Dlhoročný fanúšik Myjavy: Názory boli rôzne, ale sme jeden tím



Autor: Michal Šášky | Publikované: Friday, 23. December 2016, 10:35

Odstúpenie Spartaka Myjava z Fortuna ligy otriaslo nielen slovenským futbalom, ale bezpochyby i fanúšikovskou obcou. Kopaničiarski priaznivci už na jar najvyššiu súťaž na vlastnom štadióne neuvidia a v budúcom ročníku im bude musieť postačiť nanajvýš tretia liga. Dlhoročný fanúšik a bývalý predseda fanklubu stál pri klube už dlhé roky pred postupom medzi ligovú elitu a teraz nám vysvetlil, ako celú situáciu hodnotia fanúšikovia.

Situácia okolo odstúpenia klubu z najvyššej súťaže mnohých prekvapila. Aký je váš názor na rozhodnutie majiteľov Spartaka Myjava?

„Absolútne súhlasím so všetkým, čo majitelia vo svojej reči povedali. O rozhodnutí opustiť súťaž som sa dozvedel v stredu ráno, dovtedy som nebol v kontakte s nikým z klubu. Veru, trvalo dlho, kým som to rozdýchal. Prijal som to s ľútosťou, ale majitelia rozhodli ako rozhodli a treba to rešpektovať.“

Príde vám rozhodnutie opustiť súťaž po necelých dvoch tretinách ako férové voči ostatným klubom, súťaži, respektíve samotným myjavským hráčom?

„Podľa môjho názoru sa mohla aktuálna sezóna dohrať, pokojne aj s omladeným kádrom. Bolo by to férovejšie voči súperom, ale aj našim hráčom a taktiež fanúšikom. Za ten čas by sa na to aspoň všetci pripravili, takto to ale bol šok pre všetkých.“

Čo hovoríte na to, ako myjavské odstúpenie zamiešalo s ligovou tabuľkou?

„Priznám sa, že som sa na tabuľku podrobne nepozeral, takže presne neviem, ako sa zmení. Padlo mi však do oka, že na tom paradoxne najviac získa Slovan. Pri zvyšných tímoch neviem, ako sa to prejaví, je mi ale ľúto Žilinčanov, keďže im odoberú dosť bodov a prídu o časť náskoku. Verím však, že to uhrajú a zaslúžene získajú majstrovský titul.“

Medzi dôvodmi, pre ktoré sa majitelia rozhodli opustiť najvyššiu súťaž, boli aj nedostačujúce výkony v priebehu jesene, strata fanúšikov a futbalovej radosti. Súhlasíte s ich slovami?

„Po počiatočnej eufórii sa naši fanúšikovia už ‚namlsali’ aj výsledkami, aj hrou a prišlo mierne vytriezvenie. Ľudia začali zo štadióna ubúdať až do stavu, že nás chodilo okolo tisícky a pritom si myslím, že máme krásny útulný štadión. Od majiteľov padli aj slová o zhodnotení herného prejavu, no mne neprináleží ich hodnotiť. Osobne som nemal pocit, že by niečo odflákli, skôr naopak, veľké chcenie im občas zaväzovalo nohy. Za jediný nezdar by som označil pohárové vypadnutie v Skalici.“

V prvej sezóne ste obsadili krásne štvrté miesto, ďalšie dve ste skončili v dolnej polovici, až ste si v poslednej zahrali aj predkolo Európskej ligy. Ako sa pozeráte na pôsobenie klubu v prvej lige?

„Nechcem nikoho uraziť, ale myslím si, že za posledné obdobie bola Myjava najlepším nováčikom, akého liga mala. Ukázalo sa, že aj malý klub - dedina, ako nám s obľubou vravievali - dokáže robiť futbal na úrovni. Na ostatné štyri ročníky budeme spomínať len v dobrom, bola to jednoznačne najlepšia reklama pre naše mesto. Rád by som vyzdvihol fakt, že ľudia, ktorí sa pohybovali okolo klubu, dokázali celému Slovensku, že sa to všetko dá robiť aj inak.“

Ako spomínané rozhodnutie nesú myjavskí skalní priaznivci? Hnevali sa na majiteľov, alebo sa skôr tešia na návrat k niekdajšej filozofii, hoci o dve ligové úrovne nižšie?

„Fanúšikovia sa ešte stále spamätávajú z tejto šokujúcej informácie, takže najmä včera boli reakcie ešte rôzne, ale pomaly sa to upokojuje. Nemôžem hovoriť za všetkých, ale ľudia z fanklubu sa postavili za klub a budeme navštevovať naše zápasy bez ohľadu na to, aká súťaž sa bude hrať. Šancu dostanú naši odchovanci, vrátime sa k filozofii, ktorá tu bola už predtým a na to sa veľmi teším. Možno sa začne písať ďalší krásny príbeh. Som si istý, že nás nič nezlomí a budeme sa po čase opäť všetci spolu radovať z futbalu. Sme jeden tím!“

foto: Róbert Fritz, photoherakdenis.weebly.com, video: youtube.com