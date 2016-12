Jakubko o ďalšie zranenia nemal záujem, stále je aktívny



Autor: Patrik Liščinský, zdroj: foto: jäzva, TASR | Publikované: Saturday, 31. December 2016, 08:50

Rodák z východného Slovenska Martin Jakubko sa v lete rozlúčil s aktívnou hráčskou kariérou. Po začiatkoch v Prešove a dlhoročnom pôsobení za Uralom sa rozhodol zavesiť kopačky na klinec na Slovensku v drese Ružomberka. Niekdajší 41-násobný reprezentačný útočník sa medzi sviatkami zúčastnil charitatívneho projektu s názvom Integrácia, kde neušiel pozornosti redaktorov PROFUTBAL.sk.

Martin, zažili ste krásny večer v Poprade. Hodnotíte akciu pozitívne, napriek tomu, že ste v ostro sledovanom stretnutí podľahli výberu hokejistov?

Martin Jakubko: “O výsledok ani nejde. Ide o to, aby sme sa tu všetci dobre cítili. Myslím si, že je to podarená akcia. Už po tretíkrát som sa zúčastnil na takomto podujatí. Je fajn, že sa to organizuje pre deti, a tak by to malo byť.“

V lete ste ukončili kariéru, no nebolo vidieť, že by ste na ihrisku nestíhali s dychom...

“Chvalabohu, že nelapem po dychu (smiech). Snažím sa stále nejakým spôsobom udržiavať v kondícii. Hrávam tenis a hokej, takže so športom som neskončil zo dňa na deň a stále som aktívny.“

Ako hodnotíte koniec kariéry s odstupom času? Bolo to dobré rozhodnutie, alebo vás ešte láka návrat na súťažné ihriská?

“Vyskytli sa určité fakty, ktoré ovplyvnili môj koniec, ale je to už jednoducho za mnou. Myslím si, že už aj kvôli veku bol najvyšší čas. Po rokoch v zahraničí som chcel byť doma a užiť si rodinu. Nerád by som svoju kariéru tlačil do nejakých extrémov. Mám za sebou dosť veľa zranení a operácií, takže o ďalšie som už nemal záujem.“

Premýšľali ste už nad pôsobením vo funkcionárskych vodách?

“Ťažko povedať, pretože len nedávno som skončil. Funkcionárčenie nie je tak jednoduché. Človek sa musí niečo naučiť a získať širší nadhľad, pretože ak ste futbalista, odohráte zápas, zatrénujete si, a tým sa vaša práca skončila. Nevylučujem takú možnosť v budúcnosti, ale ak by som do niečoho takého išiel, v prvom rade by som trochu študoval a získaval nejaké skúsenosti.“

Už keď sme pri funkcionárskych záležitostiach, ako hodnotíte rozhodnutie disciplinárnej komisie, z ktorého vraj pramenilo aj následné odstúpenie Myjavy z najvyššej súťaže?

“Ťažko sa mi vyjadruje... Určite to nie je dobrá vizitka našej ligy, je to hanba.“

Radosť nám naopak robia naše reprezentácie. Sledujete výkony 21-tkárov?

“Určite áno. Chystám sa ich podporiť aj osobne, ak budú mať nejaké zápasy blízko hraníc. Rád by som tam šiel aspoň na jeden alebo dva zápasy. Robia nám radosť. Myslím si, že nám vyrastá dobrá generácia futbalistov. Treba ich posúvať do lepších mužstiev a zahraničných klubov, aby neskôr na nich mohlo stavať aj reprezentačné A-mužstvo“

Ako vidíte ich šance? Žreb bol relatívne priaznivý...

“Žreb je dobrý, ale na majstrovstvách budú hrať všetky tímy na sto percent. Takúto šancu môžu mať niektoré krajiny raz za život, takže ťažko favorizovať niekoho. Ale naši chlapci majú kvalitu na to, aby postúpili minimálne zo skupiny.“

Integrácia je pre deti, ktoré sú našou budúcnosťou. Aké atribúty by mali najviac rozvíjať naši budúci reprezentanti a reprezentantky?

“V prvom rade cieľavedomosť a skromnosť, pretože ak človek lieta v oblakoch, tak potom sa tá situácia zvláda ťažko. Treba si dávať reálne ciele, ktoré sa dajú neskôr dosiahnuť.“