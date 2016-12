Hráčom chýba srdce, hrajú za peniaze, tvrdí legenda Slovana



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Wednesday, 21. December 2016, 19:30

Jozef Čapkovič, legenda bratislavského Slovana, sa otvorene vyjadril na tému súčasného stavu v najúspešnejšom slovenskom klube v histórii. Pre portál slovanpositive.com si zaspomínal na časy najväčšej slávy "belasých" a kriticky okomentoval aktuálnu situáciu.

Jednému z najúspešnejších hráčov bratislavkého klubu v jeho histórii vôbec nerobí radosť pohľad na súčasný Slovan. Práve naopak. „Dnes nemá hráč pre klub srdce. Pol roka je v Slovane, pol roka v Trnave, pol roka v Žiline. Je to viac o biznise, ako o futbale. My sme boli iní. Bol som typ chalana, ktorý si dal pivečko, aj vínko. Nepoviem, že nie. Ale ak sme remizovali doma, tak som sa bál ísť na ulicu. To nás hneď zradili, tréner vedel, že ten a ten sedel pred zápasom tam a tam. A vtedy nás ľudia poznali, hoci nebola televízia ako dnes, my sme boli v telke raz za mesiac. Tak keď som si sadol do krčmy, hneď sa ma pýtali: ´A vy nehráte zajtra?´ Tak som sa usmial, reku zajtra nie. Pivečko som mal rád, mám ho rád aj dnes, chute sa mi nezmenili (smiech). Raz do týždňa s bratom v krčme debatujeme o futbale. Dnes sa takto hráči nemôžu stretnúť a debatovať ako my, keď je jeden rok tam, druhý tam a tretí neviem kde. Nemajú radosť z futbalu ako my. Majú radosť keď vyhrajú, lebo vedia, koľko peňazí za to dostanú. Keď Petržalka remizovala doma s FC Porto, váľali sa po góle v blate po tráve. Keby sme remizovali s Portom my za našich čias, nemohol by som vyjsť týždeň na ulicu," porovnáva rozličné doby legenda Slovana.

Jozef Čapkovič sa preslávil spolu so svojim bratom Jánom. Bok po boku vytvorili najúspešnejšiu bratskú dvojicu v česko-slovenskom futbale. Za ich čias štadióny pod Tatrami praskali vo švíkoch. "Hral som vo Wembley, ešte sme boli iba v kabíne a diváci už spievali. Tam nevnímate, koho vlastne povzbudzujú, lebo sa spieva. U nás som toto zažil na derby Slovana s Trnavou. Dnes? Bojíte sa ísť na zápas. My sme hrali s Teplicami a prišlo 20-tisíc divákov. Boli sme sklamaní, prečo tak málo. Naposledy zápas Slovana s Ružomberkom 710 divákov. To sme my mali na tréningu, a to bolo ešte málo. Nám, keď Mišo Vičan povedal nahlas, že zajtra si dáme futbal na veľké brány, tak na druhý deň bolo dvetisíc ľudí na tréningu. Je pravda, že sme nemali také možnosti, ako dnes, že futbal je v televízii od rána do večera. Ale mali sme srdce. A to dnes hráčom chýba. Keď som raz Slovanista, tak som Slovanista. Ale dnes neviem či som, veď ja tam nikoho nepoznám. To, že nemáme štadión, je samozrejme, kľúčová vec.“

Dnes 68-ročná legenda sa kriticky vyjadrila aj na adresu národného tímu. Nepáči sa mu, že hráči berú za reprezentovanie krajiny vysoké odmeny. „Nedávno sa objavili informácie, že každý hráč chce za štart v reprezentácii päťtisíc eur. Ja neviem, je to krásny peniaz, nie? A pomaly sa išli urážať. Veď štart za národné mužstvo dáva hráčovi väčší kredit. Toto napríklad Csontó vie. On predsa ľahšie predá hráča, ktorý má nejaký štart v reprezentácii. My sme po finále v Belehrade sedeli v kabíne a dali nám sedmičkovú Plzeň. Prišiel za nami Maier a pýta sa, ´a čo vy Česi nepijete?´ Tak sme mu vysvetlili, že nemáme peniaze. V tom sa otočil, dal barmanke päťsto mariek a hovorí: ´Nalej tým chudobným Čechom.´ Mňa sa to netýkalo, ja som bol Slovák (smiech). Naši šéfovia neurobili vôbec nič. V Bulharsku, keď sme hrali, dali nám sto dinárov. A dnes nechcú hráči hrať pod päťtisíc eur…“ dodal Jozef Čapkovič.

Zdroj: slovanpositive.com; Foto: TASR