Hodnotíme jeseň: Impozantný návrat "šošonov" na čelo tabuľky



Autor: Lukáš Maťokár | Publikované: Monday, 26. December 2016, 14:20

Jeseň ako z rozprávky majú za sebou futbalisti MŠK Žilina. Jediná prehra, nový bodový rekord jesene, 55 strelených gólov, len dvanásť inkasovaných. To je vynikajúca vizitka výbornej roboty zverencov trénera Guľu. Po minulosezónnom neuspokojivom piatom mieste zažívajú hráči famózne obdobie. Nerozhodili ich ani zranenia viacerých opôr, a tak už prakticky nikto nepochybuje o staronovom slovenskom majstrovi. Pravda, po avizovanom odhlásení sa Myjavy a anulovaní výsledkov časť zo svojho náskoku stratia. "Každý jeden hráč má svoju kvalitu a odovzdáva ju v prospech tímu. Navyše, sme výborná partia a hráme tímovo. Je to poznať nielen na tréningoch, ale aj na spoločných akciách," povedal v hodnotení pre PROFUTBAL.sk stopér "šošonov" Denis Vavro.

Pred sezónou ste hlásili za cieľ návrat medzi slovenskú špičku. Očakávali ste takú jednoznačnú jesennú dominanciu?

"Povedali sme si ešte pred sezónou, že ideme od zápasu k zápasu a že sa chceme zlepšovať v každom stretnutí. To sa nám darilo počas celej jesene."

Klub v lete predal Benésa, predtým odišli Škriniar či Mihalík. Naopak, prišli Otubanjo, Herrera, či počas sezóny Holúbek. Ako sa nové posily začlenili do tímu?

"Odchody spomínaných hráčov boli pre nás určite veľkými stratami, lebo to boli naši kľúčoví hráči. Prišli však nové posily, ktoré veľmi dobre medzi nás zapadli."

Ako ste si zvykli na umelý trávnik, ktorý pod Dubňom v lete položili?

"Treba povedať, že zo začiatku to bolo ťažké, lebo to je niečo úplne iné, na čo sme boli zvyknutí. Postupne sme si však na to navykli a premenili to na našu výhodu."

V prvom kole ste statili výhru nad DAC-om v samom závere duelu, v ďalšom kole proti Ružomberku ste tesne zvíťazili. Ako sa na vás podpísal štart do sezóny?

"Po úvodnej remíze s Dunajskou Stredou sme určite boli sklamaní, veď o víťazstvo sme prišli úplne na konci. Bol to však len prvý zápas, povedali sme si, že sa musíme poučiť z chýb a v ďalšom stretnutí musíme získať tri body. A tak sa aj stalo."

Jediným súperom, ktorý vás zdolal, bol Slovan v šiestom kole. Ako si spomínate na tento zápas?

"Bol to náročný duel. Slovan chcel po zmene trénera vyhrať. Je to naša jediná prehra a musím priznať, že z našej strany to nebolo dobré stretnutie."

Na druhom mieste zimuje Podbrezová. Je to pre vás prekvapenie?

"Je to pre mňa skutočne veľké prekvapenie, keďže Podbrezová sa pohybovala v uplynulých rokoch v spodnej polovici tabuľky. Jeseň im vyšla výborne a sú na druhej priečke. Ale za predvedené výkony a výsledky si zaslúžia byť tam, kde sú."

S Králikom, Maboukom a Holúbkom ste vytvorili stabilnú štvoricu. Ako sa vám s nimi hrá?

"S týmito hráčmi sa mi hrá vzadu veľmi dobre. A nie len s nimi. Ak prišlo k zmene, napríklad na ľavej strane obrany, ešte viac sme sa začali podporovať a myslím si, že sa nám tiež veľmi dobre darilo."

V čom tkvie tajomstvo výbornej jesene, počas ktorej ste prekonali bodový rekord ligy?

"Každý jeden hráč má svoju kvalitu a odovzdáva ju v prospech tímu. Navyše, sme výborná partia a hráme tímovo. Je to poznať nielen na tréningoch, ale aj na spoločných akciách, ako sú motokári či paintball."

Na štadión pod Dubňom sa vrátili fanatici. Nakoľko vám pomohla ich podpora k úspešným výsledkom?

"Je ich cítiť v každom zápase. Aj vďaka nim sme sa tak veľmi zlepšili. V každom stretnutí nás hnali a boli našim dvanástym hráčom na ihrisku. Patrí im za to veľmi veľká vďaka."

Po odchode Škriniara ste prebrali taktovku nad obranou. Chodíte, podobne ako on, aj na penalty. Určil vás tréner Guľa alebo ste sa pýtal sám?

"Každý hráč v tíme má svoju úlohu. Či som to ja, či to bol Škriniar, alebo je to Filip Hlohovský. Tréner Guľa si všimol, že dobre zahrávam pokutové kopy. Už v príprave som si to vyskúšal a padalo mi to."

Ako by ste zhodnotili jeseň, počas ktorej ste strelili tri góly, z osobného hľadiska?

"Z môjho pohľadu je to moja najlepšia sezóna počas môjho pôsobenia v Žiline. A to nielen gólovo, ale aj herne."

Čo hovoríte na to, že Myjava by nemala dohrať sezónu a jej výsledky sa anulujú? Váš tím by stratil časť zo svojho náskoku…

"Určite nám to je ľúto. Zápasy s nimi boli vždy veľmi dobré. Je pravda, že časť zo svojho náskoku stratíme. Nepozeráme sa však na to, my pokračujeme ďalej v našej ceste."

