Jakubech oslavovať nezvykne, mobil radšej nechal na izbe



Autor: Michal Šášky | Publikované: Tuesday, 3. January 2017, 08:30

Brankár Spartaka Trnava Adam Jakubech bol na pondelňajšom zraze slovenskej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami v Spojených arabských emirátoch varený - pečený. Prispelo k tomu hneď niekoľko faktorov - preskočil reprezentačný výber do 21 rokov a hneď prešiel do seniorského, perfektnou formou v domácej súťaži zaujal množstvo agentov a zahraničných klubov a v neposlednom rade zohral rolu aj fakt, že práve v pondelok oslávil svoje okrúhle 20. narodeniny.

V prvom rade vám želáme všetko najlepšie k narodeninám. Ako si predstavujete najkrajší narodeninový darček?

„Po futbalovej stránke je pozvánka do národného tímu jednoznačne najkrajší darček, aký som mohol dostať. Vedel som o nej, samozrejme, už dlhšie, ale na radosti to nič neubralo. Bol to jeden z mojich snov dostať sa do reprezentácie A-mužstva, takže si to veľmi vážim.“

Predpokladám, že telefón pípa esemeskami poriadne - premiérový zraz aj narodeniny...

„Pípa, veru, trošku viac ako obvykle. Nechal som ho aj pre istotu na izbe, aby nedošlo k nejakému faux pas. (smiech) Je to milé, že si spomenú aj ľudia, s ktorými nie som pravidelne v konakte, aj touto cestou by som chcel všetkým poďakovať.“

Prebehnú nejaké oslavy aj v reprezentačnej kabíne?

„Myslím si, že nie. Nie som ten typ, ktorý by niečo také robil. Nezvyknem svoje narodeniny oslavovať vo veľkom, keďže sú tak skoro po Novom roku a ani ako futbalisti si bujaré oslavy nemôžeme dovoliť, hlavne nie na začiatku prípravy.“

Mnohí hráči by si k narodeninám priali aj prestup do lepšieho klubu v zvučnejšej súťaži, uberajú sa aj vaše myšlienky týmto smerom?

„Chcel som si čo najviac užiť sviatky v kruhu rodiny, od futbalu som vypol a prestupové šumy išli absolútne mimo mňa. Tieto záležitosti rieši môj manažér, ktorý to konzultuje s mojim otcom Petrom. V Trnave pravidelne nastupujem a cítim sa tam dobre, takže svoj posun v kariére rozhodne nechcem urýchliť, pôsobenie v Spartaku mi ešte má čo dať.“

Upútali ste na seba pozornosť spoľahlivými výkonmi vo Fortuna lige, a tiež v predkolách Európskej ligy. Viacero ľudí prekvapilo, že ste sa neobjavili aspoň v reprezentácii do 21 rokov, napokon je z toho rovno seniorský výber. Je to pocit zadosťučinenia?

„Aj s trénermi sme počas jesene komunikovali, že si treba robiť svoju robotu, neriešiť vedľajšie vplyvy, zostať nohami na zemi, a keď v tom vydržím, potom pozbieram ovocie. Verím, že teraz sa všetka tá drina zúročí aj v reprezentačnom drese.“

Sústredenie v Spojených arabských emirátoch vám zaiste dobre padne pri mrazivých teplotách, ktoré momentálne panujú na Slovensku...

„Pred dvomi týždňami som bol s priateľkou na dovolenke v Dominikánskej republike, takže som sa už na také prostredie aklimatizoval a prechod bude ľahší. Od futbalu som vypustil, ale teraz som už nachystaný drieť na tréningoch. Tentoraz to nebude dovolenka, ale ten pobyt v teple bude zaiste lepší ako v týchto teplotách a podmienkach.“

Vašimi kolegami a konkurentnmi na brankárskom poste budú obvyklá reprezentačná trojka, čoskoro 28-ročný Martin Dúbravka a od neho o dva a pol roka mladší senický gólman Michal Šulla. Cítite šancu, že by ste sa cez nich dostali do brány?

„Verím, že tá šanca príde. Ak nepríde, samozrejme, nič sa nedeje. Pokiaľ mi bude ponúknutá šanca, verím, že ju využijem a dokážem trénerom, že do užšieho výberu patrím. Obaja brankári sú odo mňa starší a chcel by som od nich získať čo najviac skúseností, keďže obaja si toho už preskákali vo futbale viac ako ja a bezpochyby to pre mňa bude vysoká škola futbalu.“

Keďže Lukáša Štetinu z Dukly Praha klub na reprezentačnú akciu napokon neuvoľnil, všetci nominovaní obrancovia sú z Fortuna ligy. Pomôže brankárovi, že sa s hráčmi pravidelne stretáva v jednej súťaži?

„Drvivú väčšinu hráčov poznám, viacmenej proti každému fortunaligistovi som hral a po zápase sme vždy prehodili pár slov. Veľa chlapcov vo výbere pochádza z východu, čo som bežne na reprezentačných akciách nezažíval. S ostatnými chlapcami sa spoznám, nevidím v tom problém.“

V Abú Dhabí si zmeriame sily najprv v oficiálnom stretnutí s Ugandou, ktorá znie možno exoticky a následne v neoficiálnom aj so švédskym výberom. Čo očakávate od týchto duelov?

„Čo som pozeral, tak sa Uganda nachádza okolo 70. miesta v rebríčku FIFA, takže nie sú až taký futbalový trpaslík, ako si niekto môže myslieť. Bude to náročný zápas, ale rovnako ako aj ten druhý, hoci aj Švédov poznám iba trochu z mládežníckych kategórií. Verím, že oba zápasy výsledkovo zvládneme, tréneri nás dobre pripravia a my budeme úspešne reprezentovať Slovensko.“

Foto: TASR, instagram.com/adam_jakubech, Monika Adamčiaková