatku".

O privítaní hráčov v kabíne

"Hráčom som po príchode do šatne zaželal hlavne veľa zdravia. U každého športovca, zvlášť pri mladých športovcoch je dôležité, aby mali pevné zdravia, aby sa im vyhýbali všetky zranenia. Ďalej som im povedal, aby si plnili povinnosti, ktoré majú v rámci profesionálnych zmlúv. Aby počúvali a dodržiavali pokyny trénerov, aby dobre trénovali, a samozrejme, tí najlepší, ktorí to budú dokazovať, či v tréningovom procese, alebo v prípravných zápasoch, ktoré nás čakajú, tí si vybojujú miesto v základnej zostave pre jarnú časť."

O jeseni

"Musím povedať, že začiatkom jesennej časti sme si dali kritérium, že chceme hrať lepšie, získať viac bodov, dať viac gólov ako v uplynulej sezóne. Ďalej sme túžili byť behavejší. V niektorých stretnutiach sa nám to podarilo naplniť a boli zápasy, kedy sme hrdo stáli a tlieskali v posledných piatich minútach spolu s divákmi. Boli to predovšetkým výborné domáce zápasy, v ktorých sme zvíťazili. Na druhej strane však musím povedať, že boli aj stretnutia, ktoré nás sklamali, a ktoré sme nezvládli. Či už to bolo v Prešove, alebo v Podbrezovej, či doma s Myjavou, alebo Dunajskou Stredou. Tieto stretnutia ma nepotešili a čakal som od mužstva viac. Tieto body nám v tabuľke veľmi chýbajú, prispeli by k ešte väčšej pohode v rámci kabíny. Preto aj došlo ku snahám, aby sme doplnili hráčov na jednotlivých postoch."

O prínose letných posíl pre mužstvo

"Myslím si, že všetci hráči si zastali svoje miesto. Či už to bol Jakub Mareš, ktorý je najlepší strelec mužstva. Splnil to, čo sme od neho očakávali, aj keď si myslím, že ešte nejaké dva-tri góly mohol pridať. Martin Chrien bol z môjho pohľadu naším najlepším hráčom v jesennej časti. Erik Daniel naplnil to, čo o ňom chyrovalo, že je to kvalitný krídelník. Vo veľa zápasoch preukázal schopnosti, ktoré má. Verím, že vzhľadom k tomu, že prišiel počas rozbehnutej jesene, sa posunie ešte ďalej. Mladí hráči ako Jožko Menich či Šimon Kupec ukázali svoj potenciál a chceme, aby naďalej rástli."

O zimných príchodoch

"Smerom dopredu sme dávali veľa gólov, ale aj sme veľa dostávali. Vzhľadom k tomu, že ja sám som bol v minulosti obranca, viem, že vždy bol v mojom tíme základ, aby sme neinkasovali. Od toho sa odvíjali výsledky a výkony mužstva. Toto ma u nás mrzelo a budeme potrebovať doplniť defenzívu. Do tímu prišli na skúšku Vojtěch Šandera z Viktorie Žižkov, Michal Grohoľ z Bardejova, Dalibor Takáč z MFK Košice a Lukáš Kojnok z Liptovského Hrádku. Kojnokovi sme chceli dať priestor, aby pokračoval v raste, aby dostal šancu presadiť sa vo futbale na úrovni Fortuna ligy. Grohoľa sme v Bardejove sledovali a podával veľmi dobré výkony. Patrí k typom hráčov, ktorí by mohli byť pre Ružomberok platní. Je futbalový, behavý, stále aktívny, sám som ho videl na zápase v Liptovskom Mikuláši a veľmi sa mi páčil. Bude záležať od neho, ako sa dokáže presadiť v konkurencii ďalších hráčov. O Šanderovi sme mali zo Žižkova samé dobré informácie, vie byť platný na oboch krajoch obrany. Práve kraje obrany nám v jesennej časti viackrát zlyhali. Na druhej strane musím povedať, že to bolo o systéme v defenzíve ako takom, nebol taký, ako by som si predstavoval. Je to jedna z možností a uvidíme. Dalibora Takáča poznáme z Košíc ako bývalého výborného mládežníckeho futbalistu. Vo svojom veku je stále veľký talent a budeme s ním pracovať. Chceli by sme mu dať v najbližších štyroch rokoch priestor tak, ako to bolo v minulosti u viacerých futbalistov z východu."

