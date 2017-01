Diaz od zimy nevedel ani rozprávať, smeje sa Pečovský



Zimnú prípravu odštartovali už aj futbalisti lídra tabuľky. V Žiline sa na úvodnom zraze zišiel okliešený tím, veď viacerí hráči "šošonov" si plnia reprezentačné povinnosti. Medzi svojich spoluhráčov zavítali aj zranení Nikolas Špalek a Viktor Pečovský, ktorí budú v nasledujúcom období zarezávať ešte individuálne. "Pomaly začínam behať, už je to teda zase o čosi lepšie. Ešte stále to nie je žiadny šprint, len také poklusávanie. S fyzioterapeutom Tomášom Lintnerom budeme postupne pridávať," povedal po príchode na štadión novinárom kapitán MŠK Viktor Pečovský.

Skúsený 33-ročný stredopoliar priznal, že štart prípravy v podobne mrazivých teplotách si nepamätá. Veľký šok museli zažiť aj zahraniční spoluhráči z iných kontinentov. "Keď som videl prvý raz pred zrazom Diaza, ten nevedel ani rozprávať, taká mu bola zima (smiech). Sú z toho určite prekvapení, ale myslím si že si zvyknú. Podľa mňa aj tréneri zvážia, či pôjdeme rovno von, lebo v takejto arktickej zime by sme mohli riskovať nejaké prechladnutie. Pritom nás nie je veľa, chalani sú v reprezentácii, uvidíme, akú tréningovú jednotku zvolí tréner na úvod," nechal sa počuť Pečovský. A tréner Guľa musel meniť plány. Von sa pôjde, až keď sa počasie trochu umúdri.

Slovenský reprezentant prežil naozaj náročnú jeseň. V závere septembra mu v zápase v Zlatých Moravciach protihráč zlomil nohu. Postupne ju však začína čoraz viac testovať. "Teším sa z úplných maličkostí, keď pridáme nejaké cviky, väčšiu záťaž a noha reaguje dobre. Vyzerá to celkom dobre. Nelámem sa nad tým, že to bolo ťažké. Pozerám sa len dopredu. Nechcem predbiehať, ale pevne verím, že stihnem úvodný duel jarnej časti. Dôležité je, ako noha reaguje na záťaž," pokračoval rodák z Brezna, ktorý sa už na úvodný zraz tešil: "Určite sa mi bude lepšie trénovať v kolektíve, ako keď som cvičil individuálne. Je to zvláštne, veľa chalanov chýba, už sa teším na moment, keď budeme všetci znovu pokope." A ako hodnotí plán prípravy kapitán mužstva? "Tréner hľadal súperov, ktorí nám ukážu, kde sme a keď sa chceme porovnávať s Európou, títo súperi nám ukážu, ako sme na tom. Myslím si, že je to pre nás dobré."

Veľkou kauzou zimy je odstúpenie Myjavy z Fortuna ligy. Veď práve kvôli anulovaniu výsledkov prídu zverenci trénera Guľu o časť zo svojho ťažko vybojovaného náskoku. "Myslím si, že odstúpenie Myjavy uškodilo našej lige. S tým však my už nič nenarobíme, je to ich vec. Mňa to však mrzí," dodáva Pečovský a krídelník Špalek naňho nadväzuje: "Dozvedel som sa o tom trochu neskôr. Prekvapilo ma to, je to však ich rozhodnutie. My to musíme rešpektovať a nebudeme ďalej riešiť to, či nám odrátali šesť bodov. Chceme naďalej vyhrávať."

Práve devätnásťročný bývalý hráč Trnavy Špalek mal aktuálne zarezávať so seniorskou reprezentáciou v Abú Zabí. Stopku mu však vystavila potreba operácie. "Mal som športovú herniu. Je to v podstate pruh, potreboval som sieťku do brucha, ktorá by mala držať svalstvo pokope a nemal som bolesti. Má to už viacero chalanov z tímu, takže postup už ovládame. Oddychoval som dva-tri týždne a odteraz už začínam s tréningom s fyzioterapeutom. K tomu, aby som trénoval s chalanmi potrebujem ešte také tri týždne," ozrejmil dôvody svojej absencie v národnom tíme Špalek. "Je mi ľúto, že som musel odmietnuť reprezentáciu. Bola to jedinečná šanca, budem sa však snažiť podávať také výkony, aby som si miesto v nominácii opäť vypýtal."

Aj útly krídelník mal trochu problémy s poriadnym mrazom, ktorý v týchto dňoch vládne na celom Slovensku. "Na takúto zimu veru nie som zvyknutý, nezažil som to už poriadne dlho. Nejako sa snáď aklimatizujeme. Diaz a Herrera mi vraveli, že u nich je 38 stupňov. Budú si na to musieť zvyknúť. Boli prekvapení, tak ako aj my, takúto zimu sme už dlho nemali," dodal Špalek.