Karhan: Liga sa stala neregulérnou



Autor: Michal Šášky, zdroj: foto: TASR | Publikované: Saturday, 7. January 2017, 08:15

Spartakovci sa v piatok prvýkrát stretli od záveru jesennej časti, v ktorej si vybojovali dobrú východiskovú pozíciu do jarných bojov o priečky zaručujúce postup do predkôl európskych pohárových súťaží. Cestu za úspechom, skomplikovanou o odstúpenie Myjavy, vidia v stabilizácii kádra.



V Trnave sa toho veľa za zimu neudialo, už pred sviatkami podpísali Brazílčana Kerlona, na skúšku by mohol prísť kamerunský útočník, dvojica Myjavčanov zakotvila v zahraničí a klub by eventuálne dotiahol iba dvojicu hráčov z iných klubov Fortuna ligy. „Bavili sme sa už v priebehu sezóny, že tomuto mužstvu veľa nechýba. Jediné, čo potrebujeme, je to, aby boli chalani zdraví. Vinou zranení hrali na jeseň mnohí mladí hráči, na jar už toľko príležitostí zrejme nedostanú. Radi by sme ešte posilnili dva posty, chceli by sme dotiahnuť útočníka a podhrotového hráča,“ priblížil situáciu pre PROFUTBAL.sk tréner trnavského Spartaka Miroslav Karhan.





Štyridsaťročnému kormidelníkovi na úvod prípravy chýbal novic Kerlon, ktorý by sa mal hlásiť už na najbližšom tréningu, dvojica Jakubech - Čonka odcestovala s reprezentáciou na sústredenie do Abú Dhabí do 13. januára a útočník Tambe bude reprezentovať Kamerun na africkom šampionáte, k mužstvu sa pripojí až vo februári. „Nie je to pre nás nič príjemné, ale všetkým trom chalanom to prajem. Reprezentácia je výborná skúsenosť a hrať Africký pohár národov je pre Tambeho určite výnimočné. Kamerun má svoju kvalitu, dostať sa do nominácie nie je jednoduché,“ zložil poklonu mladému zakončovateľovi Karhan.



Pod legendou trnavského klubu sa už na jeseň kývala stolička, klub ho ale po vysokej prehre proti Žiline podržal a dal bodové ultimátum do konca jesene. Keďže ho futbalisti splnili, tréner dostal aj novú zmluvu. Tá však neznie ani do konca sezóny či roka, ale na dobu neurčitú. „Zmluva nie je vôbec dôležitá. Keď má prísť koniec, tak príde. Ľudia sa vždy vedia dohodnúť a je úplne jedno, či je zmluva postavená na desať rokov alebo polsezónu. My to vnímame iba ako papier, nijak inak,“ reagoval rodák zo Šulekova.





Bíli andeli sa desiatimi bodmi, získanými v záverečných štyroch kolách súťaže, priblížili na dostrel troch bodov bratislavskému Slovanu. Keďže ale Myjava odstúpila zo súťaže, podľa novej tabuľky chýba Trnave na tretie miesto až šesť bodov. Manko na Podbrezovú zostáva osembodové. „Myslím si, že odstúpenie Myjavy je na škodu veci. Poviem to otvorene, liga sa týmto činom znehodnotila. Jediný, kto má z tohto kroku prospech je Slovan, ktorý s ňou prehral a remizoval. Utrpeli sme tým my, utrpela tým Žilina, utrpeli tým aj ďalší. Liga sa tým stala neregulérna,“ uzavrel pre PROFUTBAL.sk Karhan.