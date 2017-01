V Trnave minimálne zmeny, cieľom pohárová Európa



Autor: TASR | Publikované: Friday, 6. January 2017, 13:53

Fortunaligový klub FC Spartak Trnava odštartoval na "trojkráľový" piatok zimnú prípravu s minimálnymi zmenami v kádri. Na prvom tréningu v novom roku chýbali brankár Adam Jakubech a obranca Matúš Čonka, ktorí si plnia reprezentačné povinnosti na sústredení v Abú Zabí. Neprišiel ani útočník Robert Ndip Tambe, ktorý figuruje v nominácii Kamerunu na blížiaci sa Africký pohár národov a zatiaľ ani brazílsky "žonglér" Kerlon. Ten by sa mal k novým spoluhráčom pridať v najbližších dňoch.

Zverenci trénera Miroslava Karhana odohrajú prvý prípravný zápas 14. januára, keď sa na umelej tráve v Senci predstavia proti Znojmu. Po ňom výprava Spartaka odcestuje na sústredenie do Uherského Brodu. "Dúfam, že si chalani počas sviatkov oddýchli a prišli v dobrej nálade. Mne osobne už bolo doma dlho, tešil som sa na začiatok zimnej prípravy. V priebehu jesennej časti sme sa v klube rozprávali o tom, že zásahy do kádra budú minimálne. Realita je taká, že mužstvo zostáva pohromade. Snažíme sa ešte doplniť ho o podhrotového hráča a klasického útočníka," povedal Karhan na piatkovom brífingu. Ciele do jarnej časti Fortuna ligy pomenoval jasne: "Chceli by sme hrať pohárovú Európu. To by mala byť hlavná motivácia pre hráčov. Keby sa nám podarilo predbehnúť Slovan alebo Podbrezovú, bolo to by super."

V minulosti zvykli "bílí andeli" cestovať v zime do Turecka, tento rok sa rozhodli ísť inou cestou. "Prvé kolo ligy nás čaká v Poprade, kde nastúpime proti Michalovciam. Určite nemôžeme očakávať ideálne májové počasie, aj z tohto dôvodu sme vsadili na drsnejšie klimatické podmienky," zdôvodnil generálny manažér klubu Pavel Hoftych. Podľa jeho slov zostáva mužstvo pohromade, zatiaľ z neho neodchádzajú ani brankár Jakubech a zostáva aj kapitán Martin Mikovič. Záujem bol zo zahraničia aj o Tambeho a Emira Haliloviča, aj oni však budú na jar podľa všetkého pôsobiť v Spartaku.

Po návrate z jediného sústredenia si trnavskí futbalisti v závere januára zmerajú sily s Brnom (hrá sa na súperovej umelej tráve) a o tri dni neskôr opäť v Senci na umelej tráve s Olomoucom. Február odštartujú "červeno-čírni" vo Viedni, kde vyzvú Mladú Boleslav. Neskôr nastúpi Spartak v Poprade proti Prešovu. Zimná príprava vyvrcholí 11. februára generálkou v Červeníku, kam pricestuje Baník Ostrava.

Do jarnej časti Fortuna ligy 2016/2017 vstúpia "bílí andeli" 21. februára súbojom s Michalovcami, ktorý sa odohrá v NTC Poprad. Po jesennej časti patrí Spartaku štvrtá priečka v tabuľke.

plán zimnej prípravy Spartaka Trnava:

14. januára: SC Znojmo (Senec, 13.00 h)

16.-21. januára: sústredenie v Uherskom Brode

17. januára: Fastav Zlín (Uherský Brod, 11.00 h)

20. januára: 1. FC Slovácko (Uherský Brod, 11.00 h)

25. januára: FC Zbrojovka Brno (Brno, 13.00 h)

28. januára: Sigma Olomouc (Senec, 11.00 h)

1. februára: FK Mladá Boleslav (Viedeň - čas a miesto bude upresnené neskôr)

7. februára: 1. FC Tatran Prešov (Poprad, 11.00 h)

11. februára: generálka - Baník Ostrava (Červeník, 13.00 h)

21. februára: 20. kolo Fortuna ligy - MFK Zemplín Michalovce (Poprad, 17.00 h)



Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané. © 2014, Autorské práva TASR a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené.Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané.