Hráči Myjavy môžu zostať vo Fortuna lige: Kam by mohli zamieriť?

Autor: Michal Šášky | Publikované: Thursday, 5. January 2017, 09:15

Spartak Myjava sa nečakane rozhodol odstúpiť z najvyššej súťaže a hráči sa zo dňa na deň stali voľnými pre trh. PROFUTBAL.sk pripravil zoznam ďalších futbalistov z prostredia kopaníc, ktorí by boli posilami pre ostatné fortunaligové kluby.

Deň pred oznámením skončenia v najvyššej súťaži si našiel nový klub stredopoliar Štefan Pekár, ktorý zamieril do českého Baníka Ostrava. Druhá najvyššia súťaž možno bude cestou aj pre ďalších exmyjavčanov, s Českými Budejovicami sa už pripravujú stopér Patrik Banovič aj krídelník Šimon Šmehyl. Do prvej českej ligy by mohol smerovať stopér Ivan Ostojič, ktorý zahájil prípravu s Teplicami, stredopoliar Tomáš Brigant sa vrátil do Zbrojovky Brno.

Matúš HRUŠKA

FC DAC 1904 Dunajská Streda alebo MFK Ružomberok

Medzi najväčšie prestupové ryby patrí mladý nádejný brankár Matúš Hruška. Reprezentant Slovenska do 21 rokov mal v Myjave na ružiach ustlané, chrbát mu kryl čoskoro 35-ročný Solnička, pripravený v zálohe bol aj myjavský rodák Koníček, známy aj z pôsobenia v Ružomberku. Po odstúpení klubu z prvej ligy nečaká Hrušku nič jednoduché, veď v lete čaká družstvo Pavla Hapala EURO 2017 a pre mladíka bez klubu by mohlo byť zložité sa na toto významné podujatie napokon dostať.

Na Slovensku sa mu však veľa možností nevyskytuje a v zahraničí zas nemusí nájsť pevnú pozíciu. Kluby v našej lige majú stabilné brankárske jednotky, cestou by mohla byť Dunajská Streda, kde na jeseň vyhorel macedónsky brankár Tofiloski a klub držal nad vodou Slávik. Vylúčený by nemusel byť ani odchod do klubu svojho predchádzajúceho trénera Hrnčára, Ružomberok má totiž z vrchnej polovice tabuľky štatisticky najhoršiu defenzívu.

Kam povedú kroky jeho kolegov z brány je nanajvýš otázne. Koníček napriek svojmu veku už dlho na seba neupozornil a skúsený Solnička pravdepodobne zostane v mužstve aj po zostupe do nižších súťaží.

Petr PAVLÍK a Tomáš KÓŇA

FK Senica

Pavlík čoskoro oslávi už tridsiate narodeniny a na Slovensku patrí medzi najskúsenejších stopérov. V lete sa presunul o pár kilometrov ďalej a neistotu v Senici vymenil za rodinnejšie prostredie na Myjave. Paradoxne, teraz je bez klubu. Kóňa na kopanice zamieril takisto zo Senice, pre zhruba rovnaké dôvody, ale ešte o jednu sezónu skôr.

Po Záhorí sa rozniesla informácia, že by aktuálne jedenásty tím najvyššej súťaže chcel do tímu priviesť opäť svojich skúsených harcovníkov. Pre mladý senický káder by príchod oboch futbalistov bol naozaj prospešný, predovšetkým po odchode stopéra Březinu naspäť do Sparty Praha. Nakoľko reálny je návrat hráčov do prostredia, ktoré nie je o nič stabilnejšie ako keď z neho odchádzali, je však momentálne otázne.

