Hodnotíme jeseň: Futbalová rozprávka z Horehronia



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Friday, 23. December 2016, 08:35

Slovenský Leicester. Hoci Podbrezová nesiaha na titul, ako "líšky" v minulom ročníku anglickej Premier League, vicemajstrovská pozícia po jeseni sa dá označiť za rozprávkovú. Zverenci trénera Fabuľu sú najpríjemnejším prekvapením doterajšieho priebehu sezóny. Z tímu, ktorý mal za cieľ zachrániť sa medzi elitou, je dnes ašpirant na zisk miestenky do pohárovej Európy. O tom, čo je hlavným dôvodom úspechu "železiarov", ako prebiehala jesenná časť a aká bude druhá polovica sezóny, sa PROFUTBAL.sk pozhováral so skúseným matadorom v službách Horehroncov Miroslavom Viazankom.

Jeseň začneme hodnotiť od konca. Mrzia vás záverečné zakopnutia s outsidermi Prešovom a Zlatými Moravcami?

"Musím priznať, že áno. Podľa mňa to boli zápasy, ktoré sa dali a asi aj mali zvládnuť. Na tej celej vynikajúcej jeseni je to taká malá škvrnka. Škoda, že prišla na záver, ale myslím si, že v konečnom hodnotení bola tá jeseň z nášho pohľadu aj tak veľmi pozitívna."

Okrem vás ale zakopol aj tretí Slovan, a to hneď trikrát, čo vám zahralo do kariet. Potešilo?

"Dôležité je sústrediť sa na seba, no tabuľka je o tom, že každý je závislý aj od výsledkov tých druhých. Samozrejme, teší nás, že Slovan zakopol, pretože aj vďaka tomu zimujeme na druhom mieste. Celú zimu sa nám bude na tabuľku pozerať dobre. Určite nás to bude aj motivovať počas náročnej prípravy. Zakopnutia súperov musíme vnímať tiež pozitívne."

Čo bolo hlavnou príčinou úspešného ťaženia Podbrezovej?

"Veľká dávka tvrdej driny, veľmi svedomitej roboty trénerov, hráčov, celého realizačného tímu, celého klubu, ľudí, ktorí sa starajú o futbal. Máme vytvorené podmienky, v ktorých sa dá skutočne pracovať na profesionálnej úrovni, kde sa môže každý sústrediť iba na futbal a na nič iné. Myslím si, že hlavne toto je základ toho, že sa nám tak darilo. A to nielen na jeseň, ale už aj na jar, ktorá bola takisto vynikajúca."

Ako hodnotíte s odstupom času rozhodnutie opustiť trápiace sa Košice a zamieriť do prvoligovej Podbrezovej?

"Na túto otázku je jednoznačná odpoveď. Nič lepšie sa mi ani nemohlo stať. Musím sa za to poďakovať trénerovi, aj vedeniu klubu, ktoré ma tu prijalo. Som, samozrejme, veľmi rád a vďačný, že môžem byť v Podbrezovej. Ak to porovnám s Košicami, viem, aká tam bola, resp. je situácia, tak si myslím, že je to úplne o niečom inom."

V októbri ste oslávili 35 rokov, mnohí vás už označujú za veterána. Na vašich výkonoch sa to ale nijako negatívne neodzrkadľuje. Na jeseň ste dokonca nastúpili až v osemnástich zápasoch...

"Čo sa týka fyzickej pripravenosti, zatiaľ nemám nejaký veľký problém. A to napriek tomu, že začiatkom roka som mal zdravotné problémy a zimnú prípravu som prakticky neabsolvoval. Zatiaľ stíham s mladými chlapcami. Kým sa to bude dať, tak to budem ťahať. Uvidíme, dokedy to bude."

Viete porovnať prvú ligu dnes a pred niekoľkými rokmi. V čom vidíte najväčšie rozdiely?

"Keď to porovnám so sezónami pred piatimi či šiestimi rokmi, tak mám pocit, že viac mužstiev sa dnes snaží hrať ofenzívny futbal. Viac klubov pracuje koncepčne. Hoci sú v lige aj mužstvá, ktoré majú finančné problémy, a tá práca u nich možno nie je na takej úrovni ako u ostatných. Ale je tu snaha o ofenzívnejší futbal."

