Odhodlaný Lukáš Čmelík: Z chýb som sa poučil, chcem zabojovať o EURO



Publikované: Wednesday, 28. December 2016, 21:00

Má stále len dvadsať rokov, no vo futbale toho už pomerne veľa preskákal. Po dlhých rokoch v Žiline a viacerých problémoch zamieril Lukáš Čmelík v januári do Švajčiarska. Najskôr sa trápil s poranenými slabinami a keď už začal pravidelne nastupovať aspoň za rezervu klubu FC Sion, na reprezentačnom zraze si natrhol stehenný sval. V rozhovore pre PROFUTBAL.sk hovorí rýchlonohý krídelník o svojom najhoršom roku v kariére, o vianočných sviatkoch, ale aj plánoch do budúcna.

Aký je momentálne váš zdravotný stav? Ako sa cítite fyzicky? Ako sa o vás stará klub?

"Po zdravotnej stránke je to už chvalabohu fajn. Na reprezentačnom zraze v novembri som si natrhol zadný stehenný sval, v spolupráci s klubovými lekármi sme to však dali dokopy. Teraz som už na 100-percent fit."

Aká je vaša situácia v klube? Akú máte zmluvu? Rozprávali ste sa s vedením klubu a trénermi o predstavách do budúcna?

"V klube je na mojom poste asi sedem hráčov, mužstvu sa po príchode nového trénera začalo dariť. Nie je preto dôvod na zmeny v zostave. Zmluvu mám ešte do leta s následnou opciou. S manažérom Karolom Csontóm komunikujeme a uvidíme čo prinesie januárové prestupové obdobie."

Ako hodnotíte čas strávený v Švajčiarsku?

"Som vďačný hlavne švajčiarskym doktorom, že ma dali dokopy. Samozrejme, nie som nadšený, že som tento rok ani poriadne nehral ale bohužiaľ aj taký je futbal. Radšej takéto zranenie teraz ako v neskôr v tridsiatke."

Páči sa vám krajina?

"Bývam v malom mestečku Martigny obklopenom horami. Prostredie sa mi veľmi páči, mám všade blízko. Často chodím do Milána alebo do Ženevy."

Ako hodnotíte samotný klub? Dajú sa tie podmienky porovnať so Slovenskom, resp. so Žilinou?

"Myslím si, že je to prakticky to isté ako v Žiline. Jediný rozdiel by som videl v tom, že Žilina je viac priateľský, rodinný klub, čo sa týka prepojenia hráči - vedenie."

Je reálny váš návrat do reprezentačnej "dvadsaťjednotky"? Snívate o štarte na EURO U21 2017?

"Samozrejme. Myslím si, že kvalitu na to rozhodne mám, len už by bolo načase, aby ma začali obchádzať zranenia."



Čo hovoríte na úspech mladých reprezentantov?

"Je to obrovský úspech. Veď v krátkom čase sa na EURO kvalifikovalo reprezentačný A-tím aj "dvadsaťjednotka". Na EURO v Poľsku sa musí každý fanúšik futbalu na Slovensku tešiť."

Ako hodnotíte skupinu a súperov 21-tky na EURO U21 v Poľsku?

"Na EURE nie je ľahký súper. Nie sme však v pozícii, aby sme sa niekoho báli. V skupine sme porazili dvakrát Holandsko, veríme si aj proti Anglicku a ostatným tímom."

Sledovali ste na jeseň aj Fortuna ligu? Ako hodnotíte jej úroveň?

"Sem - tam si pozriem nejaký zápas. Samozrejme, hlavne môj kmeňový klub. Úroveň nechcem nejako hodnotiť , je však smutné, keď sa v polovici sezóny odhlási klub zo súťaže..."

Žilina si hrala na jeseň svoju súťaž, teší vás to? Ako si to vysvetľujete?

"Najhlavnejšie je to, ako klub funguje. Myslím si, že bolo len otázkou času, kedy začne Žilina valcovať ostatných súperov. Tvrdá práca začala prinášať ovocie."

Pripomínalo vám to najlepšie časy a ofenzívny trojzáprah Čmelík - Jelič – Mihalík?

"Myslíte Neymar - Messi - Suaréz? (smiech) Bolo dôležité , že sme boli zdraví skoro stále. Momentálny útočný trojzáprah je takisto skvelý. Len škoda zranenia Otubanja. Verím, že sa z toho čo najskôr dostane."

Prekvapila vás Podbrezová ako "šťuka" jesene?

"Podbrezová to má postavené na výbornej defenzíve na čele s brankárom Kuciakom. Je to milé prekvapenie, uvidíme, či im vydrží dych a budú na jar pokračovať v rovnakom duchu."





Ako ste strávili Vianoce? Aký je váš ďalší program?

"Vianočné sviatky prežívam s kamarátmi doma v Žiline. Tri týždne voľna si užívam naplno, veď 2. januára už letím naspäť do Švajčiarska, kde hneď začíname prípravu na ligu."

Aké ciele a predsavzatia si dávate do roku 2017?

"Hlavne chcem byť zdravý, to je základ. A chcem hrávať pravidelne v základnej zostave. Predsa len, lavička náhradníkov mi nikdy moc nevoňala."

V minulosti ste mali problémy so životosprávou, ako vás tieto negatívne skúsenosti zmenili?

"Uvedomil som si, kedy sa môžem trošku odreagovať, ako napríklad teraz, keď je voľno a kedy nie. Za celý rok som nemal žiadny problém so životosprávou v klube, takže si myslím , že som sa dostatočne poučil."

Registrujete záujem nejakých klubov?

"Niečo registrujem, ale prestupové okno sa otvára až v januári a čo sa tohto týka plne, dôverujem mojim ľudom na čele s Karolom Csontom, takže si z tohto moc ťažkú hlavu nerobím."

Môžeme sa tešiť, že od roku 2017 znovu uvidíme váš talent na trávnikoch v plnej paráde?

"Samozrejme. Futbal som hrať nezabudol a po tomto ťažkom roku mám veľkú chuť opäť tešiť fanúšikov svojimi výkonmi na ihrisku."

Čo by ste zaželali čitateľom portálu PROFUTBAL.sk do nového roku?

"Prajem im hlavne zdravie, pretože to je najdôležitejšie. Takisto im želám, aby si užili zvyšok sviatkov a voľna v pokoji s rodinou."