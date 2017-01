Mihalík a van Kessel na hosťovanie, vrátia sa na Slovensko?



Pražská Slavia bude na jar bojovať o titul v najvyššej českej súťaži. Vedenie aktuálne druhého tímu priebežného poradia robí všetko pre to, aby cez zimu ešte viac skvalitnilo káder, ktorý musí byť konkurencieschopný Viktorii Plzeň či mestskému rivalovi Sparte. Na rastúcu konkurenciu ale pravdepodobne doplatia Slovák Jaroslav Mihalík a Holanďan Gino van Kessel.

"Na jar chceme hrať o titul. Na jeseň nás všetci podceňovali, niektorí sa nám aj smiali. Experti stále favorizujú Plzeň či Spartu, ale je iba na nás, aby sme všetkých pochybovačov presvedčili o našich kvalitách. Stále však platí, že aj druhé miesto a postup do predkola Ligy majstrov, či triumf v domácom pohári by boli v tejto sezóne veľké úspechy. Našim cieľom je vybudovať silný tím, nie predávať hráčov. Jarná časť ukáže, či sa nám to podarilo," rozhovoril sa pre klubový web Slavie predseda predstavenstva Jaroslav Tvrdík.

Čelný predstaviteľ klubu následne dodal, že v zime mužstvo pravdepodobne opustí dvojica krídelníkov. Slovák Jaroslav Mihalík a Holanďan Gino van Kessel dostali súhlas na hosťovanie.

"Jaroslav Mihalík chce mať ako slovenský reprezentant pred júnovými majstrovstvami Európy hráčov do 21 rokov istotu, že bude nastupovať v základnej zostave. Preto nás požiadal o uvoľnenie na hosťovanie. Klub mu vyjde v ústrety. Pravdepodobne bude hrať v jednom z poľských alebo slovenských klubov," priblížil Tvrdík. Podľa našich informácií je v hre aj návrat šikovného ofenzívneho záložníka do Žiliny.

Špekuluje sa aj o tom, že ofenzívu "šošonov" vystuží van Kessel. "Aj on pravdepodobne odíde na hosťovanie, máme už viacero ponúk. Chceme, aby pravidelne hrával, no do základnej zostavy Slavie sa zatiaľ neprebojoval," okomentoval situáciu ohľadom niekdajšej opory AS Trenčín Jaroslav Tvrdík.

Nuž, najbližšie dni ukážu, či sa pod Tatry vrátia nedávne hviezdy Fortuna ligy. Prijali by ste ich comeback?