V najvyššej súťaži už pôsobíte napriek mladému veku nejaký ten rok. Je čas posunúť sa vyššie?

"Snom každého jedného futbalistu na Slovensku je hrávať niekde v zahraničí. Mne je však veľmi dobre v Žiline. Nehovorím však, že neskôr by som sa nechcel posunúť niekde ďalej. Na Slovensku má Žilina najlepšie zázemie a hlavne veľmi dobrú prácu s mládežou."

Keby prišla ponuka na prestup, chceli by ste odísť alebo je prioritou titul?

"Určite by záležalo na tom, aká ponuka by to bola. Na takéto veci mám však manažéra, takže sa o to príliš nestarám."

S "dvadsaťjednotkou" ste postúpili na EURO. Je to najväčší úspech vašej kariéry?

"Za veľký úspech už považujem to, že sme sa v minulosti dostali so "sedemnástkou" na majstrovstvá sveta. Postup s repre do 21 rokov je však asi naozaj najväčší úspech mojej kariéry."

Čo hovoríte na vylosovanú skupinu s Poľskom, Švédskom a Anglickom?

"Môj osobný názor je taký, že je to hrateľná skupina. Musíme ísť však od zápasu k zápasu a stať sa môže čokoľvek."

Vďaka výkonom počas jesene ste si vyslúžili premiérovo pozvánku do seniorskej reprezentácie. Je to ďalší z vašich splnených snov?

"Je to pre mňa veľmi príjemné. Snom každého futbalistu je ´nakuknúť´ do šatne reprezentačného A-tímu."

Zaujímavosti jesene MŠK Žilina:

-Žilina prehrala jediné stretnutie z devätnástich jesenných vystúpení. Nad jej sily bol v šiestom kole bratislavský Slovan. Bolo to ešte 20. augusta. Odvtedy "šošoni" zaznamenali dvanásť víťazstiev a jednu remízu s impozantným skóre 43:6

- traja najlepší strelci mužstva Hlohovský, Škvarka a Otubanjo strelili dovedna 32 gólov. Je to viac ako desať fortunaligových tímov za celú jeseň. Len Ružomberok strelil viac (33)

- aspoň šesť presných zásahov strelila Žilina v troch zápasoch: v Senci proti Dunajskej Strede (6:0), doma proti Trnave (7:0) a Michalovciam (7:1)

-v zápasoch Žiliny padlo spolu 67 gólov, priemer na zápas 3.53



Bilancia MŠK Žilina: 19 zápasov, 16 víťazstiev, 2 remízy a 1 prehra, 50 bodov, skóre 55:12, 1. miesto

Naše hodnotenie: 1*

Vrchol jesene: Trinásťzápasová šnúra bez prehry, ktorá prišla po prehre na Pasienkoch vyzerá byť rozhodujúcim únikom v honbe "šošonov" za vytúženým titulom. A to aj napriek miernej strate náskoku kvôli odstúpeniu Myjavy a anulovaniu zápasov proti nej

Sklamanie jesene: Remíza na pôde Prešova. Tá je síce súčasťou spomínanej šnúry Žilinčanov, ale určite bola veľkým prekvapením. Veď "žlto-zelení" cestovali na východ v pozícii jasného favorita. V dvoch predchádzajúcich stretnutiach na ihriskách súperov porazili Dunajskú Stredu aj Ružomberok, do tretice všetko dobré v tomto prípade však neplatilo.

Naše predpokladané umiestnenie pred sezónou: 2. miesto

Potešili: Prakticky celý tím si dokázal udržať výbornú výkonnosť. V bránke sršal istotou Volešák. Stopérska dvojica Vavro a Králik odmietla dať priestor letnej posile Kašovi. Na krajoch hrali stabilne dobre Mabouka a do zranenia Mazáň, ktorého výborne po svojom príchode nahradil reprezentant Holúbek. Zranenie kapitána Pečovského napokon nebolo citeľné, keďže v strede poľa skvele fungoval trojlístok Diaz, Káčer, Škvarka. No a ofenzívny trojzáprah Špalek, Otubanjo, Hlohovský výborne motal hlavy protihráčom počas celej jesene. Po zranení Otubanja dobre naskočil do zostavy Haskić. Opomenúť nemožno ani striedajúcich hráčov, ktorí dokázali pravidelne do tímu priniesť oživenie.

Sklamali: Jedinou škrvnou na jeseni zverencov trénera Guľu sú zranenia kľúčových hráčov. Postupne skončili so zranením Pečovský s Mazáňom a neskôr aj Otubanjo. Ako sme však písali vyššie, hráči z lavičky ich dokázali výborne nahradiť.

Aký je náš názor?

Zastaviť Žilinu a znemožniť jej získať majstrovský titul je prakticky nemožné. Mohlo by za to len veľmi šialená súhra okolností, totálny povianočný výpredaj, alebo odstúpenie zo súťaže. V tomto ročníku sa zdá byť priebežný líder tabuľky nezastaviteľný, súperov na jeseň valcoval jedna radosť. Pozitívom je návrat fanúšikov na tribúny, ktorých môže tešiť aj skutočnosť, že Žilina sa naučila vyhrávať aj zápasy, v ktorých sa jej príliš herne nedarí a neoslní. Veď práve oni mali v minulosti problém zvládať výsledkovo aj zápasy, v ktorých jasne dominovali. Ak sa v jarnej časti nič závratné nestane, o novom majstrovi je už rozhodnuté.

foto: Jozef Bedej, Monika Adamčiaková, TASR, Rudolf Maškurica