Podbrezovú pozdvihol predovšetkým príchod trénera Mareka Fabuľu, ktorého vy dobre poznáte. V čom podľa vás tkvie tajomstvo jeho úspechu?

"Určite má obrovský podiel na tom, že Podbrezová je na tom tak, ako je. A to nielen vďaka tréningom či taktickej príprave, ale celkovo vďaka filozofii, ktorú do klubu vniesol. Snažil sa ju neustále hráčom vštepovať, až si ju osvojili a všetci sa s ňou stotožnili. V kádri sú dnes hráči, ktorí sú ochotní podriadiť sa nielen trénerovej filozofii, ale celému tímu. Sú ochotní pracovať pre tím. To, o čo sa tréner snaží, mu zatiaľ vychádza a celá kabína sa tomu podriadila."

Čo by ste označili za najkrajší moment jesene z pohľadu vášho tímu?

"Myslím si, že to bol domáci zápas so Slovanom v treťom kole. Ten bol úžasný, čo sa týka atmosféry, víťazstva a hlavne dôležitosti. Úvodné tri kolá sme hrali na domácej pôde. V prvých dvoch sme iba remizovali a na konte sme mali dva body, teda mínus štyri v tabuľke pravdy. Nasledoval domáci duel so Slovanom, následne sme mali ísť do Trenčína. Ak by sa na to pozrel nejaký odborník, neviem, čo by povedal. Stratili sme doma štyri body a išli sme hrať s vicemajstrom a s majstrom... Mali sme pred sebou ťažkú úlohu. Tam niekde sa začal rodiť ten náš úspech. Duel so Slovanom sme zvládli bravúrne, vyhrali sme v Trenčíne, a to nás fantasticky nakoplo. Boli to zlomové momenty, ktoré nám dodali dostatok sebavedomia."

Na druhej strane, okrem dvoch zaváhaní v závere musí mrzieť aj vypadnutie zo Slovnaft Cup-u s druholigovou Skalicou...

"Jasné. Slovnaft Cup je špecifická súťaž. Stáva sa to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, že mužstvo z nižšej súťaže v pohári porazí tím z prvej ligy. Samozrejme, boli by sme radi, ak by sme v pohári išli ďalej, najlepšie až do finále, ale nebudeme už teraz plakať nad rozliatym mliekom. Na budúci rok sa o úspech pokúsime znovu."

V závere jesene sa zdalo, že úzky káder Podbrezovej už má toho dosť. Padne zimná prestávka vhod?

"Ťažko povedať, či tie posledné výsledky boli ovplyvnené práve nejakou únavou. Každopádne, prestávka prišla vhod každému. Niektorí chlapci odmakali celý rok bez vynechaného zápasu a určite toho majú dosť. Potrebujú si oddýchnuť, načerpať nové sily a pripraviť sa na jar, ktorá bude tiež nesmierne náročná."

Na čom bude Podbrezová v zime pracovať?

"To vedia najlepšie tréneri. Vzhľadom k našim výsledkom a postaveniu v tabuľke sa na nás súperi budú určite pripravovať svedomitejšie. Viac nás budú analyzovať. Našou jedinou možnosťou bude znovu ich niečím prekvapiť. Zimu máme na to, aby sme si vyskúšali možno aj iné štýly, iný systém a podobne."

Doposiaľ bola cieľom Podbrezovej medzi elitou záchrana. Na jar to už bude umiestnenie v prvej trojke?

"Pri momentálnom tabuľkovom postavení, ktoré nám hrá do kariet, by bolo alibistické, ak by sme tvrdili, že už chceme len nejako dohrať súťaž. Nejaké ciele si pred seba človek musí dávať a my si ich určite dáme. Všetci v klube by boli spokojní, ak by sa nám podarilo udržať sa v top trojke a vybojovať si miestenku do pohárovej Európy."

Ako vnímate jesenné ťaženie lídra zo Žiliny?