Lukáš BEŇO, Jaroslav MACHOVEC a Adi MEHREMIČ

1. FC Tatran Prešov alebo FC DAC 1904 Dunajská Streda

Kvalitní krajní obrancovia nie sú nikdy na zahodenie, problémy s týmito postami mali hlavne tímy z dolnej časti tabuľky, predovšetkým nováčik z Prešova či negatívne prekvapenie jesene Dunajská Streda. Skúsený tridsaťročný Machovec prišiel do Myjavy pred rokom z Českých Budejovíc, o tri roky mladší Beňo prišiel ešte v zime 2014 z Dunajskej Stredy, ktorá v tej sezóne mala veľmi nahnutú ligovú budúcnosť aj vzhľadom na neslávnu korupčnú aféru. Dvadsaťštyriročný Mehremič prišiel v lete a zaujal najmä v zápase na ihrisku bratislavského Slovana. Siahne po niekom z nich jeden z ligistov?

Frederik BÍLOVSKÝ, Denis DUGA, Tomáš MARČEK

1. FC Tatran Prešov, FK Senica alebo FC DAC 1904 Dunajská Streda

Traja hráči, ktorí držali myjavský stred poľa nad vodou a rovnako by boli vhodní do tímov z dolnej polovice tabuľky. Najskúsnejší z tohto tria je odchovanec AS Trenčín Tomáš Marček, ktorý vo svojich 29 rokoch môže priniesť svojmu budúcemu zamestnávateľovi do tímu značné skúsenosti. Ostatní dvaja stredopoliari vynikajú zase svojou šikovnosťou. Dvadsaťštyriročný dubnický odchovanec Frederik Bílovský patril medzi najlepších hráčov Spartaka na jeseň, o dva roky mladší Denis Duga strávil v mladosti šesť a pol roka v akadémii Slavie Praha, takže nie je vylúčené, že využije aj svoje kontakty v zahraničí. Druhý menovaný vsietil v priebehu minulých dvoch sezón v každej štyri góly, túto jeseň rozvlnil sieť zatiaľ iba raz.

Štefan HOLIŠ

FK Senica alebo 1. FC Tatran Prešov

Dvadsaťštyriročný zakončovateľ prišiel do myjavskej kabíny v lete z Nemšovej, do zápasov najvyššej súťaže však naskočil iba šesťkrát ako náhradník. Upútal však na seba aspoň v Slovnaft Cup-e, kde sa presadil päťkrát v troch dueloch. Najprv pomohol jedným gólom proti FK Geča (3:1), v treťom kole dvomi gólmi proti Veľkému Šarišu (6:0) a vo štvrtom kole dvomi gólmi proti Šali (5:2). Bude zaujímavé sledovať, či dá niektoré z mužstiev tomuto nádejnému útočníkovi šancu, alebo sa Štefan Holiš vráti do nižších súťaží.

Peter SLÁDEK

FC Spartak Trnava

Dvadsaťsedemročný útočník už na seba neraz upozornil, zahraničná skúsenosť v Belgicku však nedopadla podľa predstáv. Pred dvomi rokmi absolvoval jarnú časť v Trnave, kde sa rozohoral a do Myjavy sa vrátil ako vymenený. Posledná jeseň mu aj vinou zranenia v lete veľmi nevyšla a v štrnástich stretnutiach nazbieral iba dva presné zásahy - proti Trnave a Michalovciam. Aj preto by opätovné pôsobenie u bílych andelov nemuselo byť nereálnym.

Ľuboš KOLÁR

FO ŽP Šport Podbrezová alebo FC Spartak Trnava

Jedným z najexkluzívnejších ťahákov prestupového obdobia by mohol byť dvadsaťsedemročný odchovanec Nitry Ľuboš Kolár, schopný hrať na poste stredopoliara, útočníka či z kraja. Do Myjavy prišiel pred dvomi rokmi po angažmáne v českom Liberci, v aktuálnej sezóne patrí so siedmimi gólmi medzi najlepších kanonierov súťaže. Očakáva sa, že by po skúsenom futbalistovi mohol siahnuť jeden z tímov bojujúcich o pohárovú Európu, góly chýbajú predovšetkým Trnave či Podbrezovej, ktorej možno odíde naspäť do Prešova Šafranko.

