Mikovič necháva úlohu kapitána otvorenú, v repre mu chýba jedno meno



Autor: Michal Šášky | Publikované: Friday, 6. January 2017, 18:05

Na sviatok Troch kráľov odštartovala v priestoroch Štadióna Antona Malatinského zimná príprava Spartaka Trnava. Na jej úvod sa pred mikrofóny novinárov postavila ikona súčasného kádra Martin Mikovič.



Zimnú dovolenku využil na malý výlet s partnerkou v Jasnej a s futbalom prišiel do kontaktu iba občas pri zápasoch v hale. Po ťažkej jeseni, v priebehu ktorej musel prekusnúť tesné vypadnutie z európskych pohárov či debakel od Žiliny, si potreboval od futbalu odpočinúť. „Keď som bol vonku, ľudia sa ma na všeličo pýtali, ale odpovedal som im, že teraz mám dovolenku a až šiesteho sa o tom môžeme porozprávať. Takže až odteraz znova zapínam,“ povedal pre PROFUTBAL.sk dobre naladený Martin Mikovič.



Jediné, čo ho pri futbale držalo, bol individuálny plán a prestupové šumy okolo jeho osoby, keďže sa ozvalo hneď niekoľko zahraničných klubov. „Všetci máme individuálny plán zhruba rovnaký, akurát každý rozdielne hodnoty. Nemôžem behať zarovno toľko, čo Schranz, veď by som umrel,“ smial sa trnavský záložník. „Čo sa týka prestupu, voľačo stále prebieha, ale sú to iba oťukávačky. Keď mi manažér povedal, že nič konkrétne neprišlo, tak som nad tým ani len nezačal rozmýšľať. Ak niečo príde, tak ma to prekvapí,“ vysvetlil Mikovič.







Spartak absolvuje počas zimnej pauzy iba päťdňové sústredenie v Uherskom Brode, zvyšok obdobia bude prebiehať na Slovensku. „Príprava je kratšia, nakoľko liga začne už v polovici februára. Vedenie sa rozhodlo, že do Turecka nevycestujeme, keďže prostredie už nie je tak kvalitné ako v minulosti, zaujímavé mužstvá tam už necestujú, situácia v krajine nie je bezpečná. Osobne som rád, že nikam nejdeme a odtrénujeme si to v domácej pohode,“ reagoval rodák z Trnavy.



Bíli andeli odštartujú ligu v Poprade, kde ich vyzvú Michalovce, následne privítajú Senicu na štadióne v Zlatých Moravciach. Brány Štadióna Antona Malatinského sa otvoria až v polovici apríla. „Celú jeseň som vravieval, že sa nám ľahšie hrá na ihriskách súperov, teraz sa to môže počas dlhej série ukázať. Keďže doma musíte tvoriť a nám tvorca hry chýba, ťažko sme sa presadzovali. Sme brejkové mužstvo, takže by nám to malo vyhovovať,“ tvrdí dvadsaťšesťročný stredopoliar.



V priebehu jesene vsietil ofenzívny futbalista iba dva góly, pričom o ten druhý štatisticky príde, keďže ho dosiahol proti Myjave, ktorá z ligy odstúpila. Preferoval by, pokiaľ by sa jarné zápasy skontumovali v prospech súperov, anulovanie jesenných duelov pokladá za neférové. „Podľa novej tabuľky nám chýba šesť bodov, ale to nie je tak veľa, aby sa to nedalo stiahnuť. Rozhodne sa na to nejdeme vyhovárať a sťažovať sa,“ povedal odhodlane Mikovič, ktorý dva góly za jeseň považuje za smutnú bilanciu.







Prípravu začali spartakovci bez tria futbalistov s reprezentačnými povinnosťami. Útočník Tambe figuruje v nominácii Kamerunu na blížiaci sa Africký pohár národov, brankár Jakubech a obranca Čonka si užívajú reprezentačný zraz v Spojených arabských emirátoch. „Som rád, že ich klub uvolnil, hoci sa nejedná o asociačný termín. Zablahoželali sme im, zaslúžili si to, aj keď mi v zozname chýba ešte jeden hráč, ktorý celú jeseň podával stabilné výkony a patril k najlepším hráčom, a to je Lukáš Greššák,“ povedal Mikovič.



Jesenný kapitán trnavského Spartaka by podľa rôznych šumov mohol prepustiť kapitánsku pásku jednému zo svojich skúsenejších spoluhráčov, napríklad Slobodovi či Godálovi. „O tejto informácii nič neviem, zrejme nie je na programe dňa. Asi aj tuším, odkiaľ táto informácia vyšla do sveta. Samozrejme, keď sa kabína rozhodne, že sa páska posunie k niekomu inému, budem to plne rešpektovať. Byť kapitánom je pekná vec a svojho prípadného nástupcu podporím,“ reagoval na záver Mikovič.