"Zaujímavé nie je len to, že dominujú, ale aj to, že majú neuveriteľnú efektivitu a strieľajú strašne veľa gólov. Niektorí chlapci sa tam dostali skutočne do fantastickej formy a vidieť, že sú na tom veľmi dobre. Asi by boli radi, ak by súťaž pokračovala bez prestávky. Niekedy totiž prestávka môže pomôcť, no aj ublížiť. Ťažko povedať, či bude Žilina na jar taká suverénna, ako bola na jeseň. Zatiaľ to má rozbehnuté dobre, uvidíme, čo prinesie zvyšok sezóny."

Ako strávite blížiace sa sviatky?

"Po skončení jesene sme dostali individuálne voľno, následne nás čakajú individuálne tréningy, no a v januári odštartuje zimná príprava. Zaháľať nebudeme ani cez sviatky. Vianoce strávim doma s rodinou, nikde sa nechystám."

Dáte si na Nový rok nejaké predsavzatie?

"Väčšinou si žiadne nedávam. Kedysi som si zopár dával, no nikdy som to nesplnil, tak som na to zanevrel. Ale nejaké predsavzatia, resp. ciele si dávam hocikedy. Nový rok nie je taký výnimočný, aby som si práve vtedy mal dať nejaké predsavzatie."

Zaujímavosti o jeseni v podaní FO ŽP Šport Podbrezová:

- Podbrezová inkasovala najmenej gólov spomedzi všetkých tímov (11)

- Podbrezová zaznamenala len tri prehry, ani pri jednej z nich nestrelila gól

- Najlepším strelcom Podbrezovej bol na jeseň niekdajší reprezentant Michal Breznaník (5 gólov)

- Podbrezová strelila v 19 zápasoch 24 gólov, čo je priemer 1,26 gólu na zápas

- Plnú minutáž (1710 minút) v drese Podbrezovej mali na jeseň dvaja hráči - brankár Martin Kuciak a špílmacher Pablo Podio

Bilancia FO ŽP Šport Podbrezová: 19 - 11 - 5 - 3 - 24:11 - 38

Naše hodnotenie: 1

Vrchol jesene: Domáci triumf nad bratislavským Slovanom v treťom kole a následné víťazstvo na pôde úradujúceho majstra z Trenčína vo štvrtom kole. Potešila tiež dlhotrvajúca séria bez prehry, ktorú ukončila až Žilina v jedenástom kole.

Sklamanie jesene: Záverečné dve zakopnutia s tímami zo spodku tabuľky. Domáca remíza s Tatranom Prešov a prehra na ihrisku Zlatých Moraviec. Nečakalo sa ani vypadnutie zo Slovnaft Cup-u s druholigovou Skalicou.

Naše predpokladané umiestnenie pred sezónou: 8. miesto

Potešili: V prípade Podbrezovej musíme hovoriť o kolektívnom úspechu, no ak máme vybrať jednotlivcov, musíme vymenovať viacero mien. Najväčšími oporami tímu boli brankár Kuciak a tvorca hry Podio. V defenzíve úradoval kapitán Kostelný, medzi najlepších hráčov patril tiež ľavý bek Dordevič. Skúsenosti a kvalitu predviedol aj exreprezentant Breznaník.

Sklamali: Prakticky nikto. Najväčším, hoci nezavineným sklamaním je absencia hráčov, od ktorých sa očakávalo, že budú lídrami tímu - Andreja Rendlu a Dejana Peševského. Je možné, že zranenia ich do hry nepustia ešte ani v jarnej časti.

Aký je náš názor?

Podbrezová prekvapila celú futbalovú verejnosť. Svojim štýlom hry znepríjemňovala život aj tým najväčším favoritom a právom prezimuje na druhej priečke. V závere jesene sa však ukázalo, že so "železiarmi" sa dá hrať vyrovnaná partia. V zime tak budú musieť popracovať na tom, aby zlomili aj odpor tých najlepšie pripravených súperov, ktorí sa im postavia do cesty. Hoci sa po odstúpení Myjavy náskok Podbrezovej na tretí Slovan zníži, umiestnenie v prvej trojke majú stále vo svojich rukách. Karty sú rozdané v prospech Fabuľovcov. Budú na jar pokračovať v nastolenom trende?

Foto: Vladimír Chramazda, TASR, Jozef Bedej