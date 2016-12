Vianočná rana pod pás



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Thursday, 22. December 2016, 12:35

Ako blesk z jasného neba. Vedenie Spartaka Myjava sa rozhodlo ďalej nepokračovať v prvej lige. Má na to plné právo, hoci učiniť takéto rozhodnutie uprostred rozbehnutej sezóny je prinajmenšom neférové...

Po tom, ako prezident klubu Pavel Halabrín v stredu na poludnie zvolal brífing, na ktorý pozval len zástupcov verejnoprávnej televízie, spoznala Fortuna liga svojho prvého vypadávajúceho v sezóne 2016/2017. Dnes ešte nevieme, ako bude súťaž presne pokračovať. Isté je, že na jar bude mať jedenásť účastníkov. Regule súťaže hovoria o tom, že výsledky sa anulujú a Myjava bude plniť úlohu vypadávajúceho. Detailnejšie informácie prinesie vedenie súťaže (ÚLK) po oficiálnom rokovaní.

Do popredia sa dostáva viacero otázok. Môže sa klub kedykoľvek rozhodnúť, že odstúpi z rozbehnutej súťaže? Zvlášť, ak ho do toho nedonútili finančné, resp. existenčné problémy? Žiaľ, môže. Len nedávno sa podobný prípad udial v druhej lige, keď sa odhlásili Borčice. A tiež to nebolo kvôli nedostatku financií. Bol to však varovný signál, že niečo také sa na Slovensku stať môže. A je to tu, dokonca na ešte vyššej úrovni. Možno, že to prekvapilo aj samotné vedenie ligy... Nech sú dôvody, aké chcú, nie je to fér. Nie je to fér voči fanúšikom, nie je to fér voči súperom a nie je to fér ani voči hráčom ako zamestnancom klubu. Dnes si však nikto nemôže byť istý svojou pracovnou pozíciou a vo futbale to platí dvojnásobne. Každopádne, hráči Spartaka dostali azda najhorší vianočný darček a sviatočný čas, ktorý mali stráviť s rodinami a aspoň na pár dní vypnúť od futbalu, strávia riešením svojich budúcností...

Ak sa potvrdí, že výsledky Myjavy budú anulované a Spartak bude prvým a jediným vypadávajúcim v aktuálnom ročníku, Fortuna liga stratí veľkú časť dramatickosti. Do boja o záchranu namočené tímy ako Prešov, Senica či Zlaté Moravce budú môcť jarnú časť odohrať bez tlaku a hrozby vypadnutia. Zaujímavý zostane už azda len boj o druhú a tretiu priečku, a teda miestenky do pohárovej Európy, keďže neočakávame, že Žilina sa vzdá líderskej pozície. Hrozí tiež, že tímy, ktoré nie sú v najlepšej finančnej kondícii, budú na jar uťahovať opasky. Vypadnúť nemôžu, a tak nemusia "živiť" hviezdne mená. Zvlášť, keď podľa našich informácií nemajú peňazí na rozdávanie minimálne v štyroch ďalších fortunaligových kluboch.

Rozhodnutie Spartaka Myjava je už nezvratné, hoci ÚLK ešte včera informovala, že oficiálne vyjadrenie od vedenia klubu nedostala. Opäť sa znížil kredit Fortuna ligy, ktorá sa neustále snaží napredovať, no podobné záležitosti ju posúvajú o dva kroky vzad. Zostáva veriť, že už nikdy v budúcnosti sa podobnej situácie nedočkáme. V prvej lige by sa niečo takéto nemalo stávať.

Foto: Róbert Fritz, TASR