Trenčania začali zimnú prípravu s jedenástimi novými tvárami



Autor: TASR | Publikované: Saturday, 7. January 2017, 15:36

Úradujúci slovenský šampión AS Trenčín vstúpil v sobotu do prípravy na jarnú časť Fortuna ligy. Na úvodnom tréningu sa v kabíne dvojnásobného držiteľa domáceho double objavilo jedenásť nových tvárí. Z jesenného kádra chýbali iba Martin Šulek a Jakub Paur, ktorí sú s reprezentačným výberom na sústredení v Spojených arabských emirátoch.

Z nových posíl sa na úvodnom tréningu predstavili dvadsaťročný holandský krídelník Milton Klooster a jeho dvojička Rodney Klooster hrajúci na pozícii pravého obrancu. "Na skúške sú osemnásťročný brazílsky stopér Caio Laizo Werneck, rovnako starý krajný obranca zo Surinamu Geston Pinas a devätnásťročný pravý obranca Kerim Palič z Bosny a Hercegoviny," informoval klubový web AS.

Do prípravy sa zapojilo aj kvarteto hráčov, ktorých príchod klub oznámil ešte koncom minulého roka. Sú to holandský stredopoliar Desley Ubbink, nigérijskí krídelníci Usman Adekunle Issa, Hillary Gong Chukwah a ich krajan Abdul Musa Zubairu nastupujúci na poste stredopoliara. Do prípravy sa po návrate z hosťovania v Interi Bratislava zapojil stopér Tomáš Šalata a z dorastu prišiel Adrián Slávik nastupujúci na kraji obrany. AS Trenčín má záujem ešte o dvoch alebo troch nových hráčov.

Z jesenného kádra prestúpil do belgického KAA Gent Samuel Kalu a tím opustili aj Jamarro Diks, Ruben Gabriel, Matúš Opatovský, Cong Yao Yin, Rafael Vieira, Chisom Johnson a Pedro Barrios. Navyše, klub plánuje uvoľniť na prestup alebo hosťovanie aj trojicu Jeffrey Ket, Aldo Baéz a Erik Mikeš.

Už o tri dni majú Trenčania na programe prvý z desiatich naplánovaných prípravných zápasov. Tím odštartuje hernú prípravu v utorok 10. januára na ihrisku štvrtého tímu jesene najvyššej českej súťaže FC Fastav Zlín (13.00). Na domácom ihrisku sa predstaví v sobotu 14. januára, keď v dvojzápase privíta druholigovú Nitru (11.00 a 13.00).

Nasledovať budú dve sústredenia. Prvé sa uskutoční v českom Nymburku. V rámci tohto tréningového kempu odohrá AS zápasy proti FK Mladá Boleslav a Libercu. Na tradičnom sústredení v Turecku sú v pláne tri zápasy. Generálkou pred vstupom do druhej časti ligového ročníka 2016/2017 by malo byť domáce stretnutie proti Třincu (11. februára). O týždeň neskôr mal Trenčín odohrať prvé jarné kolo proti Spartaku Myjava. Odstúpenie kopaničiarskeho klubu z najvyššej súťaže však situáciu zmenilo a realizačný tím bude na tento fakt reagovať. Pre členov širšieho kádra je pripravený v druhej polovici februára prípravný zápas proti Nové Mestu nad Váhom.

program prípravných zápasov AS Trenčín:

10. januára: FC Fastav Zlín – AS Trenčín (13.00, Zlín)

14. januára: AS Trenčín – FC Nitra (11.00 a 13.00, Trenčín)

18. januára – 21. januára: sústredenie v Nymburku

19. januára: FK Mladá Boleslav – AS Trenčín (11.00, Mladá Boleslav)

21. januára: Slovan Liberec – AS Trenčín (11.00, Mladá Boleslav)

25. januára – 4. februára: sústredenie v Turecku

27. januára: Ludogorec Razgrad – AS Trenčín (Belek/Tur.)

30. januára: Hajduk Split – AS Trenčín (Belek/Tur.)

2. februára: Tromsö IL – AS Trenčín (Belek/Tur.)

11. februára: AS Trenčín – FK Fotbal Třinec (Trenčín)

19. februára: AS Trenčín – Považan Nové Mesto nad Váhom

Zoznam hráčov na prvom tréningu zimnej prípravy (zdroj astrencin.sk):

Brankári: Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Matej Vozár

Obrancovia: Peter Kleščík, Lukáš Skovajsa, Maduka Udeh, Rodney Klooster, Caio Laizo Werneck, Geston Pinas, Kerim Palič, Tomáš Šalata, Adrián Slávik, Jeffrey Ket

Stredopoliari: Filip Halgoš, Denis Jančo, James Lawrence, Dávid Richtárech, Desley Ubbink, Pedro Colina, Abdul Musa Zubairu, Aldo Baéz

Krídelníci a útočníci: Aliko Bala, Rangelo Janga, Milan Kvocera, Uche Nwofor, Erik Prekop, Milton Klooster, Usman Adekunle Issa, Hillary Gong Chukwah, Erik Mikeš

Zmeny v kádri pred štartom zimnej prípravy 2016/2017 (zdroj astrencin.sk):

Príchody: Milton Klooster (Holandsko, krídelník), Rodney Klooster (Holandsko, pravý obranca), Caio Laizo Werneck (Brazília, stopér), Geston Pinas (Surinam, krajný obranca), Kerim Palič (Bosna a Hercegovina, pravý obranca), Desley Ubbink (Holandsko, stredopoliar), Usman Adekunle Issa (Nigéria, krídelník), Hillary Gong Chukwah (Nigéria, krídelník), Abdul Musa Zubairu (Nigéria, stredopoliar), Tomáš Šalata (návrat z hosťovania v Interi Bratislava, stopér), Adrián Slávik (dorast AS Trenčín, krajný obranca)

Odchody: Samuel Kalu (prestup KAA Gent), Jamarro Diks, Ruben Gabriel, Matúš Opatovský, Cong Yao Yin, Rafael Vieira, Chisom Johnson, Pedro Barrios

Hráči uvoľnení na prestup alebo hosťovanie: Jeffrey Ket, Aldo Baéz, Erik Mikeš



