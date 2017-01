Žilinčania bez reprezentantov, Guľa kvôli mrazom menil tréning



Saturday, 7. January 2017

Futbalisti jesenného majstra MŠK Žilina v sobotu predpoludním začali zimnú prípravu na jarnú časť Fortuna ligy 2016/2017. S trénerom Adriánom Guľom si podali prvýkrát v novom roku ruku všetci hráči, ktorí nemajú reprezentačné povinnosti. Šestica Vavro, Králik, Káčer, Škvarka, Holúbek a Hlohovský je momentálne so slovenskou reprezentáciou v Spojených arabských emirátoch, krajný obranca Ernest Mabouka sa s reprezentáciou Kamerunu pripravuje na blížiaci sa Africký pohár národov. Pod Dubňom je aktuálne na skúške devätnásťročný litovský krídelník Eligijus Jankauskas z klubu Suduva Marijampole, žlto-zelení naopak už nepočítajú so službami nemeckého krídelníka Christophera Mandianga.

Na prvom zraze v novom roku sa objavili aj dlhodobo zranení hráči. Viktor Pečovský, Róbert Mazáň a Nikolas Špalek by sa postupne mali začať zapájať do tréningového procesu s mužstvom, pričom doteraz trénovali individuálne, dokonca aj počas vianočných sviatkov. Yusuf Otubanjo len nedávno prišiel o sadru na nohe a po dvoch operáciách si ešte pomáha pri chôdzi barlou a rehabilituje. "Verím, že keď sa chlapci uzdravia, vráti sa s nimi aj veľká kvalita. Chceme však tím citlivo doplniť a zvýšiť konkurenciu na hrote. Nerminovi Haskičovi sa v závere jesene podarilo dostať do solídnej formy a mužstvu pomohol. Máme však k nemu len Rolanda Gerebenitsa, ktorý je síce na svoj mladý vek zaujímavý a kvalitný hráč, ale potrebujeme do útoku skúsenejšieho hráča," prezradil viac o stave v kádri lodivod MŠK Adrián Guľa.

Tréner žlto-zelených musel kvôli silným mrazom, ktoré v Žiline dosahovali v minulých dňoch aj hodnoty pod -20 stupňov Celzia, operatívne zmeniť náplň tréningových jednotiek. Veľké vrásky mu to však nespôsobilo. "Oceňujem, že náš štadión je pripravený aj na takéto počasie nielen vyhrievanou plochou, ale aj inými možnosťami. Tréning, ktorý mal byť vonku, zameníme za telocvičňu a veľkú posilňovňu. Obe miestnosti máme na štadióne k dispozícii a môžeme rovnomerne zaťažiť celé mužstvo. Mrazy by mali o pár dní pominúť, a potom sa už budeme pripravovať na našej špičkovej ploche," zareagoval Guľa.

Žilinčania sa do 22. januára budú pripravovať na jarnú časť súťaže v domácich podmienkach a na svojom štadióne odohrajú aj zápasy s Olomoucom a dvojzápas s Karvinou. Potom sa presunú do tureckého Beleku, kde ich postupne preveria gruzínske Dinamo Tbilisi, poľská Wisla Krakov a ruský FK Rostov. "Verím tomu, že my preveríme kvalitných súperov. Chalani už pred záverom jesene vedeli, akí súperi ich čakajú a bola to pre nich motivácia, aby sa pripravili a ukázali už v januári svoju kvalitu a formu. Zlepšovať sa môžeme len v súbojoch s najlepšími a verím tomu, že zápasy budú mať veľmi dobrú úroveň," myslí si tréner jesenného majstra, ktorého 11. februára čaká generálka pred začiatkom súťaže na pôde pražskej Sparty.

Hráči sa už na prvý tréning po dovolenkách tešili. "Ťažko sa síce odchádzalo po dvadsiatich dňoch z domu, kde ste do roka dvakrát, ale keď idete medzi kamarátov a do dobrej partie, tak sa to ľahšie znáša. Som rád, že sa znova začína s tréningmi a tešíme sa aj na zápasy," povedal útočník Nermin Haskič, ktorý strávil dovolenkové obdobie v rodnej Bosne a Hercegovine. Zaskočilo ho, že sa krátko pred Vianocami odhlásila zo súťaže Myjava, ale veľkú hlavu si on, ani jeho spoluhráči z toho nerobia. "Bude to zaujímavejšie, náš náskok sa stenčil, ale aspoň budeme musieť pridať a vybudovať si znova náskok, aký sme už mali. Je však škoda pre súťaž, že sa z nej nevypadáva a zaujímavá bude len pre tímy, ktoré budú bojovať o pohárovú Európu. My urobíme všetko pre to, aby sme sa na konci sezóny tešili z majstrovského titulu," zakončil bosniansky útočník.

Program zimnej prípravy MŠK Žilina:

7. 1. Začiatok zimnej prípravy

14. 1. MŠK Žilina - Sigma Olomouc (Štadión MŠK, 11:00)

18. 1. MŠK Žilina - MFK Karviná (Štadión MŠK, dvojzápas 11:00/13:00)

sústredenie Turecko (odchod 22. 1.):

25. 1. MŠK Žilina - FC Dinamo Tbilisi

28. 1. MŠK Žilina - Wisla Krakov

31. 1. MŠK Žilina - FK Rostov

generálka na ligu: 11. 2. AC Sparta Praha - MŠK Žilina (14:00)



