Saláta pokračuje v Slovane, na lane dvaja českí stredopoliari



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Wednesday, 4. January 2017, 22:00

Ako sme vás už informovali, v bratislavskom Slovane skončil juhoafrický stredopoliar Granwald Scott. Možný je aj odchod ďalších dvoch legionárov. Naopak, reprezentačný stopér Kornel Saláta napriek prestupovým šumom zostáva v "belasom" drese.

Ako sa uvádza na klubovom webe Slovana, cieľom vedenia v prebiehajúcej zimnej príprave je predovšetkým stabilizácia kádra a jeho posilnenie na určitých postoch. V zime bude dôležitá fyzická príprava a práca na stúpajúcej tendencii herného prejavu.

Okrem Scotta možno káder opustí aj dvojica Vasileios Pliatsikas - Lorenzo Burnet. Dobrou správou pre fanúšikov je pokračovanie spolupráce s Kornelom Salátom. Nahlas sa hovorí aj o príchode českého reprezentanta Lukáša Droppu a ofenzívneho záložníka Milana Kerbra.

„Sme radi, že mužstvo nastupuje do zimnej prípravy v plnom nasadení. Rozlúčili sme sa s hráčmi, ktorí na ihrisku nenaplnili očakávania. Naopak, teší nás, že sa nám podarilo predlžiť zmluvu s Kornelom Salátom, s ktorým sme boli v rokovaní niekoľko týždňov. Diskutujeme o ďalších zmenách v kádri. Pevne verím, že tieto zmeny nám prinesú pozitívne futbalové výsledky a kvalitu. Mužstvo do jarnej časti povedie tréner Ivan Vukomanovič,“ priblížil súčasný stav viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.

„Som veľmi šťastný, že som predĺžil kontrakt so Slovanom Bratislava. Mal som nejaké ponuky zo zahraničných klubov, no mojou prioritou bolo zostať tu a pokračovať v načatej práci. V kabíne sme dobrá partia a som presvedčený, že klub je na správnej ceste. Ukázať to chceme už v jarnej časti sezóny,“ nechal sa počuť Saláta, ktorý v aktuálnej sezóne Fortuna ligy nevynechal ešte ani minútu. Spokojnosť s jeho zotrvaním v mužstve vyjadril aj tréner Ivan Vukomanovič: „Náš najlepší hráč počas jesennej časti bol Kornel Saláta. Nemal ľahký vstup do sezóny, ale pracoval naplno a postupne sa dokázal vrátiť späť. Som rád, že mám v tíme chlapa ako je on.“

Zdroj: skslovan.com; foto: TASR