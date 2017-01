"Šošoni" v zime do Turecka, generálka na Letnej



Jednoznačný líder Fortuna ligy MŠK Žilina odštartuje prípravu na jarnú časť Fortuna ligy v sobotu 7. januára. Prvá polovica úvodného mesiaca v roku sa bude niesť v znamení domácej prípravy na hlavnej ploche domovského štadióna. Informuje o tom klubový web "šošonov".

V úvode prípravy si žlto-zelení zmerajú sily s českými klubmi Olomoucom a Karvinou. Následne sa presunú na desaťdňové sústredenie do Turecka, kde ich vyzve trojica zvučných mien zo zahraničných líg. "Rozhodli sme sa pre Turecko z dôvodu výborne pripravených plôch a kvalitných súperov. Chceli sme čo najviac zostať doma, v našich podmienkach, no za tak krátky čas sme nedokázali do Žiliny pritiahnuť zvučné tímy," prezradil kormidelník Adrián Guľa. V krajine polmesiaca si Žilina zahrá proti Dinamu Tbilisi, Wisle Krakov a FK Rostov: "Dinamo pravidelne vyhráva svoju súťaž, preto sa tešíme na vzájomný duel. Wisla je pojem nielen v Ekstraklase, sme radi, že po roku sa s nimi budeme môcť opäť porovnať. Špeciálne som zvedavý na súboj s Rostovom, ktorý potvrdzuje svoju top triedu. Bude to naozaj kvalitná konfrontácia s účastníkom Ligy majstrov či momentálne Európskej ligy."

Generálku na jarnú časť Fortuna ligy absolvujú Škvarka a spol. v Prahe. Na Letnej sa postavia proti pražskej Sparte. Minulý rok jej tam podľahli 2:4. "Duel so Spartou spĺňa ďalšie kritériá, a to "súťažný" zápas na krásnom štadióne, s nábojom, prestížou i divákmi, ktorý bude navyše pod drobnohľadom. Opäť sme radi, že sa budeme môcť tesne pred ligou porovnať s pravidelným účastníkom európskych pohárov," dodal pre mskzilina.sk Adrián Guľa.

Plán zimnej prípravy:

7. január Zraz (ŠTADIÓN MŠK, 10:00)

14. január MŠK ŽILINA - SIGMA OLOMOUC (ŠTADIÓN MŠK, 11:00)

18. január MŠK ŽILINA - MFK KARVINÁ (ŠTADIÓN MŠK, DVOJZÁPAS 11:00 / 13:00)

Sústredenie v Turecku (odchod 22. januára):

25. január MŠK ŽILINA - FC DINAMO TBILISI

28. január MŠK ŽILINA - WISLA KRAKOV

31. január MŠK ŽILINA - FK ROSTOV

Generálka na ligu:

11. február AC SPARTA PRAHA - MŠK ŽILINA

