Trnava má záujem o útočníkov z Fortuna ligy, Kolár uprednostnil Poľsko



Autor: Michal Šášky | Publikované: Friday, 6. January 2017, 14:42

Zimnú prípravu na jarnú časť sezóny 2016/17 odštartovala na Troch kráľov aj Trnava. Jediná posila tímu, brazílsky dvadsaťdeväťročný stredopoliar Kerlon, sa pripojí k výprave neskôr, ďalšie príchody do mužstva budú len výnimočné. O novinkách v Spartaku porozprával pre PROFUTBAL.sk generálny manažér bílych andelov Pavel Hoftych.

Na Slovensku sme tradične zvyknutí na značný prievan v kabíne po jesennej časti, v Trnave to ale momentálne vyzerá inak. Môžete nám priblížiť zmeny v hráčskom kádri?

„V prvom rade vychádzame z toho, že mužstvo na konci jesene obhájilo svoju prácu, nazbieralo slušný bodový zisk a prezentovalo sa aj slušnou hrou. Sme presvedčení, že hráči ako Godál, Greššák, Sloboda, Halilovič a ostatní ešte stále majú Spartaku čo dať, preto sú zmeny minimálne. Kabína dostane čas na to, aby si na seba zvykla, zžila si určité automatizmy a dostane priestor dlhší čas pracovať pohromade. Sme radi, že nám vyšiel záver jesene a nemuseli sme siahať k tradičným obmenám.“

Jedinou posilou momentálne zostáva brazílsky stredopoliar Kerlon, ktorý na začiatku prípravy zatiaľ chýba. Pribudnú k nemu neskôr ďalšie posily?

„Sme zvedaví, ako sa Kerlon ukáže, je to obrovský talent z minulosti, uvidíme ako na tom je v súčasnosti. Do Trnavy by mal priletieť dnes, zajtra sa zapojí do prípravy. Po zhode s trénerom sme vychádzali z toho, že nám chýbajú jeden - dvaja hráči do ofenzívy, ale rátali sme aj s tým, že odíde Emir Halilovič, Robert Tambe či Martin Mikovič, o ktorých bol pred sviatkami záujem. Momentálne neodišiel nikto okrem avizovaného hosťovania Matúša Pauknera v Zlatých Moravciach, pár hráčov začne prípravu v juniorke. Sme však naďalej v kontakte s dvomi hráčmi, ktorých by sme chceli priniesť do ofenzívy.“

Ide o hráčov pôsobiacich vo Fortuna lige alebo čerpáte v zahraničí?

„Momentálne sa bavíme o hráčoch pôsobiacich v slovenskej lige, cítime však, že nás netlačí ani čas, ani topánka. Nechceme dopredu hovoriť o žiadnych menách, pretože trh na to zvykne zareagovať a hráča môže odviať iným smerom. Nepotrebujeme sa dostať do boja s ostatnými klubmi, veľa hráčov bude z klubov odchádzať po prvej časti prípravy a po konzultácii s Mirom budeme prípadne reagovať aj podľa toho, ako sa bude mužstvo vyvíjať a aký urobí progres.“

V kuloároch sa hovorilo aj o potenciálnom príchode Ľuboša Kolára a Frederika Bílovského, boli ste v kontakte so Spartakom Myjava, ktorý odstúpil z najvyššej súťaže?

„Jednania prebehli hneď v prvý deň po odstúpení medzi pánmi Poórom a Halabrínom. Dohodli sme sa behom chvíle, že vstúpime do jednania s oboma menovanými myjavskými futbalistami. Rovnako rýchly bol aj rozhovor medzi mnou a hráčmi, dohodli sme sa na veľmi slušných podmienkach. Žiaľ, následne do toho vstúpili manažéri, ktorí na to samozrejme majú právo, čo situáciu skomplikovalo. Objavili sa rôzne iné ponuky, mnohé aj umelo vytvorené, len aby stúpla hráčova cena. Pre nás sa tým ale nestalo nič významné, pokiaľ by totiž Myjava neodstúpila, hráčov by sme ani nekontaktovali. Napokon obaja skončili v iných kluboch, Bílovský sa dohodol s Duklou Praha a Kolár, ktorý okamžite informoval, že uprednostňuje zahraničie, smeruje do Poľska. Rokovania s Myjavou sú tým ukončené.“

Na skúšku mal prísť aj dvadsaťpäťročný útočník Ronald Ngah Wanja, momentálne hráč kamerunského tímu Cotonsport de Garoua. Aká je situácia okolo neho?

„Ide o hráča na doporučenie od Jozefa Vukušiča, s ktorým som v dennom kontakte, žiaľbohu vízová povinnosť medzi Slovenskom a Kamerunom je veľmi zložitá a hráč by musel najprv cestovať až do Kene. Optimistická varianta je najskôr o tri týždne, kedy by sa objavil v Trnave. Ak aj do mužstva pribudne, stane sa tak až v priebehu súťaže alebo prípravy, kde dostane šancu na adaptáciu. Obe strany si dali čas do pondelka na premyslenie, či majú záujem túto vec dotiahnuť alebo kvôli týmto komplikáciám od dohody odstúpime.“

Pred sviatkami sa hovorilo o prestupoch Tambeho, Mikoviča, Haliloviča, ale aj mladého brankára Jakubecha, ktorý je momentálne s reprezentáciou na sústredení v Spojených arabských emirátoch. Ste v kontakte s prípadnými záujemcami?

„Ohľadom našich hráčov sa vždy niektoré kluby ozvú, že by nás chceli kontaktovať, ale de facto za celú jeseň neprišla na nikoho ani jedna ponuka a doteraz na stole ani žiadna neleží. Adam je ešte mladý, má obrovský potenciál, považujem ho za jedného z najlepších slovenských brankárov súčasnosti, preto sa nebojím jeho predajnosti v budúcnosti. Hráč sám deklaroval, že by rád zostal a zabojoval v Trnave aj o miesto v reprezentácii do 21 rokov. Viem, že jeho agent je v kontakte s jedným klubom, ale aj keby prišlo k dohode medzi klubmi, hráč by mal jarnú časť absolvovať v našom drese. Na ďalších troch menovaných boli konkrétne otázky, rovnako zo zahraničných klubov, ale všetci pokračujú ďalej v našich farbách.“

Jarnú časť začnete sériou zápasov na ihriskách súperov kvôli výmene trávnika, viete nám k tomu povedať nejaké podrobnosti?

„Napriek tomu, že nebudeme mať až do polovice apríla domáce prostredie, chceme sa dostať do pohárovej Európy, pretože je to jednak finančný prínos pre klub, ale tiež prestíž. Tým, čo odkazujú, že Trnava už roky nezískala titul, by som chcel pripomenúť, že za posledných päť rokov sa Spartak Trnava štyrikrát prebojoval minimálne do tretieho predkola európskej kvalifikácie, čo oproti všetkým ostatným slovenským klubom považujem za veľmi dobrú vizitku.Čo sa týka trávnika je veľa šumov, ale podľa mojich informácií o tom padne zásadné rozhodnutie budúci utorok, kedy sa spoločnosť City Arena rozhodne o ďalšej budúcnosti. Nie som kompetentný sa k tomu bližšie vyjadrovať. Pracujeme iba s informáciou, že najbližší domáci zápas odohráme až 8. apríla proti Žiline, duel druhého jarného kola so Senicou, kde budeme vedení ako domáci tím, odohráme v Zlatých Moravciach.“