O šírke kádra a odchodoch z klubu

"Mrzí nás odchod Martina Chriena do Plzne. Oni však len využili klauzulu, ktorú mali v zmluve, že si ho môžu stiahnuť. Prípravu začíname so širokým kádrom. Dali sme príležitosť viacerým hráčom z mládeže, ktorí podávali na jeseň výborné výkony. Chceme najtalentovanejším z nich dať priestor, aby si vyskúšali kabínu, aby sa spoznali a inšpirovali hráčmi ako Sapara, Ďubek, či Ján Maslo. Ružomberok v minulosti vždy pracoval výborne s mládežou. Zo začiatku však chceme otimalizovať káder, aby nám ostalo 22-23 hráčov na jarnú časť. V nej sa hrá štrnásť zápasov, my ich s odloženým kolom v Michalovciach odohráme pätnásť. Musíme byť na ne dobre pripravení. Niektorých chlapcov pošleme zrejme na hosťovania do klubov z nižších súťaží po okolí, aby nesedeli na lavičke alebo tribúne, ale aby hrávali."

O zimnej príprave

"Vzhľadom k tomu, že letná príprava je veľmi krátka a 18. februára už začína liga, sme naplánovali sústredenie v Čechách, kde považujem za lepšie hrať s TOP českými mužstvami ako Sparta či Slavia, než s priemernými niekde inde. Chceli sme využiť aj našu situáciu, v klube máme vytvorené výborné podmienky, skvelú umelú trávu. Zobrali sme na zreteľ aj prírodné podmienky, nemá zmysel ísť niekde do Turecka, kde sú perfektné podmienky, vysoké teploty. Potom sa vrátite začiatkom februára domov a máte mrazivé počasie a pätnásť centimetrov snehu. Na jar, ktorá začína skoro a zrejme začne v náročných klimatických podmienkach, chceme byť čo najlepšie pripravení. Považovali sme preto domácu prípravu v súčasnej situácii za lepšie riešenie, ako odísť na desať dní do Turecka."

O návrate Bezáka, tréningových plochách, akadémii

"Vďaka skúsenostiam, ktoré Milan Bezák má s futbalom na všetkých úrovniach chceme, aby sa u nás pracovalo ešte profesionálnejšie. Jeho skúsenosti chceme využiť tak, aby prepojenie aj medzi kabínou a administratívou bolo bližšie. Samozrejme, povinností v klube je veľmi veľa. Chceme riešiť tréningové plochy. Máme len jedno hlavné ihrisko a jednu umelú trávu, a to rozhodne nepostačuje na počet tímov, ktoré máme. Práve jeho skúsenosti by sme chceli využiť, aby sme si pripravili pôdu na podobné projekty. Rozpracovanú máme aj mládežnícku akadémiu. Práve jeho skúsenosti s futbalom sa dajú veľmi dobre využiť v prospech celého klubu."

O odstúpení Myjavy z Fortuna ligy

"Je to zlá správa pre nás a veľmi smutná správa pre futbal. Myjava urobila za posledné obdobie výrazný pokrok, vybudovali štadión, mali dobré výsledky, skončili na pohárovom mieste a hrali predkolo Európskej ligy. Je to škoda, ale asi chápem majiteľov a ich rozhodnutie, aj keď ma to mrzí. Utrpeli sme tým aj my, lebo v dvoch zápasoch s nimi sme získali štyri body, kým niektorí súperi menej. Pravidlá sú však jasné a musíme ich rešpektovať. Budeme sa snažiť byť o to kľudnejší, nikto už nevypadáva, mužstvá na spodku tabuľky budú mocť hrať uvoľnenejšie, dať priestor odchovancom. To, že nebude tlak na výsledky, môže pomôcť v raste predovšetkým mladým futbalistom. Boli sme aj v spojení s funkcionármi Myjavy, veď naši tréneri tam v minulej sezóne pôsobili. Chlapcov poznajú od A po Z. Rozprávali sme sa aj o tom, kto z ich mužstva by pripadal do úvahy ako možná posila. Je to však skôr o tom, aby nám hráč vykryl presne tú medzeru, ktorá nám v tíme chýba. Je to otázka najbližšieho týždňa."

O jubileu a prianiach do ďalšieho života

"Musím povedať, že veľmi som sa do oslavy nehrnul. Človek musí akceptovať to, že vek pribúda. Ani som si nedával nejaké nové predsavzatia a priania. Chcel by som, aby som bol zdravý, lebo zdravie je najdôležitejšie. Počas doterajších päťdesiatich rokov sa mi vyhýbali zranenia, ktoré by mi bránili vo výkone povinností. Preto si želám, aby som sa v poslednej tretine môjho života, nemyslím si, že to bude polčas, to už by bolo veľa, snažil byť aktívny, aby som sa tešil z roboty, ktorú robím v klube. Takisto sa budem snažiť z role poslanca robiť pre šport veci, ktoré mu pomôžu a budem ich robiť s maximálnym nasadením a dávať do toho celé svoje srdce."