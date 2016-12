Paukner v Trnave skončil, Gagnon dostane šancu, na skúšku príde Wanja



Autor: Tomáš Zagiba, tasr, zdroj: foto: tasr | Publikované: Thursday, 29. December 2016, 11:34

Do zimnej prípravy Spartaka Trnava sa na začiatku januára zapojí aj kamerunský futbalista Ronaldo Ngah Wanja. O 25-ročnom útočníkovi pozitívne referoval bývalý tréner "bílích andelov" a znalec afrického hráčskeho trhu Jozef Vukušič, ktorý funkcionárom Spartaka odporučil Wanju otestovať.

Ronald Ngah Wanja je momentálne hráčom kamerunského tímu Cotonsport de Garoua. "Nejde priamo o futbalistu, ktorého by som osobne poznal či predtým trénoval, referencie som si však na neho zisťoval od ľudí i futbalistov, ktorým dôverujem. Idú o ňom pozitívne správy," uviedol Vukušič pre portál trnavskyhlas.sk. "Ronald Ngah hrá za kvalitný kamerunský klub, je to typický gólový hrotový útočník," dodal Vukušič. Dres Spartaka si na jeseň obliekal Wanjov krajan Robert Ndip Tambe, ktorý nastrieľal päť ligových gólov.

"Ak pôjde všetko podľa plánu, zapojí sa do prípravy. Keď sa nám podarí vybaviť víza, mal by stihnúť už jej začiatok. Na druhej strane, v prípade, že nás nedokáže presvedčiť o svojich kvalitách, jeho príchod môžeme stopnúť," objasňuje Hoftych.

V Spartaku nastane počas zimy viacero zmien. Druhú a zároveň poslednú šancu dostane počas zimnej prípravy Loic Gagnon, ktorý zatiaľ nastúpil v ôsmich zápasoch. "Loic bol limitovaný zraneniami, nebolo to pre neho jednoduché. S Mirom sme sa dohodli, že nastúpi do prípravy. Ak bude pre tím prínosom, môže pokračovať. Ak sa tak nestane, máme celý február na to, aby sme riešili jeho budúcnosť," objasnil generálny manažér Pavel Hoftych situáciu ohľadom Gagnona, ktorý má v malom Ríme dvojročný kontrakt.

Isté je, že v Trnave nebude pokračovať iný útočník - Matúš Paukner. Ten sa vinou zranení nedokázal výraznejšie presadiť. V drese andelov nastúpil v lige do dvoch zápasov, proti Dunajskej Strede strelil víťazný gól. V pohárovej Európe si pripísal o dva štarty viac. "Je to typ hráča, ktorý sa pomalšie rozbieha. Momentálne necítime, že by bol pripravený pomôcť tímu. Dohodli sme sa s ním na hosťovaní. Záujem prejavil Juraj Jarábek, podľa mňa je to pre neho ideálna cesta. Majú to tam založené na tréningovom kempe, hráči sú ubytovaní vedľa ihriska na hoteli. My sme tam cestovali so Zlínom. Ak Pauky ukáže progres, nič mu nebude brániť v jeho návrate," nechal sa počuť Pavel Hoftych. Do Zlatých Moraviec by mohli zamieriť aj Privat Yao a Erik Ujlaky.

Profesionálny kontrakt podpísal v Trnave odchovanec Filip Tomovič, kreatívny záložník si ho vypýtal spoľahlivými výkonmi v mužstve Mariána Šarmíra. Vedenie Spartaka sa dohodlo na jeho príchode s Tříncom. Jar odštartuje s juniorkou a kedykoľvek sa môže objaviť v hlavnom mužstve.

Informácie pochádzajú z webu spartak.sk.



Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané. © 2014, Autorské práva TASR a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené.Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané.