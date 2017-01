Podbrezová nenecháva nič náhodu, dve sústredenia a oživenie kádra



Autor: Tomáš Zagiba, zdroj: foto: Vladimír Chramazda | Publikované: Friday, 6. January 2017, 12:30

Jesenný vicemajster z Podbrezovej odštartuje zimnú prípravu v pondelok 9. januára 2017 na sústredení na Táľoch. Po ňom čaká zverencov trénera Mareka Fabuľu sedem prípravných duelov, z toho štyri na zahraničnom sústredení v Turecku.

"Železiari" nechcú nechať nič na náhodu. Po skvelej jeseni majú našliapnuté do pohárovej Európy a neradi by zišli z nastolenej cesty. Aj preto zvolili kvalitnú zimnú prípravu. Navyše, plánujú aj vystužiť káder.

„Pred dovolenkami vedenie klubu oznámilo štvorici hráčov Pančík, Očenáš, Szczepaniak a brankár Pavol, že od zimného prestupového obdobia majú možnosť hosťovať v nových kluboch. Ďalší z mladých hráčov René Duda bol preradený do juniorky. Do kádra A tímu pribudli naopak traja mládežnícki reprezentanti, Viktor Jedinák zo Senice a Samuel Vavrúš spolu s Jakubom Sedláčekom z AS Trenčín. V štádiu riešenia je príchod ďalšieho mladého ofenzívneho hráča zo skúsenosťami z Fortuna ligy. Na príchode ďalších posíl do kádra neustále pracujeme,“ rozhovoril sa pre klubový web športový manažér Podbrezovej Michal Budovec.

Na margo samotnej prípravy jeden z čelných predstaviteľov klubu z Horehronia poznamenal: "Počas prípravného obdobia do prvého majstrovského zápasu čakajú na hráčov dve sústredenia. Hneď v úvode prípravy sa presunú na prvé, kondičné sústredenie v domácich podmienkach na Táľoch, keď od pondelka 9. januára do soboty 14. januára využijú krásne horské prostredie na trénovanie a budovanie hráčskeho kolektívu. Na druhé, herné sústredenie odcestujeme 28. januára 2017, po výborných skúsenostiach z vlaňajšieho roka, opäť do Turecka. Tam na nás čakajú súperi z rôznych európskych súťaží. Dvanásť dní v zahraničí nám ukáže, ako sú hráči pripravení na prvé jarné kolo, a ktorí z nich sa prebojujú do základnej zostavy na zápas proti Dunajskej Strede.“

Program zimnej prípravy ŽP Šport Podbrezová:

9. - 14. január 2017 – sústredenie Tále

17. január 2017 ŽP Šport Podbrezová – FK Poprad (UT Podbrezová – Skalica, 13.00)

21. január 2017 ŽP Šport Podbrezová – MFK Vítkovice (UT Podbrezová – Skalica, 13.00)

24. január 2017 ŽP Šport Podbrezová – MFK Frýdek-Místek (UT Podbrezová – Skalica, 13.00)

28. január – 8. február 2017 sústredenie Turecko

prípravné stretnutia v Turecku:

ŽP Šport Podbrezová – Shkendija (Macedónsko)

ŽP Šport Podbrezová – FC Krídla Sovietov Samara (Rusko)

ŽP Šport Podbrezová – Kajrat Almaty (Kazachstan)

+ ešte jeden súper je v štádiu vybavovania

18. február 2017 ŽP Šport Podbrezová – DAC Dunajská Streda (Fortuna liga, 17.00)

Informácie pochádzajú z webu www.zpfutbal.sk.