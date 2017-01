Paur urýchlil dovolenku kvôli reprezentácii, teší sa na spoluprácu so Žilinčanmi



Autor: Michal Šášky | Publikované: Friday, 6. January 2017, 09:20

V lete vymenil Žilinu za AS Trenčín, ktorý úspešne obhájil ligový titul. Po jesennej časti ale vyzerá tabuľka úplne opačne, Žilina je jasným lídrom, Trenčín v dolnej polovici tabuľky. Napriek tomu neušla reprezentačná pozvánka na januárové sústredenie ani dvojici trenčianskych hráčov - obrancovi Martinovi Šulekovi a stredopoliarovi Jakubovi Paurovi.

Žilinský odchovanec Paur patril v minulosti medzi stálych členov reprezentačného výberu do 21 rokov, do toho seniorského ale nazrie prvý raz vo svojich 24 rokoch. „Bol som už odcestovaný na dovolenke, keď som si zapol internet a našiel svoje meno v nominácii. Je to pre mňa splnený sen, aj keď ide iba o prípravný kemp. Musel som narýchlo prebookovať letenku, no boli to príjemné starosti, keďže išlo o reprezentáciu,“ smial sa dobre naladený Paur.

Najväčším nedostatkom nášho tímu sa môže zdať nezohratosť, vykúpením však môže byť žilinská cesta. V nominácii Jána Kozáka nájdeme totiž až šesť hráčov zo súčasného kádra šošonov a tréneri sa môžu obrátiť aj na Jakuba Paura či Dávida Gubu, ktorí klub opustili iba v lete. „Bolo to kamarátske zvítanie, hneď sme zašli na kávu a porozprávali sa. Podpichovačky ešte prídu, toho sa nebojím,“ povedal pre PROFUTBAL.sk hráč aktuálne siedmeho (po odstúpení Myjavy šiesteho) tímu tabuľky. „Uvidíme, ako to tréner zloží, ale dúfam, že si budem môcť s chalanmi zahrať. Azda z tej našej spolupráce všetko nevyprchalo. Máme tiež dosť času na to, aby sme sa zohrali všetci a dokázali, že do tohto výberu patríme,“ dodal Paur.

Futbalový rok 2017 začína pre našu reprezentáciu v nedeľu oficiálnym stretnutím s Ugandou, vo štvrtok si už v neoficiálnom dueli zmeriame sily so švédskym výberom. „Budú to nepochybne zápasy výbornej kvality a vysokého nasadenia. Uganda má generálku pred Africkým pohárom národov, švédska liga je takisto kvalitná ako aj naša. Určite nás tieto duely preveria a my sa pokúsime ich doviesť do víťazného konca,“ reagoval Paur.

Rodák z Višňového nepatrí medzi milovníkov zimy, takže sa na úvod prípravy v Spojených arabských emirátoch veľmi tešil. Už po jesennej časti s partnerkou Romanou odcestoval do tepla. „Som teplomilný typ, rád chodím na miesta, kde je viac stupňov. Táto slovenská zima mi teraz pár dní určite chýbať nebude. Aj vianočné sviatky som strávil na dovolenke, boli sme osemnásť dní na rôznych miestach na ostrove Bali v Indonézii. Pochodili a najazdili sme strašne veľa kilometrov, stálo to za to. Na Silvestra sme sa potom vrátili a oslávili sme príchod nového roka s rodinou v Trenčíne,“ zakončil pre PROFUTBAL.sk Paur.

Foto: TASR, instagram.com/jakub_paur