Šesták ešte kopačky na klinec nezavesil, jeho budúcnosť je otvorená



Autor: Patrik Liščinský, zdroj: foto: Rastislav Blaško, jäzva | Publikované: Wednesday, 28. December 2016, 08:45

Dlhoročná opora reprezentácie a stálica v útoku Stanislav Šesták v septembri zmenila zamestnávateľa. Čerstvý oslávenec (34 rokov) na istý čas odložil kopačky a naplno sa začal venovať svojim najbližším. Avšak, v utorok 27. decembra sa rozhodol podporiť aj mladé nádeje na charitatívnej exhibícii pod záštitou projektu Integrácia v Aréne Poprad. V rozhovore pre PROFUTBAL.sk prezradil, ako trávi voľný čas a nevylúčil ani návrat na súťažné ihriská. Viac sa dočítate v článku.

Zúčastnili ste sa charitatívne podujatia Integrácia. Aké sú vaše pocity? Nemrzí vás, že ste prehrali duel s hokejistami?

“Hokejisti hrali vynikajúco, takže preto zvíťazili. Je to naozaj veľmi pekné podujatie, keďže je to robené pre deti. Je veľmi pekné, že taká myšlienka tu vôbec je, a že aj organizátori sú ochotní pracovať na tomto projekte. Deti sa môžu naozaj potešiť a vidieť hokejové alebo futbalové osobnosti na jednom mieste.“

V posledných mesiacoch máte dostatok voľného času, keďže ste ukončili reprezentačnú kariéru a ste voľným hráčom. Ako trávite chvíle?

“Moju kariéru som na čas prerušil a v reprezentácii aj ukončil kvôli rodine, aby som im tých desať rokov, počas ktorých sa oni prispôsobovali mne, vrátil. Čas trávim rôzne. Chodíme lyžovať, absolvujeme wellness pobyty, alebo s deťmi navštevujem školské krúžky a pod. Venujem sa len rodine a veľmi ma to napĺňa.“

Určite vám pauza prospieva po psychickej stránke, no čo tá fyzická? Absolvujete nejaké tréningové jednotky?

“Udržiaval som si formu približne mesiac po tom, čo som skončil a ešte som premýšľal o tom, že si niekde na Slovensku zahrám. Teraz si zatrénujem naozaj už len výnimočne, keď idem na nejaký zápas alebo turnaj. Chodievam hrávať aj florbal. Ale nie je to dlhá doba, ešte v septembri som bol v profesionálnom klube, takže až tak veľa som na kondícii nestratil.“

Stále platí to, čo ste už neraz vyhlásili, že ak sa raz vrátite, tak už jedine na Slovensko? Dostali ste už konkrétnu ponuku od niektorého z klubov?

“Mal som aj konkrétne ponuky, ale prevažne prichádzali zo zahraničia, a tie som kvôli rodine zavrhol. Stále som bol v kontakte s Tatranom Prešov a kontaktoval ma aj popradský klub, s ktorým som párkrát rokoval. V podstate, medzi týmito dvoma klubmi sa aj rozhodujem. Samozrejme, záleží aj od toho, či sa rozhodnem pre pokračovanie v profesionálnej kariére. Ak nie, tak sa budem venovať už iba demjatskému futbalu so svojim bratom a kamarátmi v piatej lige. Definitívne sa rozhodnem v najbližších dňoch alebo týždňoch.“

Nebudete vnímať angažmán na Slovensku ako “krok späť"?

“Môj návrat domov po desiatich rokoch nemá žiaden súvis s materiálnymi záležitosťami. Požiadali ma, aby som odovzdal skúsenosti mladším hráčom, možno aj prilákal divákov a nejako to tu zatraktívnil. Určite nejde o materiálne veci, takže nemôžem to brať ako krok späť. Je to len taká moja dobrá vôľa, ak sa teda rozhodnem profesionálne pokračovať.“

Fortuna ligou dnes hýbe odstúpenie Spartaka Myjava, ktorý tak zareagoval aj na rozhodnutie Disciplinárnej komisie po zápase s bratislavským Slovanom, v ktorom sa do roztržky dostalo hneď niekoľko hráčov. Čo si o tom myslíte?

“Je ťažké nájsť taký ten správny názor, či to bolo správne alebo nie. Samotný incident som videl iba v televízii. Dá sa povedať, že myjavskí hráči sa iba bránili a dostali štyri tresty, Slovanisti iba jeden, takže je to na zamyslenie. Myslím si, že Myjava mohla dohrať sezónu do leta, možno aj s mladými hráčmi, so svojimi odchovancami. Drahších hráčov a tých, s ktorými neboli spokojní, mohli počas zimného prestupového obdobia predať, alebo pustiť do iných klubov. Takže myslím si, že tú súťaž mohli radšej dohrať, ale zase na druhej strane, niektorí by ani nepostrehli, že Myjava chce naozaj riešiť situáciu, ktorá vznikla a chce prejaviť svoju nespokojnosť. Vyriešili to radikálne a je to ich pravda. Či je to najlepšie pre futbal, to neviem. Je to ich rozhodnutie a majú naň stopercentné právo.“

Na druhej strane, radosť slovenským fanúšikom robia reprezentačné tímy. Vy sám ste boli účastníkom majstrovstiev Európy vo Francúzsku. Ak by ste mali vymenovať vaše vrcholy kariéry, zaradili by ste medzi nich aj tohtoročný šampionát?

“Určite áno. Od éry samostatnej republiky dokázala naša generácia postúpiť na majstrovstvá sveta, a teraz aj na majstrovstvá Európy. Sú to naozaj úžasné pocity a určite aj moje reprezentačné vrcholy. Aj keď by som nepovedal, že to bol až taký ozajstný vrchol, keďže príliš veľa času som vo Francúzsku na ihrisku nestrávil, ale bola to určite taká čerešnička na torte. Som rád, že som tam bol a nastúpil v poslednom zápase na tých pár minút.“

Ktoré udalosti z kariéry považujete naopak za pády či negatíva?

“Mrzí ma vypadnutie s Bochumom, kedy sme vypadli z prvej Bundesligy počas môjho tretieho roku pôsobenia v Nemecku. Za iných okolností by som tam určite zostal, no odišiel som do Turecka.“

Vaša generácia dosiahla naozaj skvelé úspechy, no v súčasnosti dávajú o sebe vedieť aj ďalší mladíci z reprezentácie do 21 rokov. Môžeme povedať, že nastupuje ďalšia úspešná generácia, ktorá nadviaže na vaše úspechy?

“Veľa mladých hráčov sa dostalo do A-mužstva a potvrdzujú svoje kvality. Naši 21-tkári dokázali postúpiť na majstrovstvá Európy, je tam veľa mladých, dobrých a ambicióznych hráčov so svojimi snami. Myslím si, že sa nemáme čoho báť. Futbalovú liaheň máme stále dobrú, takže verím tomu, že aj oni budú úspešní. Určite to nebude tak, že starí hráči odídu a prídu mladí. Stále je dobré vytvoriť nejaký hráčsky mix, čo sa trénerovi Kozákovi veľmi darí. Vyberá si hráčov, o ktorých je presvedčený, že môžu A-mužstvu pomôcť a má naozaj široký výber.“