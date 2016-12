Vedenie ligy reaguje na rozhodnutie Myjavy: Vypadnutie a anulovanie výsledkov



Futbalový klub Spartak Myjava v stredu popoludní na svojej oficiálnej internetovej stránke zverejnil vyjadrenie prezidenta klubu Pavla Halabrína, podľa ktorého Spartak Myjava k 1. januáru 2017 odhlási svoje A-mužstvo z Fortuna ligy. Únia ligových klubov, ako riadiaca organizácia najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, zobrala toto vyhlásenie na vedomie a je pripravená ďalej postupovať v zmysle platných pravidiel a zmluvných záväzkov.

„Prvú informáciu sme mali z médií, následne sme komunikovali s predstaviteľmi Spartaka Myjava. Toto ich rozhodnutie nás, samozrejme, mrzí a určite nie je v prospech slovenského futbalu. Čakáme na oficiálne písomné stanovisko a po jeho doručení zvoláme zasadnutie Prezídia ÚLK, ktoré sa bude zaoberať všetkými aspektmi tejto neštandardnej situácie. V športovo-technických otázkach budeme postupovať podľa platného Súťažného poriadku Slovenského futbalového zväzu, čo v praxi znamená, že Spartak Myjava by sa stal vypadávajúcim klubom z Fortuna ligy, všetky jeho výsledky v jesennej časti aktuálneho ročníka by boli anulované a klub by sa mohol v sezóne 2017/2018 prihlásiť do tretej najvyššej súťaže. Jarná časť Fortuna ligy 2016/2017 by mala jedenásť účastníkov. So Spartakom Myjava zároveň bude potrebné vyriešiť aj ekonomické a marketingové otázky upravené Zmluvou o účasti v najvyššej futbalovej súťaži, ktorú má s ÚLK podpísanú každý účastník Fortuna ligy,“ povedal prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.







Kopaničiarom patrí po jesennej časti šieste miesto, keď majú po devätnástich kolách na konte 26 bodov. Na jeseň účinkoval klub v Európskej lige UEFA, teraz ale hrozí, že nedokončí najvyššiu súťaž. Na otázku, aká bude ďalšia budúcnosť myjavského futbalu, prezident uviedol: "Myjavský klub naďalej existuje. Máme B-čko vo štvrtej lige, máme kompletnú mládežnícku pyramídu od dorastu k žiakom. Naši dorastenci sú v druhej lige, aj mladší aj starší, prví vo svojich skupinách. Máme mužstvo žien, junioriek, žiačok. Máme na Turej Lúke ďalší klub, ktorý nám funguje vo všetkých troch kategóriách. Tomuto sa chceme venovať. Čo bude v nasledujúcej sezóne, bude záležať na tom, či budeme mať dostatok vlastných hráčov, ktorí budú schopní hrať piatu či tretiu ligu. Ale ďalej budeme podporovať klub. Naše rozhodnutie nie je z ekonomických dôvodov. Nedáva nám to už zmysel ani radosť. Rozhodnutie sa nerodilo ľahko, bol to týždeň veľmi ťažkých stretnutí a rokovaní a rozhovorov samých so sebou. Na toto rozhodnutie nie sme hrdí, dopracovali sme sa k nemu po nociach a už ho nezmeníme."

Halabrín tento krok naznačil už minulý týždeň v oficiálnom komuniké klubu v reakcii na rozhodnutie Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ). Tá vyniesla tresty po incidentoch v dueli záverečného jesenného kola medzi Spartakom Myjava a ŠK Slovan Bratislava (1:1). DK potrestala troch hráčov Myjavy Vladimíra Kukoľa, Denisa Dugu a Ivana Ostojiča a tiež generálnemu manažérovi Myjavy Petrovi Halabrínovi uložila za hrubé nešportové správanie zákaz vstupu jeho osoby do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami do konca súťažného ročníka 2016/2017. "Keď sme dostali neoficiálne informácie o treste pre nás, považovali sme to za hlúposť či žart. Bohužiaľ, úradná správa Disciplinárnej komisie SFZ s potrestaním troch hráčov, vyšetrovaním trénera a trestom pre generálneho manažéra, je fakt. Smutný, trápny, nezmyselný... Taký, ako celé riadenie nášho športu. Tohto sa my zúčastňovať nechceme. Počas nadchádzajúceho víkendu vedenie klubu rozhodne," uviedol v komuniké prezident Spartaka Myjava.







Prezidenta SFZ Jána Kováčika vzniknutá situácia mrzí: "Je nám ľúto, že sa funkcionári klubu Spartaka Myjava rozhodli odstúpiť z najvyššej súťaže uprostred sezóny. Ďalšie kroky sú v právomoci Únie ligových klubov, ktorá ju riadi. Čo sa týka Disciplinárnej komisie SFZ - je to nezávislý orgán, do ktorého činnosti nemôže nikto (vrátane prezidenta a členov výkonného výboru) zasahovať. Jej rozhodnutia môže preskúmať Odvolacia komisia, ktorá má rovnaký status nezávislosti a ktorej rozhodnutia sú konečné," uviedol v oficiálnom stanovisku prvý muž slovenského futbalu.