Návrat divákov v Žiline, čísla zachraňujú aj Trnava, DAC a Michalovce



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Thursday, 5. January 2017, 12:30

Časy sa menia. Zatiaľ čo sezóna 2015/2016 priniesla v slovenskej najvyššej súťaži rekordnú priemernú návštevnosť, uplynulú jeseň sme zaznamenali značný pokles. V porovnaní s jeseňou 2015 dokonca v priemere o viac než 600 ľudí na jedno stretnutie.

Fortuna liga má za sebou 113 stretnutí, na ktoré bolo zvedavých spolu 227 997 ľudí, teda priemerne 2018 ľudí na jedno stretnutie. Na jeseň 2015 to bolo priemerne až 2667 ľudí. Dôvodov je viacero. Či už sú to problémy v trnavskom Spartaku, výstavba nového štadióna v Dunajskej Strede, či nie práve najšťastnejšie nastavená cena lístkov na domáce stretnutie Michaloviec. Traja ťahúni z minulej sezóny mali síce aj na jeseň najlepšie návštevy, avšak už nie také, ako pred rokom. Pozdvihla sa aj Žilina, no treba dodať, že len tieto štyri kluby mali na jeseň na tribúnach spolu viac než 20 000 divákov. Ostatné výrazne zaostávali...

Ako kluby lákali doma a vonku?

Doma najviac lákala Trnava (42 409), Žilina (34 097), Dunajská Streda (22 168) a Michalovce (21 433). Na ihriskách súperov boli fanúšikovia najzvedavejší na úradujúceho majstra z Trenčína (26 771), tradične na bratislavský Slovan (25 103) či Dunajskú Stredu (24 085).

Počet divákov na domácich zápasoch Fortuna ligy na jeseň 2016:

1. Trnava 42 409

2. Žilina 34 097

3. DAC 22 168

4. Michalovce 21 433

5. Ružomberok 18 394

6. Prešov 15 774

7. Podbrezová 14 755

8. Trenčín 14 703

9. Myjava 13 467

10. Zlaté Moravce 10 474

11. Senica 10 355

12. Slovan 9 968

Počet divákov na vonkajších zápasoch Fortuna ligy na jeseň 2016:

1. Trenčín 26 771

2. Slovan 25 103

3. DAC 24 085

4. Zlaté Moravce 19 248

5. Michalovce 18 660

6. Žilina 18 113

7. Prešov 17 956

8. Trnava 17 702

9. Podbrezová 16 867

10. Senica 15 079

11. Myjava 14 873

12. Ružomberok 13 540

Nízka priemerná návštevnosť

Údaje o priemernej návštevnosti sa na viacerých zdrojoch líšia, avšak len o niekoľko desiatok ľudí. V tejto štatistike je na tom najlepšie Dunajská Streda, no to len v prípade, ak berieme do úvahy tri domáce ligové zápasy na vyrastajúcom štadióne priamo v meste. Stretnutia žlto-modrých v Senci mali, pochopiteľne, nižšiu priemernú návštevnosť. Okrem DAC-u sú na tom relatívne dobre v Trnave, Žiline, Michalovciach a v Trenčíne. Inde už priemer nepresiahol hranicu 2000 divákov na jedno stretnutie. V bratislavskom Slovane dokonca ako v jedinom klube z celého ligového pelotónu nepresiahol hranicu 1000 divákov na jedno stretnutie!

Priemerná návštevnosť na zápasoch Fortuna ligy na jeseň 2016:

1. DAC (3 zápasy na štadióne DAC Aréna) 5 359

2. Trnava 3 855

3. Žilina 3 100

4. Michalovce 2 143

5. Trenčín 2 100

6. DAC (5 zápasov na štadióne NTC) 1 908

7. Ružomberok 1 839

8. Prešov 1 753

9. Podbrezová 1 639

10. Myjava 1 347

11. Zlaté Moravce 1 309

12. Senica 1 151

13. Slovan 906

Obsadenosť štadiónov

Z maximálnej kapacity štadiónov dokázali na jeseň najviac vyžmýkať Dunajská Streda a Trenčín. Na túto štatistiku sa bližšie pozreli práve predstavitelia DAC, ktorí na svojom oficiálnom webe uvádzajú, že vypredali 60,18 percenta vstupeniek. V tejto štatistike ich nasledujú Trenčín, Myjava a Michalovce. Na opačnom konci sa nachádza bratislavský Slovan.

Obsadenosť štadiónov tímov Fortuna ligy v jesennej časti sezóny 2016/17 (zdroj fcdac.sk):



DAC (8) 3264/6839 36837 22168 60,18% Trenčín (7) 3500 24500 14703 60,01% Myjava (10) 2709 27090 13467 49,71% Michalovce (10) 4440 44400 21433 48,27% Podbrezová (9) 4000 36000 14755 40,99% Ružomberok (10) 4876 48760 18394 37,72% Zl. Moravce (8) 3787 30296 10474 34,57% Prešov (9) 5418 48762 15774 32,35% Žilina (11) 11313 124443 34097 27,40% Senica (9) 5070 45630 10355 22,69% Trnava (11) 19200 211200 42409 20,08% Slovan (11) 11907 130977 9968 7,61%

Legenda: za mužstvom v zátvorke počet domácich stretnutí, oficiálna kapacita štadióna, maximálny možný počet divákov, celkový počet divákov, obsadenosť v %

Najvyššia návšteva v Trnave, najnižšia v Senici

Dve najvyššie návštevy boli na jeseň v malom Ríme, avšak tamojší štadión pri nich nebol naplnený ani spolovice. Tradičné derby so Slovanom prilákalo na tribúny najväčšieho slovenského štadióna 7637 ľudí, čo je jesenný rekord.

Žiaľ, nízkych návštev bolo požehnane. A to zvlášť v Senici a na Slovane. Výnimkou ale neboli ani Zlaté Moravce.

Najvyššie návštevy jesennej časti sezóny 2016/17 (zdroj fcdac.sk):

7637 Trnava - Slovan 0:0 (7. kolo)

6193 Trnava - DAC 2:1 (2. kolo)

6088 DAC - Trenčín 2:0 (16. kolo)

5620 Trnava - Žilina 1:2 (4. kolo)

5280 Žilina - Slovan 2:1 (17. kolo)

Najnižšie návštevy jesennej časti sezóny 2016/17 (zdroj fcdac.sk) :

430 Senica - Trenčín 1:2 (13. kolo)

613 Slovan - Zl. Moravce 3:2 (2. kolo)

645 Slovan - Podbrezová 2:0 (14. kolo)

680 Senica - Zl. Moravce 1:3 (16. kolo)

684 Zl. Moravce - Podbrezová 2:0 (18. kolo)

Zdroj: int.soccerway.com, fcdac.sk; foto: TASR, instagram.com/adam_jakubech, fcdac.sk